¿Qué es la automatización de edificios?

Aunque la automatización de edificios en sí no es nueva, ya que el primer termostato programable se creó en 1906, las tecnologías digitales modernas han llevado a la creación de edificios inteligentes que usan una suite cohesiva de soluciones de automatización. Los sistemas tradicionales de automatización de edificios eran sistemas en silos y de bucle cerrado, específicos para cada sistema. Ahora, edificios inteligentes completos se controlan a través de un único BAS interconectado.

Los sensores del Internet de las cosas (IoT) en dispositivos comunes, como una bomba de agua o una puerta, pueden recopilar datos operativos para monitorear y controlar el estado en tiempo real. Estos sensores transmiten datos a plataformas de software centralizadas donde los gerentes de las instalaciones pueden monitorear el rendimiento del edificio y el estado del sistema en múltiples subsistemas.

La conexión de los sistemas del edificio en un sistema unificado de gestión de edificios (BMS) permite al BAS compartir datos entre múltiples funciones del edificio, mejorando la coordinación entre sistemas y aumentando la eficiencia operativa general.