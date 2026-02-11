El registro de OTel ofrece a los equipos de TI una estructura de mapeo unificada e inequívoca para convertir datos de registro de diferentes fuentes, sistemas y formatos en un único modelo independiente del idioma, al tiempo que conserva los significados semánticos originales.

Con un modelo de datos estructurados e independiente del proveedor, las herramientas de observabilidad pueden analizar logs de forma más fácil y fiable, anexar metadatos y correlacionar logs con métricas y trazas para una visibilidad profunda y completa.

El registro de OTel permite a las empresas cambiar y mezclar backends de observabilidad sin volver a instrumentar toda la arquitectura de TI, por lo que se ha convertido en el estándar de la industria para la instrumentación en sistemas modernos nativosde la nube. Estas capacidades ayudan a los equipos de TI y a los ingenieros de confiabilidad del sitio (SRE) a evitar las brechas de observabilidad y los problemas de fragmentación de datos que ocurren cuando cada proveedor, pila y dispositivo tiene su propio esquema de registro y protocolos de transmisión.

El registro de OTel también facilita la correlación automática entre señales, lo que mejora drásticamente la depuración y reduce la observabilidad del proveedor de bloqueo.