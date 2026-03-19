¿Qué es la automatización de API?

Esta práctica se puede utilizar para orquestar flujos de trabajo de principio a fin, integrar datos entre sistemas, llevar a cabo una supervisión continua, realizar pruebas y mucho más.



La automatización de API sirve para mejorar la coherencia y la eficiencia de las interacciones entre sistemas de software mediante la optimización y ejecución de operaciones predefinidas. Al automatizar estas interacciones, las organizaciones pueden reducir la variabilidad en la ejecución, admitir un mayor número de operaciones y proporcionar un tiempo de respuesta más constante. Este enfoque también permite un procesamiento más rápido de los eventos rutinarios del sistema y ayuda a garantizar que las aplicaciones interconectadas funcionen de manera más estable y coordinada.



Un informe de Fortune Business Insights proyecta que, para 2032, se espera que el valor del mercado de gestión de API alcance los 32.8 mil millones de dólares.1 A medida que crece el ecosistema de API, aumenta la demanda de interacciones de API confiables y de alto rendimiento.



La próxima ola de este crecimiento está siendo impulsada por sistemas de inteligencia artificial (IA) que dependen de API para recuperar datos, invocar servicios y coordinar flujos de trabajo. Hace dos años, Gartner predijo que, para 2026, más del 30 % del aumento en la demanda de API provendrá de herramientas de IA que utilizan modelos de lenguaje grandes.2



“Las API ya no son tuberías de backend. Son el tejido conectivo de las empresas modernas”, escribió Bryon Kataoka, director de tecnología de iSOA Group, en un blog de la comunidad de IBM.3 La observación de Kataoka subraya cómo la creciente centralidad de las API está acelerando la necesidad de una automatización de API que pueda admitir estas cargas de trabajo interconectadas y en expansión.