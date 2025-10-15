La IA apareció por primera vez en el diseño de productos en la década de 1990, cuando se utilizó en sistemas de diseño asistido por computadora (CAD) que creaban simulaciones del mundo real para que los usuarios probaran productos. En los años 2000 y 2010, a medida que aumentaron las aplicaciones de IA, se desplegaron algoritmos de machine learning para mejorar aspectos del diseño de productos como el análisis de datos, el mantenimiento predictivo y el monitoreo en tiempo real de los sistemas de fabricación.

Más recientemente, la IA se aprovechó en el diseño generativo, un proceso de diseño iterativo en el que los sistemas de IA crean múltiples opciones de diseño para que los ingenieros las revisen en función de parámetros predefinidos. El diseño generativo ayuda a los gerentes de producto y a los diseñadores a optimizar sus ideas de diseño más rápidamente. También ayuda a identificar soluciones para problemas de diseño que son potencialmente más eficientes y menos costosas de lo que podrían concebir por sí solos.