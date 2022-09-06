Kubernetes (a veces denominado K8s) es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que programa y automatiza el despliegue, la gestión y el escalado de aplicaciones en contenedores (microservicios). La plataforma Kubernetes tiene que ver con la optimización: automatizar muchos de los procesos de DevOps que antes se manejaban manualmente y simplificar el trabajo de los desarrolladores de software.

Entonces, ¿cuál es el secreto detrás del éxito de la plataforma? Los servicios de Kubernetes Service proporcionan balanceo de carga y simplifican la gestión de contenedores en múltiples hosts. Facilitan que las aplicaciones de una empresa tengan una mayor escalabilidad y sean flexibles, portátiles y más productivas.

De hecho, Kubernetes es el proyecto de más rápido crecimiento en la historia del software de código abierto, luego de Linux. Según un estudio de 2021 realizado por la Fundación de computación nativa de la nube (CNCF), de 2020 a 2021, el número de ingenieros de Kubernetes creció un 67 % hasta los 3.9 millones. Eso es el 31 % de todos los desarrolladores de backend, un aumento de 4 puntos porcentuales en un año.

El uso cada vez más generalizado de Kubernetes entre los equipos de DevOps significa que las empresas tienen una curva de aprendizaje más baja al comenzar con la plataforma de orquestación de contenedores. Pero los beneficios no terminan ahí. A continuación, se explica por qué las empresas eligen Kubernetes para todo tipo de aplicaciones.

Los siguientes son algunos de los principales beneficios de usar Kubernetes para gestionar su arquitectura de microservicios.