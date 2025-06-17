Soluciones de infraestructura híbrida

Diseñado para ofrecer libertad de elección

Optimice con la infraestructura híbrida

La infraestructura híbrida de IBM proporciona soluciones de infraestructura híbrida escalables y resilientes, que garantizan una seguridad óptima, rendimiento y fiabilidad para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica y aprovechar la plataforma de infraestructura híbrida de IBM.

En el panorama digital actual impulsado por IA, las empresas exigen una infraestructura tan dinámica y adaptable como sea necesario. Esto requiere un enfoque revolucionario diseñado para cerrar la brecha entre los sistemas heredados on premises y las tecnologías de nube.

La infraestructura híbrida de IBM aborda esto al permitir a las empresas asignar los recursos donde más importan, desde la nube hasta on-prem, aprovechando lo mejor de ambos mundos. Al diseñar la infraestructura para satisfacer las necesidades empresariales, las empresas tienen la libertad de elegir dónde y cómo ejecutar sus cargas de trabajo, optimizando el rendimiento, la seguridad y la rentabilidad a lo largo del camino.

Cambios en el mercado

El cambio a la infraestructura híbrida y la entrega como servicio continúa, y se acelera con la IA
81 % de las empresas ven XaaS como una solución estratégica a largo plazo 75 % ven las soluciones híbridas (integradas on-prem y en la nube) como el principal criterio para la selección de proveedores 70 % de la infraestructura de IA on premises se entregará como un servicio 50 % esperan que XaaS sea más rentable que el tradicional on-prem

Beneficios

Integración de extremo a extremo
Escalabilidad de nivel empresarial
Puntos de referencia de rendimiento comprobados
Liderazgo en cumplimiento y seguridad

Solutions

Aplicaciones de IA
Aplicaciones de ERP
Gestión de datos
Aplicaciones empresariales

Plataforma de infraestructura híbrida

Optimización de la carga de trabajo
  • Arquitecturas desplegables
  • Infraestructura como código (API, CLI, Terraform, Ansible, etc.)
Experiencia perfecta
  • Facturación consolidada
  • Gestión centralizada de recursos
  • Experiencia personalizada
  • Gestión de identidad y acceso
  • Catálogo de servicios
  • Observabilidad
Infundida con IA
  • Asistencia de chat con IA
Seguridad y cumplimiento
  • Gestión automatizada de la postura
  • Plataforma de protección de aplicación nativa de la nube (CNAPP)
  • Soporte de cumplimiento específico de la industria

Productos

IBM Power Virtual Server

Solución de infraestructura como servicio (IaaS) basada en la nube para ejecutar cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux. Desplegada en IBM Cloud o en el centro de datos de un cliente.

 IBM Fusion

Una plataforma lista para usarse totalmente integrada para ejecutar y mantener todas sus aplicaciones de Red Hat® OpenShift® on premises.

 IBM Cloud Satellite

Ampliación del plano de control de IBM Cloud para ofrecer Red Hat OpenShift gestionado en centros de datos y otros entornos de hiperescala.

 IBM Storage Ceph as-a-Service

Solución de almacenamiento en la nube definida por software para archivos en bloque y objetos que se ofrece como una experiencia de almacenamiento en la nube on premises
Estrategia de infraestructura híbrida

Nuestra estrategia de infraestructura híbrida de IBM está diseñada para ofrecer un valor sustancial a los clientes con un enfoque centrado en los resultados. Nos especializamos en proporcionar soluciones de carga de trabajo híbrida adaptadas a aplicaciones empresariales críticas, que incluyen, entre otras:

  1. Planificación de recursos empresariales (ERP)
  2. Gestión de datos
  3. Otras aplicaciones empresariales
  4. Aplicaciones de IA

Este enfoque flexible satisface las necesidades actuales y se anticipa a los requisitos futuros, lo que permite añadir nuevas soluciones de carga de trabajo a medida que evoluciona nuestra hoja de ruta de productos. Los atributos clave de nuestra estrategia incluyen una mayor automatización de la carga de trabajo, servicios de plataforma, asistencia técnica basada en IA y una experiencia unificada en todas las soluciones.

Recursos

