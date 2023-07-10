En el competitivo escenario industrial actual, asegurar el buen funcionamiento y la longevidad de su maquinaria es primordial. Seguir un proceso de análisis de vibraciones paso a paso puede ayudarle a aprovechar las vibraciones de la máquina para comprender mejor el equipamiento y el estado del sistema.

Paso 1. Recopilar datos preliminares

Para realizar un análisis de vibraciones, comience por recopilar datos sobre el equipamiento y/o la estructura que analizará. Asegúrese de identificar la ubicación y el tipo de sensores que necesitará para las mediciones de vibraciones, incluidos los rangos de amplitud y frecuencia, ya que los sensores servirán como recolectores de datos durante todo el proceso. También es importante recopilar información sobre las condiciones de funcionamiento del equipamiento, como la velocidad, la carga y la temperatura.

Paso 2. Medir las vibraciones

El siguiente paso en el proceso es medir las vibraciones de la maquinaria elegida. El análisis de vibraciones generalmente implica medir la amplitud de vibración de un activo o sistema.

En este caso, confiará en un acelerómetro conectado a sitios clave de vibración para tomar medidas. Los acelerómetros (por ejemplo, acelerómetros piezoeléctricos, sondas de proximidad, vibrómetros láser Doppler, etc.) utilizan respuestas de alta frecuencia para medir la aceleración de un objeto que vibra en tres direcciones: arriba y abajo, de lado a lado y de adelante hacia atrás. atrás.

También puede medir vibraciones utilizando sensores de velocidad y sensores de desplazamiento. Los sensores de velocidad miden la velocidad de un objeto que vibra, ofreciendo una respuesta de frecuencia media ideal para monitorear el estado general de la máquina. Los sensores de desplazamiento, por otro lado, miden el desplazamiento de un objeto que vibra, proporcionando una respuesta de baja frecuencia adecuada para detectar problemas estructurales y desequilibrios.

Paso 3. Analizar los datos

Una vez que haya recopilado todos los datos relevantes, es hora de analizarlos. La etapa de análisis requerirá el uso de algoritmos informáticos y software para identificar patrones de vibración y tendencias de datos, y deberá comparar los datos con los estándares y pautas establecidos.

Los equipos de mantenimiento pueden utilizar una variedad de técnicas para analizar los datos de vibraciones, incluidas las siguientes:

Análisis en el dominio del tiempo: para realizar un análisis en el dominio del tiempo, analizará la señal de vibración sin procesar a lo largo del tiempo. Los técnicos pueden extraer y evaluar datos (por ejemplo, amplitud máxima, factor de cresta, asimetría, raíz cuadrática media (RMS), etc.) de la señal directamente desde la forma de onda de tiempo. Esta técnica es útil para detectar fenómenos transitorios como impactos o sacudidas.

Análisis de dominio de frecuencia: mediante una operación matemática de análisis de frecuencia llamada Transformada rápida de Fourier (FFT), el análisis de dominio de frecuencia implica convertir la señal de dominio de tiempo en una señal de dominio de frecuencia. El espectro de frecuencia resultante facilita la identificación de las frecuencias específicas asociadas con fallas mecánicas.

Análisis de envolvente: también conocido como demodulación, el análisis de envolvente se utiliza principalmente para detectar defectos de rodamientos en etapas tempranas. Implica extraer las señales de impacto de alta frecuencia generadas por los rodamientos dañados de la señal de vibración general, lo que permite a los técnicos identificar la presencia y la gravedad de las fallas de los rodamientos.

Análisis modal: el análisis modal es una técnica más avanzada que se centra en identificar las frecuencias naturales, las formas modales y las características de amortiguación de una máquina. El estudio de estas propiedades ayuda a los analistas a evaluar el comportamiento dinámico de una máquina e identificar posibles problemas estructurales o condiciones de resonancia.

Paso 6: Interpretar los resultados

Un análisis exitoso requerirá que los analistas de vibraciones comprendan las frecuencias específicas asociadas con diversos problemas mecánicos. Algunas frecuencias de fallas comunes incluyen las siguientes:

Frecuencia fundamental: la frecuencia a la que un componente giratorio completa una rotación completa. Las desviaciones de la frecuencia fundamental de referencia pueden ayudarle a identificar fallas específicas, como desequilibrio, desalineación y holgura.

Armónicos: los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental a menudo asociados con problemas de engranajes u otros eventos cíclicos.

los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental a menudo asociados con problemas de engranajes u otros eventos cíclicos. Bandas laterales: el resultado de la modulación de la frecuencia fundamental por otra frecuencia, como en la interacción entre una falla de rodamiento y la frecuencia de un componente giratorio. Las bandas laterales a menudo aparecen como picos simétricos alrededor de la frecuencia fundamental o sus armónicos y pueden ser indicativos de problemas de rodamientos o dientes de engranajes rotos.

Paso 5. Tome medidas correctivas

Una vez que identifique posibles problemas en la etapa de interpretación, establezca umbrales de alarma que activen una respuesta cuando las vibraciones los superen. Estos umbrales pueden basarse en estándares de la industria, datos históricos o recomendaciones del fabricante. Los tipos de umbrales de alarma más utilizados son los umbrales absolutos, los umbrales de tendencia y los umbrales estadísticos.

Umbrales absolutos son valores fijos basados en niveles aceptables de vibración para tipos específicos de equipamiento.

Los umbrales de tendencia son valores dinámicos que cambian con el tiempo en función del rendimiento histórico del equipamiento. Cuando los niveles de vibración aumentan repentinamente, puede indicar un problema en desarrollo.

son valores dinámicos que cambian con el tiempo en función del rendimiento histórico del equipamiento. Cuando los niveles de vibración aumentan repentinamente, puede indicar un problema en desarrollo. Los umbrales estadísticos se derivan de análisis estadísticos de datos históricos, teniendo en cuenta la media y la desviación estándar de los niveles de vibración.

Cuando un sistema o activo supera el umbral de alarma, el gerente de mantenimiento debe tomar las medidas adecuadas para dar dirección al problema. Esto puede implicar programar el mantenimiento, ajustar los parámetros operativos o realizar más análisis para identificar la causa del problema.