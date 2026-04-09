¿Qué es la optimización de costos?

La optimización de costos es una alternativa a la reducción de costos tradicional, en la que un CFO podría reducir los costos en todos los ámbitos para cumplir un objetivo a corto plazo o responder a las condiciones del negocio.

Un artículo de Gartner1 describe múltiples problemas con la reducción de costos. Menos de la mitad de las empresas logran sus objetivos de reducción de costos en el primer año. Solo el 11 % mantiene los recortes durante tres años. Solo el 9 % dice que puede mantener el ritmo deseado de innovación después de los recortes.

La optimización de costos requiere una estrategia adaptada tanto a la industria en la que trabaja una empresa como a sus objetivos particulares. En el ámbito de la computación en la nube y la TI, por ejemplo, una empresa podría pasar de un acceso a servidores bajo demanda a una instancia reservada, comprometiéndose a un determinado período de uso a cambio de una tarifa más baja. Para la logística de la cadena de suministro, la optimización de costos podría implicar consolidar el número de proveedores de un producto para reducir los costos unitarios.

Por su naturaleza, la práctica de la optimización de costos se resiste a las estrategias prescriptivas descendentes para encontrar ineficiencias. Aun así, existen algunas mejores prácticas generales que las organizaciones pueden tener en cuenta cuando buscan reducir sus costos. Estas prácticas incluyen transparencia y concientización de la asignación de costos en todos los niveles, un enfoque en las compensaciones involucradas en la reducción de costos en cada área de negocio y priorización de las reducciones en las áreas de costos más grandes.