¿Qué es el análisis de criticidad de los activos?

El análisis de criticidad de los activos es un proceso estructurado en el que se basan las organizaciones para identificar sus activos más importantes y priorizar las actividades de mantenimiento en torno a ellos.
Al evaluar cuidadosamente tanto la probabilidad como las consecuencias de la falla, los equipos de mantenimiento pueden utilizar el análisis de criticidad para desarrollar estrategias específicas, mejorar la confiabilidad de los activos y reducir los riesgos operativos.
Hoy en día, la mayoría de las empresas exitosas dependen de miles de activos físicos para mantener la producción. Cada vez más, el mantenimiento de estos activos requiere la integración de nuevas tecnologías como los sistemas digitales de gestión de activos empresariales (EAM), las plataformas de monitoreo de condiciones (CM) y los flujos de trabajo de mantenimiento predictivo. El análisis de la criticidad de los activos es esencial para evaluar dónde y cómo aplicar estas tecnologías como parte de una estrategia moderna de mantenimiento centrada en la confiabilidad.
El análisis de criticidad sirve como base para muchas iniciativas de gestión de activos, que incluyen:
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Las evaluaciones de criticidad de los activos son fundamentales para el análisis de criticidad de los activos, lo que permite a las organizaciones medir el valor de sus activos físicos de acuerdo con varios factores:
El propósito de una evaluación de criticidad de los activos es producir una calificación o puntuación de criticidad para que los gerentes de mantenimiento puedan compararla con otros activos. Sin una evaluación de criticidad, una organización no puede realizar un análisis de criticidad de los activos.
La criticidad de los activos y la condición de los activos a menudo se confunden y, aunque los dos términos están relacionados, existen varias diferencias importantes que vale la pena señalar. Cuando los términos se aplican mal, las organizaciones corren el riesgo de optimizar sus procesos de mantenimiento para algo incorrecto.
Si bien la condición de los activos describe el estado actual o el estado operativo de un activo, la criticidad de los activos mide la importancia de los activos para una organización. Por ejemplo, una bomba antigua con vibración excesiva podría describirse con precisión como que está en malas condiciones. Sin embargo, a menos que la bomba sea clave para producir bienes y servicios, es poco probable que se considere crítica.
A diferencia de la condición de los activos, la criticidad de los activos considera la importancia de la bomba en las operaciones, la productividad y el impacto financiero de su falla en la empresa.
Los equipos de mantenimiento realizan análisis de criticidad de los activos siguiendo un proceso de siete pasos para identificar, evaluar y clasificar los activos según el riesgo de falla y el posible impacto de la falla en los procesos de actividad principal:
Aquí hay un vistazo más de cerca a cada paso.
El primer paso del análisis de criticidad de los activos es crear una lista completa de todos los activos físicos que posee una organización, desde equipamiento de producción e infraestructura de instalaciones hasta sistemas eléctricos, componentes e instrumentación.
Para agilizar este proceso, las organizaciones modernas suelen basarse en un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS). Un CMMS es un software que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) e Internet de las cosas (IoT) para mantener órdenes de trabajo, historiales de mantenimiento y otros registros que son esenciales para el análisis de criticidad de los activos.
El paso 2 requiere que las organizaciones establezcan criterios para medir la criticidad de los activos. Las consideraciones comunes durante esta etapa incluyen la seguridad de los trabajadores, el impacto en la productividad y las operaciones, el impacto ambiental y financiero y el cumplimiento normativo.
Los gerentes de mantenimiento deben poder evaluar con precisión cada activo de la lista del paso 1 de acuerdo con los criterios establecidos en el paso 2.
El siguiente paso en el análisis de la criticidad de los activos es evaluar la probabilidad de falla de cada activo. Por ejemplo, para determinar la probabilidad de falla de una cinta transportadora en una planta de fabricación, los planificadores de mantenimiento considerarían su antigüedad, desgaste, utilidad proyectada y condiciones de mantenimiento, junto con otros factores.
Las organizaciones avanzadas incorporan cada vez más tecnologías de mantenimiento predictivo como sensores IoT, análisis de vibraciones y algoritmos de machine learning para obtener probabilidades de falla más precisas.
El cuarto paso es posiblemente el más importante en el análisis de criticidad de los activos. Si bien el paso 3 indica a una organización cuándo es probable que un activo falle, el paso 4 traza cómo una falla podría afectar las operaciones del negocio.
Si bien dos componentes diferentes pueden tener la misma probabilidad de falla, si uno admite un proceso crítico y el otro no, recibirá una calificación de criticidad más alta. Este cambio puede ocurrir aunque sea menos costoso y menos complejo.
Los sistemas de puntuación ayudan a los planificadores de mantenimiento a convertir los juicios subjetivos sobre la importancia de los activos en calificaciones numéricas objetivas.
Si bien no existe un estándar universal para los sistemas de puntuación, la mayoría de las organizaciones utilizan un método basado en el riesgo que combina la probabilidad de falla con las consecuencias de la falla en una escala del 1 al 5 o del 1 al 10. Para esta escala, 1 representa un menor riesgo y consecuencia y 10 representa uno más alto. El objetivo no es producir una puntuación matemáticamente perfecta, sino crear una metodología coherente que pueda utilizarse para cada activo físico de una cartera.
Una vez que una organización ha establecido su sistema de puntuación, clasifica sus activos según su criticidad. Las clasificaciones de criticidad de los activos ayudan a las organizaciones a responder preguntas importantes sobre cómo mantener mejor sus activos. Estas preguntas podrían ser:
El paso final del análisis de criticidad de los activos implica integrar nuevos insights y mejores prácticas descubiertos durante los primeros seis pasos en los programas de mantenimiento existentes.
Las organizaciones modernas utilizan clasificaciones de criticidad para determinar varias acciones, incluidas actividades de mantenimiento preventivo, priorización de órdenes de trabajo, asignación de recursos y planificación de capital.
Como parte del análisis de la criticidad de los activos, las organizaciones modernas también recurren cada vez más a metodologías estructuradas de evaluación de riesgos para ayudarlas a identificar, evaluar y priorizar mejor el riesgo en torno a los activos críticos. El análisis de modos y efectos de falla (FMEA) y el mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) son dos de los métodos más efectivos:
El análisis de la criticidad de los activos es una herramienta vital para ayudar a las empresas a identificar los activos más importantes para sus procesos de actividad principal y priorizar el mantenimiento en consecuencia.
A continuación, mostramos algunos de sus mayores beneficios.
Una planificación de mantenimiento sólida y bien informada garantiza que las organizaciones aprovechen al máximo sus activos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la planificación hasta la instalación, la operación y el retiro. En lugar de aplicar los mismos programas de mantenimiento a cada activo, el análisis de criticidad de los activos ayuda a los equipos a adaptar los enfoques individuales para satisfacer las demandas de riesgo de falla y criticidad.
Por ejemplo, mientras que un compresor de producción crítico puede requerir inspecciones mensuales, es posible que un ventilador de almacén no crítico solo deba probarse una vez al trimestre. Mantener ambos activos en el mismo plan de mantenimiento sería costoso e ineficaz.
Los recursos de mantenimiento son finitos, y los planificadores de mantenimiento deben crear y ajustar constantemente estrategias para adaptarse a las necesidades presupuestarias, los requisitos de cumplimiento operativo y los horarios de los trabajadores. El análisis de criticidad de los activos les ayuda a dirigir mejor el personal y las partes hacia activos críticos para generar valor para el negocio y maximizar el retorno de la inversión (ROI).
Por ejemplo, en una planta de fabricación de automóviles, 25 técnicos son responsables del mantenimiento de más de 2000 activos de producción. El gerente sabe que solo tiene personal suficiente para completar 30 tareas de mantenimiento preventivo por semana, aunque 50 vencen de acuerdo con las órdenes de trabajo generadas por un CMMS. El análisis de criticidad ayuda al equipo a priorizar las tareas para garantizar que la productividad no se interrumpa y que los activos más importantes se arreglen primero.
Las fallas inesperadas a menudo interrumpen las operaciones y generan costos sustanciales. Según un informe reciente que se centró en la industria de fabricación, el tiempo de inactividad no planificado cuesta aproximadamente 50 mil millones de dólares anuales: 260 000 dólares por hora, o casi 9000 dólares por minuto.
Al ayudar a los gerentes de mantenimiento a identificar activos críticos y enfocar los esfuerzos de mantenimiento preventivo en su equipamiento de mayor riesgo, el análisis de criticidad ayuda a reducir el tiempo de inactividad y mejorar la continuidad operativa.
Las tecnologías de mantenimiento predictivo ayudan a las organizaciones a utilizar datos operativos y monitoreo de condiciones en tiempo real para predecir cuándo es probable que fallen los activos. Pero son costosas y a menudo requieren importantes inversiones iniciales en sensores, plataformas de analytics e infraestructura de datos.
El análisis de criticidad de los activos ayuda a las organizaciones a determinar dónde estas inversiones aportarán el mayor valor. También ayuda a los profesionales a darse cuenta de dónde pueden permitirse continuar monitoreando los activos con técnicas menos costosas, como el mantenimiento de rutina y la inspección visual.
Las estrategias de mantenimiento, basadas en evaluaciones de criticidad de los activos, permiten a los técnicos abordar vulnerabilidades de equipos antes de que provoquen fallas. Al priorizar las actividades de mantenimiento de forma más estratégica, pueden reducir el número de averías y mejorar la confiabilidad de los activos a lo largo del tiempo.
A medida que mejora la confiabilidad, las organizaciones también extienden los ciclos de vida de los activos, aumentan la estabilidad de los procesos de producción y reducen los costos generales de mantenimiento.
Los activos en las mejores condiciones y más confiables suelen ser los de mayor rendimiento. A medida que los equipos de mantenimiento aplican análisis de criticidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos, a menudo también ven un aumento en el rendimiento de los activos.
Al asegurar que las actividades de mantenimiento se concentren en el equipamiento con la mayor criticidad, no solo en el equipamiento que se descompone con mayor frecuencia, los gerentes de mantenimiento aseguran que sus activos más valiosos siempre funcionen a niveles máximos.
El análisis de criticidad de los activos se originó en programas de mantenimiento industrial, pero se extendió a la mayoría de los sectores. Hoy en día, ayuda a las organizaciones a desarrollar estrategias de mantenimiento para activos tan diversos como plantas de fabricación, instalaciones de petróleo y gas y sistemas de atención médica.
A continuación, se presentan cinco casos de uso para el análisis de criticidad de los activos por industria.
La industria de fabricación se basa en el análisis de criticidad de los activos para identificar los activos en sus líneas de producción cuya falla afectaría más la producción.
Al asignar niveles de criticidad y formar una jerarquía de activos, estas organizaciones pueden decidir qué equipamiento ejecutar con planes de mantenimiento proactivo complejos y costosos frente a planes reactivos menos costosos y complicados.
Los activos críticos en la industria de fabricación suelen incluir:
La industria del petróleo y el gas depende de activos grandes y complejos para la mayoría de sus procesos de actividad principal, incluida la perforación, el refinado y el transporte de grandes cantidades de petróleo y gas natural. En una industria donde una hora de tiempo de inactividad no planificado puede costar hasta 500 000 USD, garantizar que los activos críticos estén bien mantenidos es una prioridad innegable.
La falla de grandes activos como plataformas petroleras, oleoductos y equipamiento de refinería puede causar condiciones peligrosas rápidamente. Para garantizar el estado de los activos, las empresas de petróleo y gas utilizan evaluación y análisis de criticidad del equipamiento para determinar qué activos representan el mayor riesgo para las operaciones, y los trabajadores planifican las actividades de mantenimiento en consecuencia.
Las empresas de servicios públicos deben operar grandes redes de activos interconectadas como parte de sus procesos de actividad principal. Las interrupciones pueden ser devastadoras, causando cortes de energía y peligros ambientales, así como sanciones financieras por violar las regulaciones.
Las evaluaciones de criticidad ayudan a los operadores de empresas de servicios públicos a mejorar la confiabilidad del equipamiento y reducir las interrupciones del servicio en áreas grandes. Estos son algunos ejemplos de activos críticos en infraestructura de empresas de servicios públicos:
Los hospitales y otros tipos de centros médicos dependen de activos grandes y complejos para mejorar la salud de los pacientes y mantener la comodidad y seguridad de los médicos, trabajadores clínicos y técnicos en instalaciones grandes e interconectadas.
El análisis de criticidad de los activos ayuda a las organizaciones de atención médica a priorizar un conjunto diverso de necesidades de mantenimiento para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los pacientes. Estos son algunos activos críticos en el sector de la atención médica:
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