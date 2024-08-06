Casos de uso sin servidor: cómo las empresas están utilizando la tecnología para permitir que los desarrolladores innoven

Sin servidor o computación sin servidor, es un enfoque para el desarrollo de software que permite a los desarrolladores crear y ejecutar código de aplicaciones sin tener que preocuparse por tareas de mantenimiento como la instalación de actualizaciones de software, seguridad, monitoreo y más. Con el auge de la computación en la nube, la tecnología sin servidor se ha convertido en una herramienta popular para las organizaciones que buscan dar a los desarrolladores más tiempo para escribir y desplegar código.

A pesar de su nombre, un marco sin servidor no significa computación sin servidores. En una arquitectura sin servidor, un proveedor de servicios en la nube (CSP) maneja tareas como administración de servidores, infraestructura backend, aprovisionamiento de servidores, creación de copias de seguridad y más. Otra ventaja de las tecnologías sin servidor es que permiten a los proveedores de la nube aprovisionar recursos en un modelo bajo demanda. Con la tecnología sin servidor, la facturación solo comienza cuando comienza la ejecución del código y finaliza cuando finaliza.