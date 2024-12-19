¿Qué es la computación como servicio (CaaS)?

Autores

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

¿Qué es la computación como servicio (CaaS)?

La computación como servicio (CaaS) es un modelo de negocio de pago por uso que permite a las organizaciones seleccionar recursos en la nube bajo demanda. Basado en la infraestructura de la nube, CaaS habilita herramientas y recursos informáticos para procesar datos y ejecutar aplicaciones.

Los servicios CaaS también se denominan a veces infraestructura como servicio (IaaS).

Primero, aclaremos nuestros términos. Puede haber cierta confusión, especialmente porque CaaS a menudo se llama IaaS, y la computación como servicio comparte el mismo acrónimo que los contenedores como servicio.

Si bien tanto CaaS como IaaS permiten a los posibles usuarios solicitar y aprovisionar Recursos, el término CaaS se utiliza a menudo para centrarse más en la potencia de procesamiento y la flexibilidad que puede proporcionar el servicio. IaaS se utiliza con frecuencia para pintar una imagen de la infraestructura subyacente completa.

“Computación” es una frase general que cubre todos los componentes necesarios para que los programas se ejecuten. Esto incluye la potencia de procesamiento, la memoria, las capacidades de red y varios recursos de almacenamiento.

Cuando hablamos de servicios informáticos, a menudo hablamos de:

  • Máquinas virtuales: las máquinas virtuales (VM) son un tipo de software que imita una computadora física y permite a los usuarios ejecutar programas y sistemas operativos dentro de un entorno privado.
  • Computación sin servidor: Computación sin servidor funciones son una configuración de computación en la nube en la que los proveedores de servicio en la nube administran el servicio y supervisan su infraestructura, y el servicio realiza funciones como el aprovisionamiento de Recursos y Auto-Scaling.

¿Cómo funciona la computación como servicio (CaaS)?

La computación como servicio (CaaS) se basa en gran medida en el concepto de virtualización, que permite a las computadoras crear entornos virtuales. La tecnología de virtualización brinda a las organizaciones un acceso rentable y flexible a la potencia informática, lo que elimina inversiones considerables en infraestructura que, de otro modo, podrían resultar necesarias.

El papel del proveedor de la nube es central para la operación de CaaS. Es el proveedor de la nube que suministra la potencia informática necesaria, gestiona la memoria y proporciona otros servicios clave.

El rol del usuario en este acuerdo de alquiler es drásticamente más simple: registrarse, usar los servicios y pagar recursos como servidores virtuales, potencia de procesamiento y almacenamiento bajo demanda. El beneficio más obvio para el usuario es la comodidad añadida y la tranquilidad de saber que su uso de CaaS se gestiona de la manera más rentable posible.

CaaS funciona de acuerdo con tres pasos:

  1. La solicitud se realiza y se ingresa: el usuario comienza el proceso de solicitud en la interfaz del proveedor de la nube escribiendo un comando de texto en la interfaz de línea de comandos (CLI). Aquí es donde se realiza la solicitud para acceder a una cantidad definida de potencia de cálculo. CaaS utiliza un sistema de nombres de dominio (DNS) que facilita a las personas el acceso a los servicios en la nube sin tener que recordar direcciones complejas.
  2. Se asignan los recursos: después de recibir una solicitud, el proveedor de la nube responde recurriendo a su suministro de activos para migrar los recursos virtualizados necesarios, incluidos los núcleos de CPU, la RAM y el almacenamiento, que están potenciados por el uso de unidades de estado sólido (SSD). Un registro de contenedores sirve como centro de almacenamiento y distribución de imágenes de contenedores, un elemento clave del despliegue de aplicaciones en CaaS.
  3. Se lanzan las funciones: el usuario puede conectarse a la máquina virtual asignada para el propósito del usuario mediante una conexión de red. Ahora el usuario puede ejecutar diferentes aplicaciones, con la ayuda de las interfaz de programación de aplicaciones (API) que sirven como puentes entre aplicaciones. Además, se puede poner en funcionamiento un backend, que permite a los usuarios transferir la gestión de aplicaciones del lado del servidor a la infraestructura de nube.
AI Academy

Cómo lograr la preparación para la IA con la nube híbrida

Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Vaya al episodio

¿Qué empresas son las más adecuadas para CaaS?

Al analizar exactamente qué tipo de organización es probable que obtenga la máxima utilidad de la operación de CaaS, es probable que encontremos varias características que son variaciones del mismo tema. Las empresas que están en una posición privilegiada para obtener los mayores beneficios de CaaS incluyen organizaciones que:

  • No quiero comprometerme a invertir en grandes costos iniciales de infraestructura
  • Espero evitar los costos laborales adicionales asociados con la gestión de la infraestructura de hardware
  • No están realmente en condiciones de defender su propia seguridad corporativa en línea
  • Requerir cambios rápidos de escalabilidad para adaptarse a los períodos pico de uso
  • Experiencia cambiando los niveles de demanda para la potencia informática

Si sumamos todas esas condiciones, el retrato compuesto que surge muestra una empresa, como la mayoría de las organizaciones, que está navegando por estrechos mixtos. La organización es lo suficientemente importante como para tener problemas de "gran empresa", pero es posible que no tenga el presupuesto o la mano de obra disponibles para hacer frente a esas necesidades de manera plena y comprometida.

Incluso podría haber una sospecha dentro de la empresa de que el personal de TI podría no estar a la altura del desafío de mantener segura la empresa y sus activos intelectuales. Además, aunque la empresa quiere evitar inversiones a gran escala, todavía quiere y necesita la agilidad de un sistema grande, uno que pueda escalar hacia arriba o hacia abajo rápidamente en perfecta orquestación con sus necesidades de procesamiento momentáneo.

Entonces, en conclusión, las empresas que podrían ser las más adecuadas para usar CaaS son aquellas que pueden tener un presupuesto limitado a moderado, pero que aún necesitan las ventajas de procesamiento que disfrutan las organizaciones más importantes.

Beneficios de CaaS

La computación como servicio (CaaS) es un concepto que está perfectamente en sintonía con los patrones de uso de los consumidores modernos, que favorecen la comodidad, la flexibilidad y la asequibilidad. Piense en el arrendamiento de automóviles, que actualmente representa aproximadamente el 20 % de la propiedad de automóviles en Estados Unidos.1 Los usuarios de CaaS también intentan evitar los considerables costos de inversión de la compra de equipamiento.

Además, considere la multitud de planes de telefonía celular que pregonan el hecho de que no aplican contratos a largo plazo como parte de sus acuerdos de servicio. CaaS refleja un enfoque similar sin ataduras: puede usar solo lo que necesita, y solo durante el tiempo que lo necesite.

El uso de CaaS ofrece estos beneficios principales.

Menos inversión

Las consideraciones de costos suelen tener la máxima prioridad para las empresas. Esto hace que el prospecto de CaaS parezca una opción sensata y rentable para muchas organizaciones. Estas empresas no solo evitan la compra de equipamientos costosos, sino que también ahorran los gastos futuros asociados con el mantenimiento de dichos equipamientos, que pueden resultar considerables. Estas empresas también ahorran en costos laborales asociados.

Seguridad mejorada

CaaS ofrece una plataforma centralizada y protocolos de seguridad avanzados como controles de acceso, cifrado de datos, detección de intrusiones y parches realizados mediante automatización. CaaS funciona bien para las empresas que desean fortalecer su postura de seguridad, pero carecen de los recursos y la mano de obra para dedicar mucha energía de la empresa a dicha actividad. CaaS puede limitar las vulnerabilidades y ayudar a prevenir la pérdida de datos.

Completamente escalable

Muchas organizaciones juegan un juego de adivinanzas continuo en el que deben predecir continuamente los servicios que necesitan, solo para descubrir más tarde que la empresa realmente necesitaba más o menos de lo que se aprovisionó. CaaS puede ayudar a las empresas a evitar el sobreaprovisionamiento de servicios, ayudando a garantizar que obtengan exactamente lo que necesitan. Y si el negocio realmente cambia, CaaS proporciona la flexibilidad para cambiar fácilmente según sea necesario.

Inconvenientes de CaaS

La conveniencia adicional de usar CaaS, que resulta de trasladar todas las responsabilidades administrativas de la operación on premises a las operaciones del servicio administrado ofrecido por la computación en la nube, a menudo tiene un costo considerable y algunos riesgos potenciales notables.

Dependencia del proveedor

Aunque un enfoque orientado a CaaS tiene sentido para muchas organizaciones, cualquier empresa que lo elija debe darse cuenta de que simplemente no podrá mantener tanto control o flexibilidad sobre el proceso como lo hacía cuando lo gestionaba. Por ejemplo, los usuarios tienen menos control sobre la infraestructura que están utilizando, con menos opciones de configuración y formas de personalizarla para su uso específico.

Sanciones por uso forzado

Como cualquiera que haya sido parte de un acuerdo de suscripción paga sabe muy bien, siempre se deben considerar las posibles tarifas especiales y otros cargos, preferiblemente antes de registrarse. El caso de CaaS no es diferente. Una empresa se suscribe a este servicio en función de sus propias ideas de precios de sus próximas necesidades de servicio. Pero si el uso de esa empresa supera los límites proyectados, es probable que haya severas sanciones por exceso de uso por picos de uso.

Dependencia exclusiva de Internet

Todo en CaaS ocurre en línea, en el sitio del proveedor de servicios. Por lo tanto, los usuarios deben mantener una conexión a Internet viable. Además, los usuarios pueden tener Experiencia de latencia que afecte a ese proveedor. Del mismo modo, si el proveedor tiene Experiencia de interrupciones o problemas técnicos, es probable que el usuario también tenga Experiencia de interrupciones en el servicio. En ambos casos, el usuario puede encontrar dificultades y retrasos al intentar acceder a los datos de la empresa.

Posible exposición de seguridad

Cada vez que una empresa almacena sus datos en servidores remotos, existe el riesgo de una mayor vulnerabilidad. Múltiples violaciones de seguridad de alto perfil han demostrado que los proveedores de servicios pueden esforzarse por ofrecer medidas de seguridad mejoradas y crear un entorno confiable, pero eso no los hace inmunes a las amenazas cibernéticas. Algunos hackers se dirigen específicamente a proveedores de servicios grandes y confiables, en parte por la notoriedad adicional que obtendrán con su crimen.

Compatibilidad y cumplimiento

CaaS tiene que ver con la conveniencia. Por lo tanto, podría pensar que sería fácil cambiar a otro proveedor de la nube, pero no siempre es así. La transferencia de datos a menudo se vuelve problemática a medida que mueve activos de datos de una plataforma a otra. Puede crear un estado de vendor lock-in (dependencia de proveedores) en el que el usuario queda efectivamente atrapado por un proveedor. Existen cuestiones de cumplimiento que afectan el control de datos para diversas industrias que se ocupan de la información personal. Estas empresas podrían necesitar más seguridad de la que proporciona una nube pública.

Casos de uso de CaaS

Existen numerosas razones para adoptar CaaS como estrategia de negocio. Esta es una lista de algunas de las razones más comunes por las que las empresas recurren a CaaS.

  • Soporte de DevOps: CaaS quizás se destaque más cuando se trata de brindar soporte para el proceso de desarrollo. CaaS permite a los usuarios poner en marcha rápida y fácilmente entornos virtuales para desarrollo y pruebas. Las ideas pueden mover rápidamente a través del proceso de DevOps y convertirse en aplicaciones, gracias a las herramientas de desarrolladores proporcionadas a través de CaaS.
  • Analytics de big data: una de las cosas que las organizaciones valoran de CaaS es la forma en que les permite usar los recursos informáticos en línea para ayudar a procesar grandes conjuntos de datos con la esperanza de obtener insights productivos. Las herramientas de analytics de datos ayudan a desglosar los analytics de big data en activos más manejables.
  • Recuperación ante desastres: un uso clave de CaaS es crear un sistema de copia de seguridad que se pueda mantener almacenado de forma segura dentro de la nube en caso de necesidad de recuperación ante desastres. Con eso establecido, cualquier sistema que experimente fallas puede simplemente reemplazarse con el sistema de respaldo, y los flujos de trabajo regulares pueden evitar la interrupción.
  • Machine learning: con la gran potencia computacional habilitada por CaaS, las aplicaciones de machine learning pueden admitir modelos complejos de machine learning. Las plataformas en la nube proporcionan un fácil acceso a herramientas, plantillas y tutoriales de machine learning.
  • Servicio ampliable: las empresas tienen Experiencia de períodos de máxima demanda informática y cuando la tienen, como durante una venta navideña, CaaS les permite realizar un equilibrio de carga rápido para escalar el servicio a escala para resistir el aumento en el tráfico y reducirlo después de que el pico finalice el período.
  • Alojamiento de sitios web: las organizaciones que desean alojar sitios web en infraestructura en la nube son otro caso de uso común para CaaS, que permite escalar sin complicaciones en función del tráfico del sitio web.
  • Soporte de IoT: el mundo ahora está lleno de dispositivos mejorados con capacidades de Internet de las cosas (IoT). Los dispositivos IoT dependen de CaaS para ayudar a ejecutar el procesamiento de datos pesados sin sobrecargar la potencia informática local de los dispositivos.
  • Gestión de costos: el caso de uso más popular para CaaS podría ser la optimización de costos de la nube. El modelo de precios de CaaS (es decir, pagar solo por los recursos informáticos que utiliza) es atractivo para una amplia gama de empresas que buscan evitar realizar gastos sustanciales en hardware.

Proveedores líderes de CaaS

Numerosas empresas están trabajando en este espacio, cada una ofreciendo su propia versión de CaaS:

  • AWS Compute Services: Amazon Web Services mantiene sus propios servicios relacionados con muchos propósitos para poder ofrecer múltiples servicios en la nube a los usuarios. Por ejemplo, Amazon Elastic Container Service (ECS) emplea el motor de Docker para imitar las funciones de Kubernetes , mientras que Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ofrece una solución de Kubernetes gestionada que admite la portabilidad y permite a los usuarios ejecutar clústeres de Kubernetes a través de centros de datos on premises.
  • Microsoft Windows: durante años, Microsoft Windows ha estado ofreciendo su propia versión de CaaS, comercializada bajo el nombre de Windows como servicio (WaaS). Un modelo de suscripción basado en la nube brinda a los usuarios acceso al potente sistema operativo Windows y a las actualizaciones relacionadas. Microsoft también ofrece un servicio similar a los usuarios de Microsoft Azure.
  • VMware: VMware es otro proveedor de la nube que ofrece numerosos recursos informáticos, servicios web y servicios de almacenamiento, muchos de ellos relacionados con CaaS. VMware Servicios en la nube, por ejemplo, se puede utilizar con múltiples infraestructuras.

