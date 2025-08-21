¿Qué es el Proyecto Stargate?

El futuro de la innovación de la IA depende del acceso a una potencia computacional masiva. En este momento, la oferta está rezagada con respecto a la demanda.

A medida que los modelos avanzados de modelos de IA impulsan avances en las tecnologías generativas, la infraestructura se ha convertido en un cuello de botella crítico. El Proyecto Stargate aborda directamente este desafío invirtiendo en sistemas de próxima generación capaces de respaldar el entrenamiento y el despliegue de IA a gran escala.

Al permitir la escalabilidad estratégica en todos los sectores, desde la seguridad nacional hasta la atención médica, se garantiza que las cargas de trabajo esenciales, ya sea para el gobierno o la industria privada, tengan los recursos que necesitan. También fortalece la posición de Estados Unidos en medio de la creciente competencia global en infraestructura de IA.

Más que una simple construcción, el Proyecto Stargate marca un cambio en la forma en que el gobierno de EE. UU. colabora con el sector privado para asegurar el liderazgo de EE. UU. a largo plazo en el desarrollo de IA. La Casa Blanca ha señalado su apoyo como parte de su agenda política más amplia de IA, con órdenes ejecutivas, infraestructura y tecnología que ayudan a dar forma a la iniciativa.

El Proyecto Stargate también señala un compromiso nacional para mantenerse a la vanguardia en un escenario en constante evolución. La iniciativa está diseñando futuras instalaciones para manejar cargas informáticas sin precedentes, aprovechandoGPU de vanguardia y sistemas de energía que operan a escala de gigavatios, una magnitud comparable a la de las naciones pequeñas.

El sitio de Abilene, Texas, entregará 1.2 gigavatios de energía, lo que lo convertirá en uno de los centros de datos más grandes del mundo, mientras que los campus en todo Estados Unidos se están desarrollando para entregar más de 5 gigavatios de capacidad total.

Todo esto apunta a un objetivo: construir la infraestructura necesaria para habilitar la inteligencia artificial general (AGI).