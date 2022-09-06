Kubernetes (a veces denominado K8s) es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que programa y automatiza el despliegue, la gestión y el escalado de aplicaciones en contenedores (microservicios). La plataforma Kubernetes tiene que ver con la optimización: automatizar muchos de los procesos de DevOps que antes se manejaban manualmente y simplificar el trabajo de los desarrolladores de software.
Entonces, ¿cuál es el secreto detrás del éxito de la plataforma? Los servicios de Kubernetes Service proporcionan balanceo de carga y simplifican la gestión de contenedores en múltiples hosts. Facilitan que las aplicaciones de una empresa tengan una mayor escalabilidad y sean flexibles, portátiles y más productivas.
De hecho, Kubernetes es el proyecto de más rápido crecimiento en la historia del software de código abierto, luego de Linux. Según un estudio de 2021 realizado por la Fundación de computación nativa de la nube (CNCF), de 2020 a 2021, el número de ingenieros de Kubernetes creció un 67 % hasta los 3.9 millones. Eso es el 31 % de todos los desarrolladores de backend, un aumento de 4 puntos porcentuales en un año.
El uso cada vez más generalizado de Kubernetes entre los equipos de DevOps significa que las empresas tienen una curva de aprendizaje más baja al comenzar con la plataforma de orquestación de contenedores. Pero los beneficios no terminan ahí. A continuación, se explica por qué las empresas eligen Kubernetes para todo tipo de aplicaciones.
Los siguientes son algunos de los principales beneficios de usar Kubernetes para gestionar su arquitectura de microservicios.
Varios tipos y tamaños de empresas, grandes y pequeñas, que utilizan los servicios de Kubernetes Service descubren que ahorran en su gestión de ecosistemas y procesos manuales automatizados. Kubernetes aprovisiona y ajusta automáticamente los contenedores en los nodos para el mejor uso de los recursos. Algunas plataformas en la nube cobran una tarifa de gestión por cada clúster, por lo que ejecutar menos clústeres significa menos servidores API y otras redundancias y ayuda a reducir los costos.
Una vez que se configuran los clústeres de Kubernetes, las aplicaciones pueden ejecutarse con un tiempo de inactividad mínimo y funcionar bien, lo que requiere menos soporte cuando falla un nodo o pod y, de lo contrario, tendría que repararse manualmente. La orquestación de contenedores de Kubernetes hace que el flujo de trabajo sea más eficiente con menos necesidad de repetir los mismos procesos, lo que significa no solo menos servidores, sino también menos necesidad de una administración torpe e ineficiente.
La integración de contenedores y el acceso a los Recursos de almacenamiento con diferentes proveedores de la nube hacen que el desarrollo, las pruebas y el despliegue sean más simples. Crear imágenes de contenedores, que contienen todo lo que una aplicación necesita para ejecutarse, es más fácil y eficiente que crear imágenes de máquinas virtuales (VM). Todo esto significa un desarrollo más rápido y tiempos de lanzamiento y despliegue optimizados.
Cuanto antes los desarrolladores desplieguen Kubernetes durante el ciclo de vida de desarrollo, mejor, porque pueden probar el código desde el principio y evitar errores costosos en el futuro. Las aplicaciones basadas en la arquitectura de microservicios constan de unidades funcionales separadas que se comunican entre sí a través de API. Eso significa que los equipos de desarrollo pueden ser grupos más pequeños, cada uno centrado en características únicas, y los equipos de TI pueden operar de manera más eficiente. Los espacios de nombres, una forma de configurar varios subclústeres virtuales dentro del mismo clúster físico de Kubernetes, proporcionan control de acceso dentro de un clúster para mejorar la eficiencia.
Solía desplegar una aplicación en una máquina virtual y apuntar a ella un servidor de sistema de nombres de dominio (DNS). Ahora, entre los otros beneficios de Kubernetes, las cargas de trabajo pueden existir en una sola nube o distribuirse fácilmente entre múltiples servicios en la nube. Los clústeres permiten la migración sencilla y acelerada de aplicaciones contenedorizadas desde la infraestructura on premises hacia despliegues híbridos en la nube pública o nube privada de cualquier proveedor de la nube, sin perder ninguna función o rendimiento de la aplicación. Esto le permite mover las cargas de trabajo a un sistema cerrado o propietario sin necesidad de bloqueo. IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS), Google plataforma en la nube y Microsoft Azure ofrecen integraciones sencillas con aplicaciones basadas en Kubernetes.
Hay varias formas de migrar aplicaciones a la nube:
El uso de contenedores para sus aplicaciones proporciona una forma ligera y más ágil de manejar la virtualización que con máquinas virtuales (VM). Debido a que los contenedores solo contienen los recursos que una aplicación realmente necesita (es decir, su código, instalaciones y dependencias) y utilizan las características y recursos del sistema operativo (SO) host, son más pequeños, más rápidos y más portátiles. Por ejemplo, alojar cuatro aplicaciones en cuatro máquinas virtuales generalmente requeriría cuatro copias de un sistema operativo invitado para ejecutarse en ese servidor. Sin embargo, ejecutar esas cuatro aplicaciones en un enfoque de contenedor significa contenerlas todas dentro de un único contenedor donde comparten una versión del sistema operativo host.
Kubernetes no solo es lo suficientemente flexible para la gestión de contenedores en varios tipos de infraestructura (nube pública, nube privada o servidores on premises, siempre que el SO host sea una versión de Linux o Windows), sino que funciona con prácticamente cualquier tipo de tiempo de ejecución de contenedores (el programa que ejecuta contenedores). La mayoría de los demás orquestadores están vinculados a tiempos de ejecución particulares o infraestructuras en la nube y dan como resultado el bloqueo. Los servicios de Kubernetes le permiten crecer sin necesidad de reestructurar su infraestructura.
Kubernetes programa y automatiza el despliegue de contenedores en múltiples nodos, ya sea en la nube pública, en máquinas virtuales locales o en máquinas físicas on premises. Su escalabilidad automática permite a los equipos ampliar o reducir la capacidad para satisfacer la demanda más rápidamente. El autoescalado inicia nuevos contenedores según sea necesario para cargas pesadas o picos, ya sea debido al uso de CPU, umbrales de memoria o métricas personalizadas, por ejemplo, cuando se lanza un evento en línea y hay un aumento repentino en las solicitudes.
Cuando termina la necesidad, Kubernetes vuelve a reducir automáticamente los recursos para reducir el desperdicio. La plataforma no solo escala los recursos de infraestructura hacia arriba y hacia abajo según sea necesario, sino que también permite escalar fácilmente horizontal y verticalmente. Otro beneficio de Kubernetes es su capacidad para revertir un cambio en la aplicación si algo sale mal.
Kubernetes le ayuda a ejecutar sus aplicaciones en contenedores de manera confiable. Coloca y equilibra automáticamente las cargas de trabajo en contenedores y escala los clústeres de manera adecuada para adaptarse a la creciente demanda y mantener el sistema en funcionamiento. Si falla un nodo de un clúster de varios nodos, la carga de trabajo se redistribuye a otros sin interrumpir la disponibilidad para los usuarios. También proporciona capacidades de autocorrección y reiniciará, reprogramará o reemplazará un contenedor cuando falle o cuando los nodos mueran. Le permite hacer actualizaciones progresivas de su software sin tiempo de inactividad. Incluso las aplicaciones de alta disponibilidad pueden configurarse en Kubernetes en uno o más servicios en la nube de forma que mantenga un tiempo de actividad muy alto. Un caso de uso destacado es Amazon, que utilizó Kubernetes para pasar de una arquitectura monolítica a una de microservicios.
Kubernetes es un proyecto liderado por la comunidad y una herramienta totalmente de código abierto (en un momento, el software de código abierto de más rápido crecimiento), lo que significa que hay un enorme ecosistema de otras herramientas de código abierto diseñadas para usar con él. El sólido soporte de la plataforma significa que hay innovación continua y mejoras en Kubernetes, lo que protege una inversión en la plataforma, lo que significa que no se depende de tecnología que pronto queda obsoleta. También ve soporte y portabilidad entre todos los principales proveedores de la nube, incluidos IBM, AWS, Google Cloud y Microsoft Azure. Un error común es pensar que los servicios de Kubernetes Service compiten directamente con Docker, pero ese no es el caso. Docker es una herramienta de contenerización, mientras que Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores que se utiliza a menudo para orquestar múltiples clústeres de Docker.
Los contenedores son ideales para modernizar sus aplicaciones y optimizar su infraestructura de TI. Basados en Kubernetes y otras herramientas del ecosistema de código abierto de Kubernetes, los servicios de contenedores de IBM Cloud pueden facilitar y acelerar su camino hacia el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube y hacia un enfoque de nube híbrida que integra las mejores características y funciones de la nube privada, la nube pública y la infraestructura de TI on premises.
