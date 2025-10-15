El diseño de productos con IA integra la inteligencia artificial (IA) en el proceso de diseño para ayudar a las empresas a crear mejores productos. Aunque normalmente se refiere a productos digitales que utilizan IA para funcionar, el término también puede aplicarse a productos que se han desarrollado utilizando herramientas de IA.
Al igual que otros tipos de aplicaciones empresariales de IA, el diseño de productos de IA combina los principios tradicionales de diseño y desarrollo de productos con una comprensión profunda de cómo funcionan los sistemas de IA. Por ejemplo, en la fase de diseño de la experiencia del usuario (UX) del desarrollo de productos, las herramientas de IA y los algoritmos de machine learning (ML) son esenciales. Son críticos para ayudar a los diseñadores a crear productos digitales que imiten la capacidad del cerebro humano para aprender continuamente.
La IA apareció por primera vez en el diseño de productos en la década de 1990, cuando se utilizó en sistemas de diseño asistido por computadora (CAD) que creaban simulaciones del mundo real para que los usuarios probaran productos. En los años 2000 y 2010, a medida que aumentaron las aplicaciones de IA, se desplegaron algoritmos de machine learning para mejorar aspectos del diseño de productos como el análisis de datos, el mantenimiento predictivo y el monitoreo en tiempo real de los sistemas de fabricación.
Más recientemente, la IA se aprovechó en el diseño generativo, un proceso de diseño iterativo en el que los sistemas de IA crean múltiples opciones de diseño para que los ingenieros las revisen en función de parámetros predefinidos. El diseño generativo ayuda a los gerentes de producto y a los diseñadores a optimizar sus ideas de diseño más rápidamente. También ayuda a identificar soluciones para problemas de diseño que son potencialmente más eficientes y menos costosas de lo que podrían concebir por sí solos.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El diseño de productos de IA integra la IA en todas las fases del desarrollo de productos, desde la ideación y la creación de prototipos de un nuevo producto hasta el diseño de interacción con el usuario (diseño de IU) e incluso las pruebas de mercado.
Las herramientas de IA ayudan a optimizar los flujos de trabajo, automatizar tareas y acelerar el desarrollo de productos en cada etapa. Los sistemas impulsados por IA son más rápidos y menos propensos a errores que los humanos a la hora de realizar investigaciones de usuarios. Además, las conocidas herramientas de diseño de IA, como Figma y ChatGPT, ayudan a los diseñadores a intercambiar ideas y probar productos en tiempo real.
Aunque es posible que la IA nunca sustituya a los diseñadores de productos, puede ayudarles a iterar más rápido y crear resultados de mayor calidad con menos recursos. A continuación, se muestra más de cerca cómo se utiliza la IA durante cada etapa del diseño del producto.
Durante la fase de investigación, los especialistas en marketing de productos utilizan el análisis impulsado por IA (análisis de IA) para examinar grandes conjuntos de datos del comportamiento de los usuarios recopilados de plataformas de redes sociales como Facebook, X y LinkedIn para obtener insights.
Los algoritmos de machine learning son cruciales en esta etapa para ayudar a identificar tendencias y posibles oportunidades para el desarrollo de productos. Las herramientas de IA también se utilizan ampliamente para explorar conceptos de diseño e incluso para sugerir ideas para nuevos productos.
La lluvia de ideas, también conocida como ideación, es la etapa del desarrollo de productos en la que los gerentes de producto y los directores creativos se reúnen en persona o de forma remota para generar ideas para nuevos productos.
Las herramientas de IA generativa, que son modelos de IA capaces de crear contenido de texto, imágenes y video, se utilizan ampliamente durante esta etapa. Los generadores de texto e imágenes impulsados por IA crean maquetas y alambrados generados por IA para aplicaciones y experiencias digitales que los humanos pueden revisar, optimizando los flujos de trabajo y ayudando a los diseñadores a mantener centrados en tareas creativas.
La creación de prototipos, un componente clave del diseño de productos, utiliza herramientas de IA para crear prototipos interactivos que simulan cómo los usuarios podrían interactuar con un nuevo producto.
Mediante el uso de herramientas de diseño de IA, los diseñadores en la fase de creación de prototipos pueden optimizar el proceso de prueba de un producto digital en varios dispositivos. Por ejemplo, las integraciones de IA de Figma permiten a los directores creativos experimentar con el funcionamiento de un diseño en distintos dispositivos, un proceso conocido como diseño adaptativo.
Durante la fase de iteración, las herramientas de diseño de productos de IA ayudan a los diseñadores y gerentes de producto a iterar más rápido que en el pasado y a aplicar las capacidades de la IA para resolver problemas complejos. La iteración mejorada por IA agiliza el trabajo de diseño, eliminando horas e incluso días de los flujos de trabajo de desarrollo.
Un ejemplo son las pruebas A/B, un proceso en el que se prueban dos versiones diferentes de una experiencia digital en los usuarios. En las pruebas A/B, las herramientas de automatización de IA prueban dos diseños de IU diferentes y analizan su rendimiento en diversas situaciones, lo que permite a los gerentes de producto evaluar qué diseño produjo una mejor experiencia de usuario.
En la fase de despliegue, los gestores de producto e ingenieros de software emplean herramientas impulsadas por IA para construir experiencias coherentes de usuario en mercados globales y para automatizar la escalada de recursos (auto-scaling).
Los modelos de IA se utilizan cada vez más durante esta fase para realizar un seguimiento en tiempo real de la interacción de los usuarios con los productos digitales y recomendar cambios en el código y el desarrollo de nuevas características. Las herramientas de IA acortan el ciclo de retroalimentación, lo que hace que los gerentes de productos y desarrolladores sean más receptivos a los mercados en rápido movimiento.
La integración de herramientas de IA en el diseño de productos ayuda tanto a las empresas emergentes como a las grandes empresas a automatizar tareas repetitivas, generar y perfeccionar conceptos más rápidamente y obtener insights en tiempo real sobre el comportamiento de los clientes. A continuación, se muestran los principales beneficios de diseño de productos de IA para empresas de todos los tamaños.
Las herramientas de IA acortan el proceso de diseño, lo que permite a los diseñadores generar nuevas ideas para productos y desarrollarlas y perfeccionarlas más rápidamente. Las herramientas de automatización de IA reducen el trabajo repetitivo, liberando a los diseñadores y desarrolladores para que dediquen más tiempo y energía a la resolución creativa de problemas.
En lugar de reemplazar a los gerentes de producto y diseñadores, como muchos temían, las herramientas de IA generativa están mejorando la creatividad. Herramientas como Figma, Claude y ChatGPT ayudan a los diseñadores a intercambiar ideas y experimentar más rápido, sugiriendo nuevos colores, principios de diseño e incluso combinaciones tipográficas que podrían no haber pensado por su cuenta.
El diseño de productos con IA ayuda a los gerentes de producto a obtener feedback en tiempo real sobre cómo se utilizan los productos en el mercado. Los paneles de análisis de IA proporcionan insights sobre el comportamiento de los usuarios que ayudan a los diseñadores y desarrolladores a ajustar sus productos para abordar las necesidades de los usuarios.
Antes del diseño de productos con IA, los gerentes de producto pasaban meses iterando y probando diferentes modelos de precios para un nuevo producto. Ahora, las herramientas de IA les ayudan a establecer una estrategia de precios de forma rápida y precisa mediante el análisis de los datos del mercado y los precios de la competencia. Los stakeholders que sopesan las opciones de precios para un nuevo producto ahora tienen estrategias totalmente probadas y generadas por IA, lo que les ahorra tiempo y dinero.
La mejora de las habilidades de los empleados a través de la capacitación y el desarrollo es cada vez más relevante para los equipos de diseño que necesitan seguir el ritmo de la innovación. Los equipos modernos despliegan herramientas de IA para mantener a los miembros del equipo actualizados sobre las herramientas y los procesos y para proporcionar feedback en tiempo real durante la capacitación.
El diseño de productos de IA está transformando la forma en que las empresas de todos los tamaños encuentran oportunidades de mercado y desarrollan productos para aprovecharlas. A continuación, se presentan los principales casos de uso para el diseño de productos de IA.
A medida que la tecnología de IA continúa creciendo y las empresas experimentan con nuevas formas de aprovecharla, el diseño de productos sigue siendo un área rica para las aplicaciones. Los modelos de IA que se despliegan en el diseño de productos son algunos de los más avanzados, asumiendo tareas complejas y ampliando los límites de lo que los sistemas de IA pueden hacer. Estas son tres tendencias en el diseño de productos de IA que continúan impulsando la innovación.
En lugar de tratar de crear sistemas de IA que puedan igualar la creatividad humana, la IA en el diseño de productos tiende hacia sistemas que hacen que el trabajo de diseño sea más eficiente y reducen las barreras a la innovación.
La IA agéntica, los sistemas de IA que razonan, utilizan herramientas y se adaptan como los humanos, están logrando avances importantes en esta área, mientras que la IA generativa parece estar rezagada. Según un informe reciente, casi el 80% de las salas de juntas utilizan IA generativa, pero no están viendo el impacto que esperaban.2
La IA agéntica podría tener mejores resultados que la IA generativa con ciertas aplicaciones debido a su mayor nivel de sofisticación en la automatización de tareas complejas para lograr un objetivo.
La personalización basada en los datos de los clientes ya es un área en la que la IA ha mejorado considerablemente, pero se espera que las nuevas y sofisticadas herramientas de diseño de productos de IA amplíen aún más las posibilidades.
Los algoritmos avanzados de IA ahora pueden analizar el comportamiento en la aplicación y responder en tiempo real. Este proceso cambia dinámicamente qué contenido se ofrece a un cliente mientras navega, compra o juega a un juego online.
Las interfaces digitales modernas evolucionan instantáneamente en función de los cambios en el contexto actual de un usuario, como la ubicación, el tipo de dispositivo o incluso el estado emocional percibido.
La tecnología de gemelos digitales consiste en modelos virtuales que permiten a los gerentes de productos simular cómo funcionan los productos bajo ciertas condiciones. El uso de esta tecnología proporciona insights sobre el comportamiento del usuario más rápido que otros enfoques han hecho en el pasado. Hoy en día, los gemelos digitales permiten a los diseñadores probar las vulnerabilidades de los productos y evaluar nuevas características en un entorno controlado antes de lanzarlos al mercado.
Los gemelos digitales en el diseño de productos de IA ayudan a acelerar los insights sobre el rendimiento, la confiabilidad y la eficacia del producto, lo que brinda a los usuarios una clara ventaja sobre sus competidores, lo que reduce los costos y ayuda a acortar los plazos de desarrollo.
Descubra si los agentes virtuales pueden sustituir a los humanos a medida que se vuelven más rápidos y precisos gracias a la IA generativa.
Explore cómo los directores ejecutivos (CEO) están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
Descubra por qué, para satisfacer la demanda de los clientes, los minoristas deben conocer el inventario disponible.
Descubra cómo la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM implementó IBM OpenPages para unificar la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, optimizar los procesos de auditoría y mejorar la visibilidad en todas las unidades de negocio.
Cree un negocio más resiliente con las soluciones impulsadas por IA para la gestión inteligente de activos y de la cadena de suministro.
Transforme sus operaciones comerciales con IBM mediante el uso de datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA que le permitan integrar procesos de optimización.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
Transforme sus operaciones empresariales con las soluciones líderes de la industria de IBM. Mejore la productividad, la agilidad y la innovación mediante flujos de trabajo inteligentes y tecnologías de automatización.
1. AI Statistics In 2025: Key Trends and Usage Data, Digital Silk, septiembre de 2025
2. Seizing the agentic AI advantage, McKinsey, junio de 2025