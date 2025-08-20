¿Qué es la mejora de habilidades?

Si bien el concepto de mejora de habilidades es relevante en varias industrias, tiene una importancia particular en el sector de TI, donde el cambio es la única constante.

Abordar la brecha de habilidades es una preocupación urgente. Según el Informe sobre el futuro del empleo 2023 del Foro Económico Mundial, se estima que 85 millones de puestos de trabajo serán desplazados por la automatización para 2025, y el 40% de las skills básicas cambiarán para los trabajadores.1 Cuando las empresas luchan por encontrar nuevos talentos que posean skills específicas, a menudo resulta en puestos vacantes, retrasos en los proyectos y pérdida de negocios. En respuesta, la mejora de las habilidades ofrece una solución transformadora mediante el desarrollo de skills de los empleados existentes para satisfacer las necesidades actuales y futuras.



La mejora de habilidades suele ser beneficiosa tanto para empleadores como para empleados. Para los empleadores, es una estrategia rentable: la promoción interna a menudo resulta más económica y eficiente que buscar contrataciones externas.1 Además, los candidatos internos ya están inmersos en la cultura y los procesos de la empresa, lo que a su vez les permite integrarse perfectamente en nuevos roles y responsabilidades. En resumen, la mejora de habilidades permite a las empresas retener y demostrar su compromiso con el buen talento.



Para los empleados, las iniciativas de mejora de habilidades son un testimonio de su valor dentro de la organización. Invierte en su crecimiento, proporciona vías para el avance profesional (y mayores sueldos), mejora la satisfacción laboral y fomenta un sentido de comunidad. Estudios recientes demuestran que los trabajadores están interesados en este tipo de programas. Una encuesta sobre sueldos de datos/IA de O'Reilly de 2021 descubrió que el 64 % de los encuestados participaron en capacitación o obtuvieron certificaciones el año pasado, con un 31 % de gasto de más de 100 horas en programas de capacitación, desde programas de grado hasta publicaciones de blog.2

