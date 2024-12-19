¿Qué es la computación como servicio (CaaS)?

La computación como servicio (CaaS) es un modelo de negocio de pago por uso que permite a las organizaciones seleccionar recursos en la nube bajo demanda. Basado en la infraestructura de la nube, CaaS habilita herramientas y recursos informáticos para procesar datos y ejecutar aplicaciones.
Los servicios CaaS también se denominan a veces infraestructura como servicio (IaaS).
Primero, aclaremos nuestros términos. Puede haber cierta confusión, especialmente porque CaaS a menudo se llama IaaS, y la computación como servicio comparte el mismo acrónimo que los contenedores como servicio.
Si bien tanto CaaS como IaaS permiten a los posibles usuarios solicitar y aprovisionar Recursos, el término CaaS se utiliza a menudo para centrarse más en la potencia de procesamiento y la flexibilidad que puede proporcionar el servicio. IaaS se utiliza con frecuencia para pintar una imagen de la infraestructura subyacente completa.
“Computación” es una frase general que cubre todos los componentes necesarios para que los programas se ejecuten. Esto incluye la potencia de procesamiento, la memoria, las capacidades de red y varios recursos de almacenamiento.
Cuando hablamos de servicios informáticos, a menudo hablamos de:
La computación como servicio (CaaS) se basa en gran medida en el concepto de virtualización, que permite a las computadoras crear entornos virtuales. La tecnología de virtualización brinda a las organizaciones un acceso rentable y flexible a la potencia informática, lo que elimina inversiones considerables en infraestructura que, de otro modo, podrían resultar necesarias.
El papel del proveedor de la nube es central para la operación de CaaS. Es el proveedor de la nube que suministra la potencia informática necesaria, gestiona la memoria y proporciona otros servicios clave.
El rol del usuario en este acuerdo de alquiler es drásticamente más simple: registrarse, usar los servicios y pagar recursos como servidores virtuales, potencia de procesamiento y almacenamiento bajo demanda. El beneficio más obvio para el usuario es la comodidad añadida y la tranquilidad de saber que su uso de CaaS se gestiona de la manera más rentable posible.
CaaS funciona de acuerdo con tres pasos:
Al analizar exactamente qué tipo de organización es probable que obtenga la máxima utilidad de la operación de CaaS, es probable que encontremos varias características que son variaciones del mismo tema. Las empresas que están en una posición privilegiada para obtener los mayores beneficios de CaaS incluyen organizaciones que:
Si sumamos todas esas condiciones, el retrato compuesto que surge muestra una empresa, como la mayoría de las organizaciones, que está navegando por estrechos mixtos. La organización es lo suficientemente importante como para tener problemas de "gran empresa", pero es posible que no tenga el presupuesto o la mano de obra disponibles para hacer frente a esas necesidades de manera plena y comprometida.
Incluso podría haber una sospecha dentro de la empresa de que el personal de TI podría no estar a la altura del desafío de mantener segura la empresa y sus activos intelectuales. Además, aunque la empresa quiere evitar inversiones a gran escala, todavía quiere y necesita la agilidad de un sistema grande, uno que pueda escalar hacia arriba o hacia abajo rápidamente en perfecta orquestación con sus necesidades de procesamiento momentáneo.
Entonces, en conclusión, las empresas que podrían ser las más adecuadas para usar CaaS son aquellas que pueden tener un presupuesto limitado a moderado, pero que aún necesitan las ventajas de procesamiento que disfrutan las organizaciones más importantes.
La computación como servicio (CaaS) es un concepto que está perfectamente en sintonía con los patrones de uso de los consumidores modernos, que favorecen la comodidad, la flexibilidad y la asequibilidad. Piense en el arrendamiento de automóviles, que actualmente representa aproximadamente el 20 % de la propiedad de automóviles en Estados Unidos.1 Los usuarios de CaaS también intentan evitar los considerables costos de inversión de la compra de equipamiento.
Además, considere la multitud de planes de telefonía celular que pregonan el hecho de que no aplican contratos a largo plazo como parte de sus acuerdos de servicio. CaaS refleja un enfoque similar sin ataduras: puede usar solo lo que necesita, y solo durante el tiempo que lo necesite.
El uso de CaaS ofrece estos beneficios principales.
Las consideraciones de costos suelen tener la máxima prioridad para las empresas. Esto hace que el prospecto de CaaS parezca una opción sensata y rentable para muchas organizaciones. Estas empresas no solo evitan la compra de equipamientos costosos, sino que también ahorran los gastos futuros asociados con el mantenimiento de dichos equipamientos, que pueden resultar considerables. Estas empresas también ahorran en costos laborales asociados.
CaaS ofrece una plataforma centralizada y protocolos de seguridad avanzados como controles de acceso, cifrado de datos, detección de intrusiones y parches realizados mediante automatización. CaaS funciona bien para las empresas que desean fortalecer su postura de seguridad, pero carecen de los recursos y la mano de obra para dedicar mucha energía de la empresa a dicha actividad. CaaS puede limitar las vulnerabilidades y ayudar a prevenir la pérdida de datos.
Muchas organizaciones juegan un juego de adivinanzas continuo en el que deben predecir continuamente los servicios que necesitan, solo para descubrir más tarde que la empresa realmente necesitaba más o menos de lo que se aprovisionó. CaaS puede ayudar a las empresas a evitar el sobreaprovisionamiento de servicios, ayudando a garantizar que obtengan exactamente lo que necesitan. Y si el negocio realmente cambia, CaaS proporciona la flexibilidad para cambiar fácilmente según sea necesario.
La conveniencia adicional de usar CaaS, que resulta de trasladar todas las responsabilidades administrativas de la operación on premises a las operaciones del servicio administrado ofrecido por la computación en la nube, a menudo tiene un costo considerable y algunos riesgos potenciales notables.
Aunque un enfoque orientado a CaaS tiene sentido para muchas organizaciones, cualquier empresa que lo elija debe darse cuenta de que simplemente no podrá mantener tanto control o flexibilidad sobre el proceso como lo hacía cuando lo gestionaba. Por ejemplo, los usuarios tienen menos control sobre la infraestructura que están utilizando, con menos opciones de configuración y formas de personalizarla para su uso específico.
Como cualquiera que haya sido parte de un acuerdo de suscripción paga sabe muy bien, siempre se deben considerar las posibles tarifas especiales y otros cargos, preferiblemente antes de registrarse. El caso de CaaS no es diferente. Una empresa se suscribe a este servicio en función de sus propias ideas de precios de sus próximas necesidades de servicio. Pero si el uso de esa empresa supera los límites proyectados, es probable que haya severas sanciones por exceso de uso por picos de uso.
Todo en CaaS ocurre en línea, en el sitio del proveedor de servicios. Por lo tanto, los usuarios deben mantener una conexión a Internet viable. Además, los usuarios pueden tener Experiencia de latencia que afecte a ese proveedor. Del mismo modo, si el proveedor tiene Experiencia de interrupciones o problemas técnicos, es probable que el usuario también tenga Experiencia de interrupciones en el servicio. En ambos casos, el usuario puede encontrar dificultades y retrasos al intentar acceder a los datos de la empresa.
Cada vez que una empresa almacena sus datos en servidores remotos, existe el riesgo de una mayor vulnerabilidad. Múltiples violaciones de seguridad de alto perfil han demostrado que los proveedores de servicios pueden esforzarse por ofrecer medidas de seguridad mejoradas y crear un entorno confiable, pero eso no los hace inmunes a las amenazas cibernéticas. Algunos hackers se dirigen específicamente a proveedores de servicios grandes y confiables, en parte por la notoriedad adicional que obtendrán con su crimen.
CaaS tiene que ver con la conveniencia. Por lo tanto, podría pensar que sería fácil cambiar a otro proveedor de la nube, pero no siempre es así. La transferencia de datos a menudo se vuelve problemática a medida que mueve activos de datos de una plataforma a otra. Puede crear un estado de vendor lock-in (dependencia de proveedores) en el que el usuario queda efectivamente atrapado por un proveedor. Existen cuestiones de cumplimiento que afectan el control de datos para diversas industrias que se ocupan de la información personal. Estas empresas podrían necesitar más seguridad de la que proporciona una nube pública.
Existen numerosas razones para adoptar CaaS como estrategia de negocio. Esta es una lista de algunas de las razones más comunes por las que las empresas recurren a CaaS.
Numerosas empresas están trabajando en este espacio, cada una ofreciendo su propia versión de CaaS:
