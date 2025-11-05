¿Qué es la gestión de las instalaciones asistida por computadora (CAFM)?

Los sistemas CAFM ayudan a las empresas a aumentar la sustentabilidad y la eficiencia operativas, y a tomar decisiones basadas en datos en materia de gestión de activos, gestión del espacio y operaciones de mantenimiento.

Antes de CAFM, la gestión de las instalaciones era en gran medida manual, con equipos que dependían del mantenimiento reactivo, la práctica de permitir que los activos físicos fallaran antes de arreglarlos. En las décadas de 1990 y 2000, con el auge de la infraestructura de red, los sistemas CAFM se hicieron populares, en parte debido a su dependencia de la tecnología digital en rápida expansión. Hoy en día, el software CAFM se ha convertido en clave para los esfuerzos de transformación digital: iniciativas estratégicas para incorporar herramientas digitales en todos los aspectos de una organización.

Aprovechando la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT), el machine learning (ML) y la IA generativa, los sistemas CAFM se han convertido en herramientas complejas y en gran medida autónomas que pueden asumir tareas cada vez más difíciles.

Los paneles de software CAFM modernos brindan a las organizaciones visibilidad en tiempo real del consumo de energía de los activos, el uso del espacio, la condición física y más, lo que ayuda a los stakeholders a tomar decisiones más estratégicas y rentables sobre sus activos más valiosos.