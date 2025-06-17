Diseñado para ofrecer libertad de elección
La infraestructura híbrida de IBM proporciona soluciones de infraestructura híbrida escalables y resilientes, que garantizan una seguridad óptima, rendimiento y fiabilidad para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica y aprovechar la plataforma de infraestructura híbrida de IBM.
En el panorama digital actual impulsado por IA, las empresas exigen una infraestructura tan dinámica y adaptable como sea necesario. Esto requiere un enfoque revolucionario diseñado para cerrar la brecha entre los sistemas heredados on premises y las tecnologías de nube.
La infraestructura híbrida de IBM aborda esto al permitir a las empresas asignar los recursos donde más importan, desde la nube hasta on-prem, aprovechando lo mejor de ambos mundos. Al diseñar la infraestructura para satisfacer las necesidades empresariales, las empresas tienen la libertad de elegir dónde y cómo ejecutar sus cargas de trabajo, optimizando el rendimiento, la seguridad y la rentabilidad a lo largo del camino.
El cambio a la infraestructura híbrida y la entrega como servicio continúa, y se acelera con la IA
Solución de infraestructura como servicio (IaaS) basada en la nube para ejecutar cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux. Desplegada en IBM Cloud o en el centro de datos de un cliente.
Una plataforma lista para usarse totalmente integrada para ejecutar y mantener todas sus aplicaciones de Red Hat® OpenShift® on premises.
Ampliación del plano de control de IBM Cloud para ofrecer Red Hat OpenShift gestionado en centros de datos y otros entornos de hiperescala.
Solución de almacenamiento en la nube definida por software para archivos en bloque y objetos que se ofrece como una experiencia de almacenamiento en la nube on premises
Nuestra estrategia de infraestructura híbrida de IBM está diseñada para ofrecer un valor sustancial a los clientes con un enfoque centrado en los resultados. Nos especializamos en proporcionar soluciones de carga de trabajo híbrida adaptadas a aplicaciones empresariales críticas, que incluyen, entre otras:
Este enfoque flexible satisface las necesidades actuales y se anticipa a los requisitos futuros, lo que permite añadir nuevas soluciones de carga de trabajo a medida que evoluciona nuestra hoja de ruta de productos. Los atributos clave de nuestra estrategia incluyen una mayor automatización de la carga de trabajo, servicios de plataforma, asistencia técnica basada en IA y una experiencia unificada en todas las soluciones.
Descubra cómo XaaS puede unir datos en un marco de nube híbrida para ofrecer servicios de IA.
Explore cómo optimizar los costos, modernizar las aplicaciones y proteger los datos con XaaS.
Aproveche XaaS para cambiar a modelos centrados en los resultados y simplificar la TI, lo que se traduce en una reducción de los costos, el riesgo y la complejidad.
A medida que se acelera la adopción de XaaS y la IA, una seguridad de datos crítica es fundamental para el éxito y también puede simplificar el cumplimiento.