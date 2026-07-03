¿Qué es el análisis de criticidad de los activos?

Al evaluar cuidadosamente tanto la probabilidad como las consecuencias de la falla, los equipos de mantenimiento pueden utilizar el análisis de criticidad para desarrollar estrategias específicas, mejorar la confiabilidad de los activos y reducir los riesgos operativos.

Hoy en día, la mayoría de las empresas exitosas dependen de miles de activos físicos para mantener la producción. Cada vez más, el mantenimiento de estos activos requiere la integración de nuevas tecnologías como los sistemas digitales de gestión de activos empresariales (EAM), las plataformas de monitoreo de condiciones (CM) y los flujos de trabajo de mantenimiento predictivo. El análisis de la criticidad de los activos es esencial para evaluar dónde y cómo aplicar estas tecnologías como parte de una estrategia moderna de mantenimiento centrada en la confiabilidad.

El análisis de criticidad sirve como base para muchas iniciativas de gestión de activos, que incluyen: