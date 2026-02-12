AIOps es la aplicación de capacidades de IA —como el procesamiento de lenguaje natural y modelos de aprendizaje automático— para automatizar la gestión de servicios de TI y los flujos de trabajo operativos. La observabilidad es la capacidad de comprender el estado o condición interna de un sistema complejo basándose únicamente en el conocimiento de sus salidas externas, específicamente su telemetría. Combinar estas prácticas proporciona herramientas poderosas para optimizar, solucionar problemas y automatizar en entornos complejos de TI multicloud .

La observabilidad de AIOps utiliza técnicas de IA y ML para analizar los registros, métricas y rastreos de un sistema y realizar operaciones que incluyen:

Detección de anomalías, donde los algoritmos analizan grandes volúmenes de datos para determinar el rendimiento base del sistema e identificar desviaciones.





Análisis de causa principal (RCA), que va más allá de la correlación para identificar insights aplicables en la práctica sobre los problemas del sistema.





Análisis predictivo, que ayuda a predecir futuras cargas de trabajo del sistema y escalar los recursos hacia arriba o hacia abajo en consecuencia.

Para combinar AIOps y observabilidad, la mayoría de las organizaciones utilizan plataformas de observabilidad con características de IA integradas. Las plataformas modernas de Observabilidad a menudo incluyen características de IA generativa, como interfaces de texto que pueden responder preguntas sobre el estado de la red o herramientas de visualización de datos en tiempo real integradas en el panel. Los equipos de TI pueden emplear estas herramientas de IA de generación —junto con las propias herramientas automatizadas de remediación impulsadas por IA de la plataforma de observabilidad— para prever tiempos de inactividad, aumentar la eficiencia operativa y mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

Este es un ejemplo de cómo se pueden utilizar las soluciones AIOps en la observabilidad. Supongamos que una plataforma de observabilidad presenta una correlación entre una afluencia repentina de alertas sobre la ralentización de las aplicaciones y la latencia en un router central.

La plataforma puede, utilizando un patrón de referencia establecido del comportamiento de la red, identificar actividades anómalas que precedieron a la latencia; por ejemplo, un cambio no programado en la configuración de ese enrutador. A continuación, puede realizar un análisis automatizado de la causa principal para identificar cómo, cuándo y dónde se realizó el cambio. Luego de eso, la plataforma puede consultar flujos de trabajo preaprobados para aplicar arreglos (como revertir el firmware del router a una versión anterior). Finalmente, puede presentar al equipo de TI un informe de incidentes, lo que ayuda a prevenir más interrupciones.

La IA generativa, las operaciones en la nube híbrida y la observabilidad están profundamente entrelazadas. Un informe de 2025 de la firma de investigación Gartner1 describe la observabilidad como una capacidad clave de CloudOps (operaciones en la nube) impulsadas por IA generativa. Según un informe de 2025 de S&P Global Market Intelligence2,el 71 % de las organizaciones que utilizan soluciones de observabilidad utilizan sus características de IA, un aumento del 26 % con respecto a 2024.