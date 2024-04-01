La inteligencia artificial generativa (IA generativa) puede ser una herramienta poderosa para impulsar la innovación de productos, si se utiliza de la manera correcta. Analizaremos casos de uso de productos seleccionados de alto impacto que demuestran el potencial de la IA para revolucionar la forma en que desarrollamos, comercializamos y entregamos productos a los clientes. Apilar una gestión de datos sólida, análisis predictivos y IA generativa es fundamental para llevar la organización de su producto al siguiente nivel.
ChatGPT se distinguió como el primer chatbot virtual impulsado por IA generativa de acceso público. Ahora, las empresas pueden adoptar los principios fundacionales de esta tecnología y aplicarlos dentro de sus operaciones, enriquecidos aún más por la contextualización y la seguridad. Con IBM® watsonx Assistant, las empresas pueden crear grandes modelos lingüísticos y entrenarlos con información patentada, al tiempo que ayudan a garantizar la seguridad de sus datos.
Las soluciones de IA conversacional pueden tener varias aplicaciones de productos que generan ingresos y mejoran la experiencia del cliente. Por ejemplo, un chatbot inteligente puede abordar las preocupaciones comunes de los clientes con respecto a las explicaciones de las facturas. Cuando los clientes buscan explicaciones para sus facturas, un chatbot impulsado por IA generativa puede proporcionarles explicaciones detalladas, incluidos registros de transacciones para el uso y cargos por excedentes.
También puede proporcionar nuevos paquetes de productos o términos contractuales que se alineen con las necesidades de uso anteriores de un cliente, identificando nuevas oportunidades de ingresos y mejorando la satisfacción del cliente.
La IA generativa tiene el poder de automatizar los procesos manuales de modernización de productos. Las tecnologías de IA generativa pueden encuestar fuentes disponibles públicamente, como comunicados de prensa, para recopilar datos de la competencia y comparar la combinación actual de productos con las ofertas de la competencia. También puede comprender las ventajas del mercado y sugerir cambios estratégicos en los productos. Estos nuevos insights se pueden obtener a mayor velocidad que nunca.
Un beneficio clave de la IA generativa es su capacidad para generar código. Ahora, un usuario empresarial puede utilizar herramientas de IA generativa para desarrollar código preliminar para nuevas características de productos sin depender tanto de los equipos técnicos. Estas mismas herramientas pueden analizar el código e identificar y corregir errores en el código para reducir los esfuerzos de prueba.
Las soluciones de IA generativa, como IBM® watsonx Code Assistant, satisfacen las necesidades técnicas básicas de las empresas. Watsonx Code Assistant puede ayudar a las empresas a lograr una reducción del 30 % en el esfuerzo de desarrollo o un aumento de la productividad del 30 %. Estas herramientas tienen el potencial de revolucionar los procesos técnicos y aumentar la velocidad de entrega de productos técnicos.
Con el poder de los análisis predictivos y la IA generativa, las empresas pueden comprender cuándo los clientes específicos son los más adecuados para nuevos productos, y recibir sugerencias para los productos adecuados y sobre los siguientes pasos para interactuar con el cliente. Por ejemplo, si un cliente se somete a un cambio empresarial importante, como una adquisición, los modelos predictivos entrenados en transacciones anteriores pueden analizar la necesidad potencial de nuevos productos.
La IA generativa puede sugerir oportunidades de ventas adicionales y escribir un correo electrónico al cliente para que el representante de ventas lo revise. Esto permite a los equipos de ventas aumentar la velocidad de creación de valor, al tiempo que ofrece a los clientes un servicio de primer nivel. Con IBM® watsonx.data, los datos empresariales se pueden preparar para diversos casos de uso analíticos y de IA.
Las empresas tienen la oportunidad de utilizar la IA generativa para mejorar la experiencia del cliente al poner en práctica más fácilmente el feedback de los clientes. A través de IBM® watsonx.ai, varios modelos líderes en la industria están disponibles para diferentes tipos de resumen. Esta tecnología se puede interpretar y resumir rápidamente grandes volúmenes de feedback.
A continuación, puede sugerir mejoras de productos con requisitos detallados e historias de usuarios, acelerando la velocidad de respuesta y la innovación. La IA generativa puede extraer temas del feedback de los clientes perdidos para revelar tendencias, sugerir nuevas estrategias de ventas y dotar a los equipos de ventas de business intelligence y seguimientos preestablecidos.
La IA generativa tiene el potencial de revolucionar el marketing digital al aumentar la velocidad, la eficacia y la personalización de los procesos de marketing. Mediante prácticas estándar de analytics de datos, las empresas pueden identificar patrones y clúster dentro de los datos para permitir una orientación más precisa de los clientes.
Una vez que se crean los clústeres, la IA generativa puede impulsar procesos automatizados de creación de contenido que lleguen a grupos específicos de clientes en varias plataformas. IBM® watsonx Orchestrate permite al usuario automatizar las tareas diarias y aumentar la productividad. Esta herramienta puede crear contenido, conectarse a diferentes plataformas y enviar actualizaciones a través de ellas en un abrir y cerrar de ojos, lo que ahorra tiempo y dinero a los equipos de marketing a medida que ofrecen soluciones.
Esta capacidad de creación de contenido y contacto con el cliente es el diferenciador clave de la IA generativa y parte de lo que hace que estas nuevas tecnologías sean tan emocionantes. La IA generativa puede adoptar procesos de marketing manuales y costosos y traducirlos en procesos acelerados y automatizados.
