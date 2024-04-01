ChatGPT se distinguió como el primer chatbot virtual impulsado por IA generativa de acceso público. Ahora, las empresas pueden adoptar los principios fundacionales de esta tecnología y aplicarlos dentro de sus operaciones, enriquecidos aún más por la contextualización y la seguridad. Con IBM® watsonx Assistant, las empresas pueden crear grandes modelos lingüísticos y entrenarlos con información patentada, al tiempo que ayudan a garantizar la seguridad de sus datos.

Las soluciones de IA conversacional pueden tener varias aplicaciones de productos que generan ingresos y mejoran la experiencia del cliente. Por ejemplo, un chatbot inteligente puede abordar las preocupaciones comunes de los clientes con respecto a las explicaciones de las facturas. Cuando los clientes buscan explicaciones para sus facturas, un chatbot impulsado por IA generativa puede proporcionarles explicaciones detalladas, incluidos registros de transacciones para el uso y cargos por excedentes.

También puede proporcionar nuevos paquetes de productos o términos contractuales que se alineen con las necesidades de uso anteriores de un cliente, identificando nuevas oportunidades de ingresos y mejorando la satisfacción del cliente.

