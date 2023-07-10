El análisis de vibraciones (o monitoreo de vibraciones) es una poderosa herramienta de diagnóstico para identificar, monitorear y prevenir fallas mecánicas en maquinaria rotativa y recíproca. Es un componente esencial de los programas de mantenimiento predictivo, que permite a los técnicos detectar problemas en desarrollo en el equipamiento antes de que provoquen costosos tiempos de inactividad no planificados o fallas catastróficas.
El análisis de vibraciones, un componente de los sistemas de monitoreo de condiciones, utiliza sensores de vibración para medir las frecuencias en un activo y detectar anomalías que pueden indicar un problema. En esencia, el análisis de vibraciones es el estudio de los movimientos oscilatorios de las máquinas y sus componentes alrededor de un punto de equilibrio establecido. Estas oscilaciones pueden deberse a una serie de problemas, como desequilibrios, desalineaciones, holguras, ejes doblados y defectos de los rodamientos, entre otros.
Al medir y analizar las vibraciones de las máquinas, los técnicos pueden evaluar mejor la salud y el rendimiento del equipamiento, lo que les permite identificar problemas e implementar acciones correctivas. Y dado que los componentes giratorios y alternativos (por ejemplo, motores, compresores, bombas, etc.) tienden a vibrar con mayor intensidad y volumen a medida que envejecen, analizar los cambios en la vibración puede ayudar a los gerentes de mantenimiento a monitorear las condiciones de la máquina en tiempo real e identificar proactivamente el desgaste de los activos. y daños.
Las vibraciones son multidimensionales, por lo que las pruebas de vibraciones requieren una comprensión de varios parámetros. Los parámetros principales son la amplitud, la frecuencia y la fase:
Los analizadores de vibraciones pueden utilizar estos factores, junto con otros, como la forma de onda y el contenido armónico, para identificar fallas específicas de la máquina y su gravedad.
También hay dos tipos principales de vibraciones:
En el competitivo escenario industrial actual, asegurar el buen funcionamiento y la longevidad de su maquinaria es primordial. Seguir un proceso de análisis de vibraciones paso a paso puede ayudarle a aprovechar las vibraciones de la máquina para comprender mejor el equipamiento y el estado del sistema.
Para realizar un análisis de vibraciones, comience por recopilar datos sobre el equipamiento y/o la estructura que analizará. Asegúrese de identificar la ubicación y el tipo de sensores que necesitará para las mediciones de vibraciones, incluidos los rangos de amplitud y frecuencia, ya que los sensores servirán como recolectores de datos durante todo el proceso. También es importante recopilar información sobre las condiciones de funcionamiento del equipamiento, como la velocidad, la carga y la temperatura.
El siguiente paso en el proceso es medir las vibraciones de la maquinaria elegida. El análisis de vibraciones generalmente implica medir la amplitud de vibración de un activo o sistema.
En este caso, confiará en un acelerómetro conectado a sitios clave de vibración para tomar medidas. Los acelerómetros (por ejemplo, acelerómetros piezoeléctricos, sondas de proximidad, vibrómetros láser Doppler, etc.) utilizan respuestas de alta frecuencia para medir la aceleración de un objeto que vibra en tres direcciones: arriba y abajo, de lado a lado y de adelante hacia atrás. atrás.
También puede medir vibraciones utilizando sensores de velocidad y sensores de desplazamiento. Los sensores de velocidad miden la velocidad de un objeto que vibra, ofreciendo una respuesta de frecuencia media ideal para monitorear el estado general de la máquina. Los sensores de desplazamiento, por otro lado, miden el desplazamiento de un objeto que vibra, proporcionando una respuesta de baja frecuencia adecuada para detectar problemas estructurales y desequilibrios.
Una vez que haya recopilado todos los datos relevantes, es hora de analizarlos. La etapa de análisis requerirá el uso de algoritmos informáticos y software para identificar patrones de vibración y tendencias de datos, y deberá comparar los datos con los estándares y pautas establecidos.
Los equipos de mantenimiento pueden utilizar una variedad de técnicas para analizar los datos de vibraciones, incluidas las siguientes:
Un análisis exitoso requerirá que los analistas de vibraciones comprendan las frecuencias específicas asociadas con diversos problemas mecánicos. Algunas frecuencias de fallas comunes incluyen las siguientes:
Una vez que identifique posibles problemas en la etapa de interpretación, establezca umbrales de alarma que activen una respuesta cuando las vibraciones los superen. Estos umbrales pueden basarse en estándares de la industria, datos históricos o recomendaciones del fabricante. Los tipos de umbrales de alarma más utilizados son los umbrales absolutos, los umbrales de tendencia y los umbrales estadísticos.
Cuando un sistema o activo supera el umbral de alarma, el gerente de mantenimiento debe tomar las medidas adecuadas para dar dirección al problema. Esto puede implicar programar el mantenimiento, ajustar los parámetros operativos o realizar más análisis para identificar la causa del problema.
La implementación del análisis de vibraciones como parte de un programa de mantenimiento predictivo ofrece numerosos beneficios:
La versatilidad del análisis de vibraciones lo convierte en una metodología útil en una amplia gama de industrias y equipamiento.
Las plantas de fabricación utilizan el análisis de vibraciones para monitorear el estado de los motores (incluidos los motores eléctricos), cajas de engranajes, transportadores y máquinas herramienta. Los datos de vibraciones se pueden utilizar para optimizar los procesos de producción, reducir el riesgo de fallas en el equipamiento y mejorar la eficiencia general de la planta.
En la industria automotriz, el análisis de vibraciones desempeña un papel importante en el diseño, desarrollo y prueba de componentes. El análisis de las características de vibración de los motores, las transmisiones y los sistemas de suspensión puede ayudar a los ingenieros a optimizar sus diseños para mejorar el rendimiento y la confiabilidad en el mundo real y aumentar la comodidad de los pasajeros.
En la industria aeroespacial, el análisis de vibraciones permite a los ingenieros identificar y dirigir la dirección de problemas como la vibración excesiva, la resonancia o la fatiga del material para mejorar la confiabilidad y la longevidad de los sistemas de las aeronaves. Y en el sector de Power, el análisis de vibraciones ayuda a los operadores de turbinas a monitorear el estado de las turbinas para identificar desequilibrios en las aspas, fallas en las cajas de engranajes y/o defectos en los rodamientos.
El análisis de vibraciones es una herramienta invaluable en el mundo del mantenimiento predictivo, que ofrece a las organizaciones la capacidad de detectar fallas en las máquinas desde el principio. Comprender los principios del análisis de vibraciones y utilizar software avanzado como IBM Maximo Application Suite puede ayudar a los equipos de mantenimiento a mejorar significativamente la confiabilidad, eficiencia y seguridad de sus equipos.
IBM Maximo es una plataforma integrada que ayuda a las empresas de fabricación a optimizar el rendimiento de los activos y agilizar las operaciones diarias. Con Maximo, los equipos pueden configurar medidores para observar y medir el estado de los activos y conectar esos medidores a sensores de vibración instalados en activos clave, lo que les ayuda a almacenar y acceder más fácilmente a los datos de las máquinas.
Utilizando una plataforma integrada impulsada por IA y basada en la nube,Maximo ofrece capacidades de CMMS, EAM y APM que producen análisis avanzados de datos de vibraciones y ayudan a los gerentes a tomar decisiones de mantenimiento más inteligentes y basadas en datos.
A medida que las industrias continúen evolucionando y adoptando nuevas tecnologías, el análisis de vibraciones seguirá estando a la vanguardia para mantener el estado de las máquinas y garantizar un rendimiento óptimo. Al aprovechar las características y capacidades avanzadas de IBM Maximo, las empresas pueden transformar las operaciones de mantenimiento para seguir el ritmo del panorama de fabricación en constante cambio.
