La infraestructura híbrida de IBM proporciona soluciones de infraestructura híbrida escalables y resilientes, que garantizan una seguridad óptima, rendimiento y fiabilidad para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica y aprovechar la plataforma de infraestructura híbrida de IBM.

En el panorama digital actual impulsado por IA, las empresas exigen una infraestructura tan dinámica y adaptable como sea necesario. Esto requiere un enfoque revolucionario diseñado para cerrar la brecha entre los sistemas heredados on premises y las tecnologías de nube.

La infraestructura híbrida de IBM aborda esto al permitir a las empresas asignar los recursos donde más importan, desde la nube hasta on-prem, aprovechando lo mejor de ambos mundos. Al diseñar la infraestructura para satisfacer las necesidades empresariales, las empresas tienen la libertad de elegir dónde y cómo ejecutar sus cargas de trabajo, optimizando el rendimiento, la seguridad y la rentabilidad a lo largo del camino.