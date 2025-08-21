¿Qué es el Proyecto Stargate?

Estructurado como Stargate LLC, una empresa conjunta con sede en Delaware, el proyecto reúne a varias stakeholders para coordinar la mayor construcción de infraestructura de IA en la historia de Estados Unidos. Con una inversión inicial de 100 000 millones USD liderada por SoftBank, y se espera que los compromisos totales alcancen los 500 000 millones USD en cuatro años, Stargate está diseñado para posicionar a Estados Unidos a la vanguardia del desarrollo de IA a través de una escala, potencia informática y alineación de capital inigualables.
El proyecto Stargate se anunció en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump y altos cargos de la Administración. Su objetivo es crear una red nacional de centros de datos de IA avanzada, empezando por una instalación emblemática en Abilene (Texas).
Es importante tener en cuenta que el Proyecto Stargate no está afiliado al Proyecto Stargate, el difunto programa de investigación psíquica de la CIA de nombre similar, ni a la serie de ciencia ficción que inspiró. Esta versión se basa firmemente en datos, energía y capital, no en clarividencia ni agujeros de gusano.
El futuro de la innovación de la IA depende del acceso a una potencia computacional masiva. En este momento, la oferta está rezagada con respecto a la demanda.
A medida que los modelos avanzados de modelos de IA impulsan avances en las tecnologías generativas, la infraestructura se ha convertido en un cuello de botella crítico. El Proyecto Stargate aborda directamente este desafío invirtiendo en sistemas de próxima generación capaces de respaldar el entrenamiento y el despliegue de IA a gran escala.
Al permitir la escalabilidad estratégica en todos los sectores, desde la seguridad nacional hasta la atención médica, se garantiza que las cargas de trabajo esenciales, ya sea para el gobierno o la industria privada, tengan los recursos que necesitan. También fortalece la posición de Estados Unidos en medio de la creciente competencia global en infraestructura de IA.
Más que una simple construcción, el Proyecto Stargate marca un cambio en la forma en que el gobierno de EE. UU. colabora con el sector privado para asegurar el liderazgo de EE. UU. a largo plazo en el desarrollo de IA. La Casa Blanca ha señalado su apoyo como parte de su agenda política más amplia de IA, con órdenes ejecutivas, infraestructura y tecnología que ayudan a dar forma a la iniciativa.
El Proyecto Stargate también señala un compromiso nacional para mantenerse a la vanguardia en un escenario en constante evolución. La iniciativa está diseñando futuras instalaciones para manejar cargas informáticas sin precedentes, aprovechandoGPU de vanguardia y sistemas de energía que operan a escala de gigavatios, una magnitud comparable a la de las naciones pequeñas.
El sitio de Abilene, Texas, entregará 1.2 gigavatios de energía, lo que lo convertirá en uno de los centros de datos más grandes del mundo, mientras que los campus en todo Estados Unidos se están desarrollando para entregar más de 5 gigavatios de capacidad total.
Todo esto apunta a un objetivo: construir la infraestructura necesaria para habilitar la inteligencia artificial general (AGI).
La inteligencia general artificial (AGI) es una etapa hipotética en la evolución del machine learning. Describe un sistema de IA que puede igualar o superar las capacidades cognitivas de los seres humanos en cualquier tarea. Representa el objetivo fundamental y abstracto del desarrollo de IA: una máquina o software capaz de replicar la inteligencia humana.
La AGI se ha estudiado desde los primeros días de la investigación en inteligencia artificial, pero aún no hay consenso sobre cómo definirla o lograrla. La búsqueda plantea cuestiones tanto filosóficas como técnicas: cómo definir la "inteligencia" de una manera formal y universal, y cómo construir modelos con la flexibilidad, adaptabilidad y razonamiento necesarios para cumplir con esa definición.
La mayoría de los sistemas actuales, incluidas aplicaciones como ChatGPT, se clasifican como IA estrecha: altamente capaces dentro de un dominio específico, pero incapaces de generalizar entre tareas. El Proyecto Stargate tiene como objetivo cerrar la brecha de infraestructura entre los modelos estrechos actuales y el potencial de AGI invirtiendo en la computación, la escala y la arquitectura necesarias para admitir sistemas más generalizados.
La escala y la ambición del Proyecto Stargate no serían posibles sin una red de socios financieros, operativos y tecnológicos. Desde fabricantes de chips y proveedores de la nube hasta inversores, cada organización aporta una pieza crítica del rompecabezas de la infraestructura.
OpenAI es el arquitecto estratégico y líder operativo del Proyecto Stargate. Su función se centra en definir la dirección técnica de la iniciativa de IA y garantizar que los modelos puedan escalar de manera efectiva junto con la infraestructura nacional. La empresa planea codiseñar y ser copropietaria de sistemas capaces de alojar futuras cargas de trabajo AGI, extendiendo su influencia más allá del software a la infraestructura fundacional.
El director ejecutivo (CEO) de SoftBank, Masayoshi Son, ha respaldado públicamente el Proyecto Stargate como una oportunidad estratégica para alinear el capital mundial con la innovación. Aunque los detalles más allá de los 100 000 millones de dólares iniciales siguen siendo opacos, su respaldo, y su papel como presidente de Stargate LLC, agrega profundidad financiera y peso simbólico.
MGX es un socio de capital clave en el Proyecto Stargate. Además de proporcionar un capital significativo, MGX desempeña un papel estratégico en la alineación de la inversión global con las prioridades de infraestructura de IA de EE. UU. Su participación agrega una dimensión internacional a la base de financiamiento del proyecto, lo que ayuda a garantizar que la iniciativa pueda escalar rápidamente mientras mantiene la resiliencia financiera durante la construcción de varios años.
Además de su papel como socio de capital, Oracle está construyendo la columna vertebral arquitectónica del Proyecto Stargate. Su contribución se centra en ofrecer sistemas de bases de datos, plataformas de virtualización y herramientas nativas de la nube diseñadas para gestionar cargas de trabajo de IA de ultra alto rendimiento y despliegues de nivel empresarial.
Microsoft se desempeña como inversionista y socio de infraestructura de larga data en la iniciativa. La compañía contribuye con sus capacidades de construcción a escala de nube, infraestructura de gobierno y huella global en centro de datos, componentes clave para traducir la ambición de la iniciativa en realidad operacional.
NVIDIA proporcionará las GPU para la infraestructura de cálculo de alto rendimiento necesaria para soportar cargas de trabajo de IA a gran escala. De hecho, Oracle, uno de los principales socios de infraestructura, se gastó 40.000 millones de dólares en 400.000 chips GB200 de NVIDIA para apoyar la iniciativa.
Arm proporciona la arquitectura de chip subyacente para muchos de los procesadores utilizados en la infraestructura de IA, lo que permite una computación de alto rendimiento y eficiencia energética a escala. Sus diseños ayudan a optimizar las cargas de trabajo de IA tanto para la velocidad como para el consumo de energía, lo que respalda el objetivo del Proyecto Stargate de construir sistemas capaces de sostener el entrenamiento y la inferencia a gran escala.
La ambición del Proyecto Stargate se corresponde igualmente con su complejidad. Escalar la infraestructura necesaria para respaldar AGI conlleva obstáculos significativos: técnicos, políticos y logísticos.
Los informes de la industria indican que, en Abilene (Texas), el proyecto Stargate incluirá hasta 29 turbinas de gas GE Vernova LM2500XPRESS capaces de generar unos 986 megavatios (MW) de electricidad. También se aplicar licencias para una central de gas natural de 360 MW, que servirá tanto de energía primaria como de reservación.
Incluso con estas adiciones, que dependen de combustibles fósiles para la generación, los analistas estiman que las demandas energéticas más amplias de Stargate podrían acercarse a los 15 gigavatios en sus instalaciones planificadas.
Estas demandas han impulsado el desarrollo de nuevos corredores energéticos y provocado tensión regulatoria. Texas aprobó medidas de emergencia que permiten a los funcionarios estatales cortar Power® a los centros de datos en caso de inestabilidad dela red, una respuesta al mortal apagón invernal de 2021. Si bien estas políticas tienen como objetivo equilibrar la resiliencia y el crecimiento, introducen nueva incertidumbre y desafíos para los operadores, que incluyen:
A medida que el Proyecto Stargate se centra en la escala, algunos laboratorios de investigación están explorando caminos más eficientes. DeepSeek, por ejemplo, demostró un rendimiento competitivo a través de la optimización arquitectónica y estrategias de capacitación específicas, lo que plantea dudas sobre si tales avances siempre requieren una inversión a escala nacional o simplemente un diseño más inteligente.
A pesar de la magnitud del esfuerzo, es difícil exagerar los beneficios del Proyecto Stargate. Desde beneficios para la seguridad nacional hasta la revitalización económica, la iniciativa ofrece un serial de supuestos beneficios que van mucho más allá de los muros de los centros de datos.
En Texas, el campus de Abilene está ayudando a promover una nueva clase de infraestructura energética, diseñada para un suministro con precios estables y bajas emisiones. Ese modelo respalda tanto la economía de la IA como las transiciones más amplias hacia la energía limpia.
Mientras tanto, el desarrollo de corredores de energía cerca de los sitios de Stargate, supuestamente respaldado por compañías como Crusoe Energy y Engine No. 1, está creando una capacidad de generación escalable que puede evolucionar con la demanda. Según Oracle y OpenAI, se espera que la construcción de la red nacional de centros de datos de Stargate cree más de 100,000 puestos de trabajo en la construcción, las operaciones y los sectores relacionados.
Más allá de eso, los beneficios incluyen:
El proyecto podría desbloquear nuevos avances de IA en campos como el descubrimiento de fármacos, el modelado climático y los sistemas autónomos.
La inversión de capital y los ingresos fiscales a largo plazo procedentes de los emplazamientos de Stargate podrían reforzar las economías locales y financiar mejoras en las infraestructuras.
Las empresas emergentes, los laboratorios de investigación y los proveedores empresariales obtendrán acceso a una infraestructura escalable, lo que reducirá las barreras para la experimentación con IA.
La iniciativa posiciona a Estados Unidos como uno de los principales candidatos en la carrera hacia AGI, no solo en teoría, sino también en capacidad física.
A medida que se desarrolle el Proyecto Stargate, las compañías de todas las industrias sentirán los efectos dominó. Los proveedores de servicios de IA pueden obtener beneficio de menores costos de capacitación y una mayor disponibilidad computacional, lo que puede acelerar el desarrollo y el despliegue de productos. En sectores como la sanidad, la logística y las finanzas, un mayor acceso a la infraestructura de IA puede apoyar las mejoras en el forecasting, el diagnóstico y la eficiencia operativa.
Para las organizaciones que crean capacidades de IA, la iniciativa introduce nuevos modelos de acceso que pueden reducir las barreras técnicas y financieras. Las construcciones respaldadas por los gobiernos y las asociaciones de infraestructuras comerciales podrían permitir a compañías de distintos tamaños aprovechar sistemas de alto rendimiento sin centros de datos propios.
Es probable que las compañías enfrenten nuevas expectativas en torno al rendimiento, la integración y el cumplimiento a medida que se acelera el desarrollo. Los nuevos marcos de gobernanza y órdenes ejecutivas sugieren un enfoque político creciente en la estandarización de la IA. Los marcos de gobernanza, como el marco de gestión de riesgos de IA del NIST, probablemente determinarán la forma en que se evalúan los sistemas relacionados con Stargate en cuanto a confiabilidad, solidez y cumplimiento, especialmente en sectores sensibles o regulados.
El movimiento hacia la infraestructura compartida también subrayará la importancia de la seguridad de los datos y el cumplimiento de los datos, particularmente en entornos de múltiples inquilinos. El cifrado, los controles de acceso y los mecanismos de auditoría serán esenciales para proteger los modelos patentados y los conjuntos de datos confidenciales.
En última instancia, el Proyecto Stargate refleja un cambio más amplio en la forma en que se aborda la IA: no solo como un conjunto de algoritmos, sino como infraestructura. Esta orientación posiciona a EE. UU. para competir globalmente en la carrera hacia AGI, y la coordinación de stakeholder se convierte en un elemento central para el desarrollo futuro.
