¿Qué es la mejora de habilidades?

Publicado: 4 de diciembre de 2023
Colaboradores: Tasmiha Khan, Michael goodwin
La mejora de habilidades es el proceso de mejorar los conjuntos de habilidades de los empleados a través de programas de capacitación y desarrollo para minimizar las brechas de habilidades y preparar a los empleados para nuevos puestos o puestos.
Si bien el concepto de mejora de habilidades es relevante en varias industrias, tiene una importancia particular en el sector de TI, donde el cambio es la única constante.
Abordar la brecha de habilidades es una preocupación urgente. Según el Informe sobre el futuro del empleo 2023 del Foro Económico Mundial, se estima que 85 millones de puestos de trabajo serán desplazados por la automatización para 2025, y el 40% de las skills básicas cambiarán para los trabajadores.1 Cuando las empresas luchan por encontrar nuevos talentos que posean skills específicas, a menudo resulta en puestos vacantes, retrasos en los proyectos y pérdida de negocios. En respuesta, la mejora de las habilidades ofrece una solución transformadora mediante el desarrollo de skills de los empleados existentes para satisfacer las necesidades actuales y futuras.
La mejora de habilidades suele ser beneficiosa tanto para empleadores como para empleados. Para los empleadores, es una estrategia rentable: la promoción interna a menudo resulta más económica y eficiente que buscar contrataciones externas.1 Además, los candidatos internos ya están inmersos en la cultura y los procesos de la empresa, lo que a su vez les permite integrarse perfectamente en nuevos roles y responsabilidades. En resumen, la mejora de habilidades permite a las empresas retener y demostrar su compromiso con el buen talento.
Para los empleados, las iniciativas de mejora de habilidades son un testimonio de su valor dentro de la organización. Invierte en su crecimiento, proporciona vías para el avance profesional (y mayores sueldos), mejora la satisfacción laboral y fomenta un sentido de comunidad. Estudios recientes demuestran que los trabajadores están interesados en este tipo de programas. Una encuesta sobre sueldos de datos/IA de O'Reilly de 2021 descubrió que el 64 % de los encuestados participaron en capacitación o obtuvieron certificaciones el año pasado, con un 31 % de gasto de más de 100 horas en programas de capacitación, desde programas de grado hasta publicaciones de blog.2
En el ámbito de la mejora de las habilidades, hay dos conceptos fundamentales: la mejora de habilidades y recpacitación. La mejora de habilidades generalmente implica enhancing las skill existentes para que los empleados sean más proficient en sus roles actuales o prepararlos para otros nuevos. La recapacitación requiere aprender skill completamente nuevas, a menudo para adaptarse a las cambiantes demandas laborales. En la industria de TI, tanto la mejora de habilidades como la recapacitación son estrategias comunes y valiosas.
Por ejemplo, la pandemia aceleró significativamente la adopción de la automatización y la transformación digital en todas las industrias3, lo que condujo a una demanda crucial de mejora de habilidades y recapacitación. Con la brusca transición al trabajo a distancia, las empresas se vieron obligadas a dotar rápidamente a sus empleados de las skills y tecnologías esenciales para que pudieran desempeñar eficazmente su trabajo desde casa. Los profesionales de ventas, por ejemplo, necesitaban ser competentes con herramientas como Zoom para la búsqueda de clientes potenciales y reuniones virtuales.
Las organizaciones pueden considerar las siguientes estrategias a medida que ayudan a los empleados a mejorar las habilidades existentes o a aprender nuevas para cumplir con los cambiantes requisitos laborales y las demandas de la industria:
Evalúe las tendencias y demandas de la industria e identifique habilidades técnicas clave en la industria de la organización. Luego, compara esta investigación con las habilidades actuales de los empleados y los objetivos de la empresa.
Una comprensión más sólida de hacia dónde se dirige la industria de la organización ayudará a identificar qué tipo de empleados (con qué habilidades) serán más valiosas y ayudará a garantizar que los esfuerzos de mejora de habilidades coincidan con los objetivos de la organización. Es prudente considerar los impactos a corto y largo plazo para garantizar que las inversiones de mejora de habilidades valgan la pena y se dirijan con precisión.
Reconozca la importancia de las habilidades blandas, como la comunicación, la resolución de problemas y las habilidades de liderazgo, y su sinergia con experiencia técnica para profesionales bien redondeados. En su evaluación general de skills, considere cualquier capacitación en habilidades sociales que pueda necesitar acompañar los esfuerzos de mejora de habilidades técnicas.
Incorpore los objetivos de IA y transformación digital en los programas de mejora de habilidades de los empleados para ayudar tanto a los empleados como a la organización de manera más amplia, a seguir el ritmo de los avances tecnológicos.
Fomente un aumento gradual de las responsabilidades alineadas con las habilidades adquiridas, promoviendo el aprendizaje continuo como parte de la cultura laboral. Permita que los empleados aprendan a su propio ritmo cuando sea apropiado.
Asegúrate de que las experiencias de aprendizaje sean inclusivas y accesibles para todos los estudiantes. Esto ayuda a fomentar una amplia cultura de aprendizaje dentro de las organizaciones. Los departamentos de recursos humanos pueden desempeñar un papel fundamental en los esfuerzos de mejora de habilidades, ayudando a dar forma a programas de desarrollo personalizados y asegurando que el proceso de mejora de habilidades sea fluido, eficiente y tenga en cuenta los intereses de todas las partes.
Para fomentar el compromiso de los empleados con iniciativas de mejora de habilidades , las organizaciones pueden ofrecer incentivos financieros, beneficios, certificaciones y oportunidades de acreditación para brindar compensación y validación por las skill recién adquiridas. Las nuevas certificaciones y credenciales ayudan a reforzar los currículums, y los incentivos financieros y de beneficios ayudan a proporcionar valor y reconocimiento inmediatos a los empleados que han participado proactivamente en programas de mejora de habilidades.
La mejora de habilidades se puede realizar a través de varios métodos, dependiendo de las habilidades que se enseñan y las capacidades y preferencias del empleado. Esto incluye talleres especializados de capacitación presencial, cursos en línea, certificaciones a su propio ritmo, programas de tutoría y cursos de posgrado. Todas estas iniciativas empoderan a las personas para que se mantengan competitivas en el mercado laboral adquiriendo habilidades en demanda.
Los programas de capacitación son un componente fundamental de la mejora de habilidades. Estas iniciativas proporcionan experiencias de aprendizaje estructuradas que permiten a los empleados desarrollar nuevas habilidades y seguir siendo competitivos en su campo. Los programas de formación tienen muchas formas, y las organizaciones tendrán que decidir cuál es la mejor para su plantilla.
Por ejemplo, ¿la organización tiene los recursos para brindar capacitación interna o se subcontratarán programas de capacitación? ¿Se puede ofrecer capacitación en un entorno grupal o el conjunto de habilidades requiere una instrucción personalizada? ¿La capacitación es más efectiva en persona o los empleados pueden aprender el material en línea? Pensar en este tipo de preguntas ayudará a las organizaciones a identificar el enfoque más apropiado.
Los cursos en línea ofrecen flexibilidad y comodidad, y se pueden configurar para permitir que los empleados aborden el material a su propio ritmo. Estos cursos también se pueden actualizar con frecuencia y mejorar para mantener el contenido al día con las tendencias de la industria.
Sin embargo, una desventaja es que ciertas habilidades pueden no ser tan efectivas enseñadas en un entorno en línea. Algunas instrucciones requieren (o al menos beneficios de) instrucciones prácticas o en persona. Nuevamente, las organizaciones pesarán estas decisiones en función de las habilidades.
La tutoría y el seguimiento de los miembros del equipo desempeñan un papel crucial en la mejora de las habilidades. Estas técnicas son excelentes para habilidades que no se pueden enseñar en un entorno instructivo tradicional. Permiten al empleado observar el rol en acción y tener una sensación real del trabajo.
La tutoría también permite a la organización aprovechar a un experto en la materia dentro de la compañía para que esta persona afile las habilidades de liderazgo para que el aprendiz tenga acceso directo a alguien que pueda ayudar con las preguntas a lo largo del camino. Es una técnica que a menudo ofrece oportunidades de crecimiento para todos los involucrados.
Algunos roles pueden requerir títulos adicionales y estudios más formales. Las organizaciones suelen invertir en el desarrollo educativo de un empleado a cambio de un compromiso futuro con la organización. Estos programas ayudan a crear empleados más talentosos a la vanguardia de sus campos que pueden proporcionar un mayor valor a la organización.
La mejora de habilidades ofrece ventajas valiosas, como una fuerza laboral más capaz y orientada al futuro, mayor satisfacción de los empleados, rentabilidad y más.
Las empresas que invierten en la mejora de habilidades de su fuerza laboral muestran que valoran el crecimiento y el desarrollo de sus empleados. Y los empleados que se sienten valorados tienen más probabilidades de quedarse. La mejora de las habilidades aumenta la satisfacción general de los empleados, ya que les abre las puertas a nuevas oportunidades profesionales y les demuestra que existen múltiples trayectorias profesionales dentro de la empresa.
Durante la Gran Dimisión (enlace externo a ibm.com), una encuesta de Amdocs (enlace externo a ibm.com) realizada a 1.000 trabajadores estadounidenses reveló que casi dos tercios de los empleados citaban la falta de formación y oportunidades de desarrollo como la razón por la que dejarían su trabajo.4 El noventa por ciento de los encuestados considera que los programas de mejora de habilidades son una característica importante en los posibles empleados. La cifra aumentó al 97 por ciento para los empleados de la industria tecnológica.
La satisfacción y retención de los empleados también se ve asistida por los salarios más altos asociados con la mejora de las habilidades. La Encuesta salarial de datos/IA de 2021 de O'Reilly encontró que los profesionales de datos e IA que dedicaron más de 100 horas a capacitación y desarrollo de mejora de habilidades obtuvieron un aumento salarial un 55 % mayor que aquellos que dedicaron entre 1 y 19 horas.2
La mejora de las habilidades es generalmente una solución más rentable que la contratación de nuevos empleados. Las nuevas contrataciones requieren mucho trabajo: desarrollar ofertas de trabajo, publicitar vacantes, encontrar y vetar candidatos, realizar entrevistas y así sucesivamente. Utilizar un servicio de reclutamiento o una agencia también le costará a una organización, a través de un porcentaje del salario de los empleados u otra forma de compensación.
A través de la mejora de habilidades, las empresas cultivan una fuerza laboral más conocedora y versátil, y pueden reducir las tasas de rotación4, ya que los empleados en programas de capacitación se sienten apoyados y comprometidos en su desarrollo profesional.
El coste de contratar a nuevos empleados varía según el sector y el puesto, pero el consenso es que es más rentable mejorar las cualificaciones que contratar a nuevos empleados. Trakstar Hire (enlace externo a ibm.com) fija el costo de contratar a un nuevo empleado en $5,000. Esto no representa la incorporación ni la capacitación. El Informe sobre el futuro del empleo 2023 del Foro Económico Mundial concluyó que el costo promedio de contratar a un nuevo empleado era de 4.425 dólares, frente a 1.300 dólares para mejorar las habilidades de un empleado.1 Estas cifras suelen ser mucho más altas en TI y para puestos más avanzados.
Los empleados que mejoran continuamente sus habilidades se vuelven más competentes en sus funciones actuales y más adaptables a los futuros. La mejora de habilidades genera empleados más capaces y talentosos que pueden asumir funciones avanzadas dentro de la empresa y brindar una mayor contribución al éxito de la organización.
Los informes de organizaciones como el Foro Económico Mundial (enlace externo a ibm.com) destacan la importancia de mejorar las habilidades para mantenerse competitivos en el mercado laboral. Enfatizan la naturaleza rápidamente cambiante del trabajo y la necesidad de que los empleados mejoren continuamente sus habilidades.
La mejora de habilidades no se trata solo de mantenerse competitivo; también se trata de fomentar la adaptabilidad y crear oportunidades de desarrollo. Permite a los empleados explorar diferentes trayectorias profesionales, mejorar sus currículums o perfiles de LinkedIn y avanzar hacia los objetivos profesionales. En TI, el crecimiento profesional está estrechamente relacionado con la mejora de habilidades.
Invertir en el desarrollo de los empleados paga dividendos más abajo. Según un informe de Guild Education 2020 sobre el valor en dólares de los beneficios educativos, las empresas que se asociaron con los programas de asistencia de matrícula de Guild realizaron un ahorro neto de $2.84 por cada dólar invertido en beneficios educativos. El mismo estudio encontró que estos programas también hicieron que los esfuerzos de retención sean dos veces más exitosos en comparación con las organizaciones sin dichos programas.5
