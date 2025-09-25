Contenedores en IBM Cloud

Con los servicios de contenedores de IBM, basados en tecnologías de código abierto como kubernetes, puede facilitar y acelerar su transición a la nube de forma rápida y segura. Utilice el servicio IBM Cloud Continuous Delivery para crear y desplegar sus aplicaciones en contenedores en la nube. Orqueste sus contenedores con Red Hat® OpenShift® en IBM Cloud o el servicio IBM Cloud Kubernetes Service o utilice IBM Cloud Code Engine, una plataforma sin servidor totalmente gestionada, para centrarse en escribir código, no en gestionar la infraestructura. IBM Cloud tiene la solución de contenedores para satisfacer sus necesidades.