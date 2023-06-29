¿Qué es la confiabilidad de los activos?

Tanto el MTBF como el MTBR se pueden calcular mediante fórmulas matemáticas simples. Esta es la fórmula que utilizan los técnicos para calcular el MTBF:

MTBF = Tiempo total de funcionamiento/Número de fallas en un período específico

Por ejemplo, si un equipamiento se utiliza durante 20 000 horas y falla 5 veces durante ese período, su MTBF sería de 20 000 horas/5 fallas = 4000 horas. En otras palabras, se puede esperar que este equipamiento falle cada 4000 horas. Con esta información, los operadores pueden planificar las actividades de mantenimiento para garantizar que el equipamiento no se averíe inesperadamente, lo que resultaría en un costoso tiempo de inactividad.

Si bien saber el MTBF de un activo es crítico para mantener su rendimiento a niveles óptimos, no ayuda a los operadores a determinar cuánto tiempo necesitarán para repararlo. Aquí es donde entra en juego el MTTR. Para calcular el MTTR, los operadores primero deben saber cuánto tiempo lleva realizar las siguientes tareas en un activo:

Notifique a los equipos de mantenimiento de activos

Deje que el equipamiento averiado se enfríe antes de poder trabajar en él

Realice reparaciones y vuelva a montar los elementos necesarios

Pruebe el equipamiento a fondo antes de reiniciar la producción

Esta es la fórmula matemática que utilizan los operadores para calcular el MTTR:

MTTR = Tiempo de inactividad total/Número total de fallas durante un tiempo específico

Por ejemplo, si en el transcurso de un año, un sistema falló 10 veces, lo que resultó en 20 horas totales de tiempo de inactividad, su MTTR sería: 20 horas/10 reparaciones = 2 horas. En otras palabras, se tarda, en promedio, 2 horas en reparar este equipamiento cada vez que se averíe.

Al igual que el MTBF, el MTTR se utiliza para determinar la confiabilidad de los activos y, más específicamente, para permitir a los operadores medir la eficiencia de sus programas de mantenimiento y realizar ajustes cuando sea necesario.