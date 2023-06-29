¿Qué es la confiabilidad de los activos?

Cuando un activo crítico, como una costosa pieza de maquinaria o infraestructura, se avería inesperadamente, afecta a los clientes y puede costar millones a las empresas. Para tener éxito, las empresas deben tener una visibilidad clara y en tiempo real del estado de sus activos y un plan para mantenerlos funcionando sin problemas y hacer reparaciones rápidamente cuando las cosas se averíen. Las empresas buscan constantemente nuevas formas de optimizar el rendimiento, aumentar la confiabilidad y extender la vida útil de los activos, sin agregar costos innecesarios.
Es por eso que la confiabilidad de los activos es un componente tan crítico de la estrategia empresarial. Antes de profundizar en el tema, veamos algunos términos relevantes.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El término "activo" puede referirse tanto a elementos físicos como no físicos que las empresas poseen y utilizan para crear valor. Algunos ejemplos de activos físicos incluyen maquinaria, fábricas, suministros de oficina, plantas de producción, líneas de ensamblaje, flotas de vehículos, edificios e infraestructuras civiles. Algunos ejemplos de activos no físicos son el software, la propiedad intelectual, las marcas comerciales y las patentes.
La confiabilidad de los activos es la capacidad de un activo para funcionar bajo ciertas condiciones durante un período específico sin averiarse. Para ser considerado "confiable", un activo debe funcionar a un cierto nivel y cumplir con todos los requisitos normativos que rodean sus operaciones.
Los términos confiabilidad de los activos y disponibilidad de los activos son fáciles de confundir, pero hay varias diferencias clave que vale la pena señalar. En primer lugar, la disponibilidad mide la capacidad operativa de un activo a lo largo del tiempo. En otras palabras, cuánto tiempo puede un equipamiento realizar con éxito las tareas asociadas con su funcionamiento. La confiabilidad, por otro lado, se refiere a la capacidad de un activo para funcionar sin tiempo de inactividad o interrupción bajo ciertas condiciones. Un activo solo se considera "confiable" cuando funciona sin paradas inesperadas para realizar las reparaciones necesarias.
Si bien la confiabilidad y la disponibilidad se miden en porcentajes, es posible, incluso probable, que estos porcentajes difieran incluso cuando se refieren al mismo equipamiento. Por ejemplo, un equipamiento que funciona al 100 % de confiabilidad podría estar disponible solo en un 90 % si el 10 % del tiempo se empleara para realizar el mantenimiento necesario para mantenerlo en funcionamiento.
Con el fin de adoptar un enfoque proactivo de la confiabilidad de los activos, los gerentes de mantenimiento se basan en dos métricas ampliamente utilizadas: el tiempo medio entre fallas (MTBF) y el tiempo medio de reparación (MTTR). Ambos KPI ayudan a predecir cómo se desempeñarán los activos y ayudan a los gerentes a planificar el mantenimiento preventivo y predictivo. Primero, veamos el MTBF y el MTTR.
Tanto el MTBF como el MTBR se pueden calcular mediante fórmulas matemáticas simples. Esta es la fórmula que utilizan los técnicos para calcular el MTBF:
MTBF = Tiempo total de funcionamiento/Número de fallas en un período específico
Por ejemplo, si un equipamiento se utiliza durante 20 000 horas y falla 5 veces durante ese período, su MTBF sería de 20 000 horas/5 fallas = 4000 horas. En otras palabras, se puede esperar que este equipamiento falle cada 4000 horas. Con esta información, los operadores pueden planificar las actividades de mantenimiento para garantizar que el equipamiento no se averíe inesperadamente, lo que resultaría en un costoso tiempo de inactividad.
Si bien saber el MTBF de un activo es crítico para mantener su rendimiento a niveles óptimos, no ayuda a los operadores a determinar cuánto tiempo necesitarán para repararlo. Aquí es donde entra en juego el MTTR. Para calcular el MTTR, los operadores primero deben saber cuánto tiempo lleva realizar las siguientes tareas en un activo:
Esta es la fórmula matemática que utilizan los operadores para calcular el MTTR:
MTTR = Tiempo de inactividad total/Número total de fallas durante un tiempo específico
Por ejemplo, si en el transcurso de un año, un sistema falló 10 veces, lo que resultó en 20 horas totales de tiempo de inactividad, su MTTR sería: 20 horas/10 reparaciones = 2 horas. En otras palabras, se tarda, en promedio, 2 horas en reparar este equipamiento cada vez que se averíe.
Al igual que el MTBF, el MTTR se utiliza para determinar la confiabilidad de los activos y, más específicamente, para permitir a los operadores medir la eficiencia de sus programas de mantenimiento y realizar ajustes cuando sea necesario.
Tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento predictivo son estrategias de mantenimiento utilizadas por los líderes empresariales para aumentar la confiabilidad de los activos.
El mantenimiento preventivo se basa en el monitoreo de condiciones para ayudar a los gerentes a planificar estratégicamente las reparaciones de activos y el tiempo de inactividad de una manera que minimice el impacto en el negocio en general. El mantenimiento predictivo lleva la capacidad del mantenimiento preventivo un paso más allá. Los sensores recopilan datos en tiempo real que luego se introducen en un sistema de gestión de activos (EAM) o de mantenimiento (CMMS), donde las herramientas de análisis de datos mejoradas con IA y los procesos, como el machine learning (ML), detectan problemas y ayudan a resolverlos. Esta información se utiliza para crear modelos predictivos del rendimiento de un activo a lo largo del tiempo y ayudar a detectar posibles problemas antes de que surjan.
Una de las formas en que los gerentes de mantenimiento refinan y mejoran los análisis predictivos para aumentar la confiabilidad de los activos es mediante la creación de un gemelo digital.
Tecnología de gemelos digitales
La tecnología de gemelos digitales permite la creación de una representación virtual de un activo que abarca todo el ciclo de vida del activo y está sujeto a las mismas condiciones que el activo real. Los gemelos digitales utilizan datos en tiempo real, simulaciones y machine learning para ayudar a los responsables de la toma de decisiones en la gestión de sus activos críticos.
Se pueden crear gemelos digitales para activos tan exóticos como una nave espacial tripulada o tan comunes como una turbina eólica. Al igual que en el análisis predictivo, los sensores conectados al objeto físico recopilan datos del mundo real que luego se asignan a un modelo virtual. Al monitorear el gemelo digital del activo, los gerentes pueden detectar insights cruciales sobre cómo reacciona el activo a su entorno y desarrollar estrategias para mejorar su confiabilidad.
Los líderes empresariales saben lo importante que es tener una comprensión profunda de cuándo es probable que fallen sus activos para que puedan tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo de las operaciones comerciales generales. La gestión del rendimiento de activos, o APM, ayuda a los responsables de la toma de decisiones a mejorar los insights de gestión de activos con capacidades de automatización, analytics e inteligencia artificial (IA).
A través del monitoreo remoto impulsado por IA, análisis de causa principal, análisis de modo de falla (FMEA), visión artificial y mantenimiento predictivo, APM permite a la empresa moderna reducir el trabajo de reparación no planificado, administrar el riesgo, extender los ciclos de vida de los activos y aumentar la rentabilidad.
Gestión de activos empresariales y CMMS
La gestión de activos empresariales (EAM) es un sistema de gestión de activos que combina software y servicios para ayudar a las organizaciones a mantener, controlar y optimizar la calidad de los activos operativos a lo largo de sus ciclos de vida. Con la cantidad de datos que se generan a través de IoT, los gerentes de mantenimiento confían cada vez más en el software de gestión y el análisis de datos mejorado por IA para ayudarlos a tomar decisiones más informadas. El objetivo de EAM es siempre mejorar la confiabilidad del equipamiento, aumentar el tiempo de actividad y reducir los costos operativos.
Muchas iniciativas de EAM funcionan en conjunto con un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) para ayudar a los departamentos de mantenimiento a centralizar la información vital de los activos. Un CMMS indica a los gerentes de mantenimiento dónde está un activo, qué tipo de servicios o reparaciones requiere y quién debe llevarlo a cabo. Un CMMS sólido puede mejorar la planificación del mantenimiento al hacer que la información sobre un activo sea inmediatamente accesible y auditable.
La confiabilidad de los activos ofrece tranquilidad a las empresas modernas cuando se trata de sus recursos más valiosos. Al desplegar la mayor tecnología de punta disponible, junto con rigurosas estrategias de gestión de mantenimiento y el cumplimiento de métricas clave como MTBF y MTTR, las empresas pueden reducir costos, aumentar la confiabilidad de los activos activos y maximizar su retorno de la inversión (ROI) en su activo más valioso.
Los beneficios de una sólida confiabilidad de los activos incluyen los siguientes:
La confiabilidad de los activos depende de un enfoque sólido y coordinado de la gestión de activos que incorpore las soluciones tecnológicas más recientes disponibles. IBM® Maximo Application Suite es una plataforma totalmente integrada que ayuda a las empresas a mejorar la confiabilidad de los activos a través de mejores operaciones de mantenimiento.
IBM Maximo permite la evolución del mantenimiento programado cronometrado al mantenimiento predictivo basado en condiciones informado por insights en tiempo real. Tiene un historial comprobado de ayudar a las empresas a impulsar el rendimiento de los activos, extender la vida útil de los activos y reducir los costos y el tiempo de inactividad.
Identifique el mejor software de gestión del rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM Maximo para gestionar su flota de activos.
Aumente el tiempo de actividad, mejore la productividad, reduzca los costos de mantenimiento y cree operaciones más resilientes con la solución de gestión de activos unificada de IBM.
Descubra cómo Sund & Bælt utiliza el software Maximo de IBM para supervisar y gestionar sus infraestructuras críticas.
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Maximice los resultados del mantenimiento de sus activos aprovechando el poder de la IA generativa a través de la toma de decisiones basada en insights.
Emplee la IA y los insights de datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar procesos de optimización y permitir un crecimiento inteligente.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitoree los activos de forma más eficaz mediante el uso de analytics avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.