ilustración de línea de aplicación de contenedor

Contenedores en IBM Cloud

Una plataforma de contenedores creada para admitir los entornos más seguros, confiables y escalables.

Servicio gestionado con herramientas de seguridad, gestión y monitoreo

Aprenda más
Tiempo de ejecución sin servidor gestionado para contenedores, trabajos por lotes, código y funciones

Aprenda más
Kubernetes gestionados para alta disponibilidad y aplicaciones seguras en contenedores

Aprenda más
Registro privado completamente administrado para almacenar y distribuir imágenes de contenedores

Aprenda más

Aproveche el poder de la IA en Red Hat Summit

Visite el stand 1133 de IBM y conozca cómo Red Hat AI on IBM Cloud puede acelerar la innovación de las aplicaciones.

Aprenda más
Descripción general

Cree microservicios seguros para pasar más rápido de la idea al mercado. Elija el orquestador de cómputo y contenedores adecuado para sus necesidades con alta confiabilidad en su nube híbrida.

Con los servicios de contenedores de IBM, basados en tecnologías de código abierto como kubernetes, puede facilitar y acelerar su transición a la nube de forma rápida y segura. Utilice el servicio IBM Cloud Continuous Delivery para crear y desplegar sus aplicaciones en contenedores en la nube. Orqueste sus contenedores con Red Hat® OpenShift® en IBM Cloud o el servicio IBM Cloud Kubernetes Service o utilice IBM Cloud Code Engine, una plataforma sin servidor totalmente gestionada, para centrarse en escribir código, no en gestionar la infraestructura. IBM Cloud tiene la solución de contenedores para satisfacer sus necesidades.
Hace cinco años, la seguridad y la escalabilidad eran una excusa que los bancos utilizaban para evitar hablar con empresas como nosotros. Hoy son la razón por la que quieren trabajar con nosotros.
Matthieu M. Job Director ejecutivo (CEO), Circeo Cliente de Red Hat OpenShift en IBM Cloud
Beneficios Los contenedores en IBM Cloud ofrecen importantes beneficios a los desarrolladores y equipos de desarrollo, especialmente en las siguientes áreas.
Empiece gratis
Habilite cargas de trabajo de IA

Respalde el ciclo de vida de los proyectos y modelos de IA y machine learning con infraestructura de contenedores, tanto on premises como en la nube con las soluciones de IBM Cloud.

 Vea las soluciones
Empiece a crear sin ningún costo

Consiga un clúster de Kubernetes sin cargo junto con más de 40 productos siempre gratuitos y un crédito de 200 USD.

 ¡Desbloquee ahorros ahora!
Comprometidos con Kubernetes

IBM Cloud se ejecuta en Kubernetes para lograr escalabilidad y diversidad de cargas de trabajo, y admite más de 25 000 clústeres.

 Aprenda más
Abierto: sin vendor lock-in (dependencia de proveedores)

IBM Cloud se basa en estándares abiertos para ofrecer flexibilidad, portabilidad y servicios en la nube habilitados para API abiertas.

 Aprenda más
Capacidades de nivel empresarial

IBM Cloud ofrece mantener su propia clave (KYOK) y seguridad a nivel de contenedor, amplio cumplimiento de la industria y
*Se aplican restricciones

 SLA de IBM Cloud
Seguro por diseño

La aplicación de seguridad de imágenes de IBM Cloud está habilitada de forma predeterminada en instalaciones privadas, lo que evita que la invasión de código malicioso afecte a otros contenedores o al sistema host.

 Revise la documentación
Soluciones IBM Cloud Code Engine
Ejecute aplicaciones sin servidor o trabajos por lotes a partir de código fuente o imágenes de contenedores.
Red Hat OpenShift en IBM Cloud
Despliegue clústeres OpenShift de alta disponibilidad y totalmente gestionados con solo hacer clic en un botón.
IBM Cloud Kubernetes Service
Simplifique el despliegue, la gestión y las operaciones de Kubernetes.
Virtualización de Red Hat OpenShift en IBM Cloud
Ejecute y gestione máquinas virtuales seguras en una plataforma nativa de IA y nube en IBM Cloud.
IBM® Cloud Satellite
Despliegue el servicio gestionado Red Hat OpenShift en IBM Cloud en cualquier lugar (on-prem o en otra infraestructura en la nube).
Instalador de Red Hat OpenShift IPI
Cree su propio clúster Red Hat OpenShift autogestionado en la infraestructura de IBM Cloud.
Red Hat AI InstrucLab
Simplifique, escale y asegure el entrenamiento y el despliegue de modelos de IA
Red Hat OpenShift AI en IBM Cloud
Respalde los servicios de IA generativa de la cartera de IBM® watsonx para respaldar el ciclo de vida de los proyectos y modelos de IA y machine learning, tanto on-premise como en la nube.
IBM Cloud Container Registry
Almacene y distribuya imágenes de contenedores en un registro privado.
IBM Cloud Continuous Delivery
Automatice las compilaciones y las pruebas con delivery pipelines basados en Tekton.
IBM Cloud Schematics
Automatice las operaciones de recursos en la nube, instale software y ejecute aplicaciones de varios niveles en sus recursos en la nube de forma rápida y sencilla.
IBM Cloud Logs
Optimice la observabilidad de los registros para mejorar el rendimiento de la infraestructura y las aplicaciones.
IBM Cloud Monitoring
Supervise y solucione los problemas de sus soluciones de contenedores.
Protección de cargas de trabajo de seguridad y cumplimiento de IBM Cloud
Encuentre y priorice las vulnerabilidades de software, detecte y responda a las amenazas y gestione las configuraciones.
IBM Cloud Object Storage
Gestione su almacenamiento de registro interno.
IBM Cloud Object Storage
Gestione su almacenamiento de registro interno.
IBM Cloud Secrets Manager
Administre certificados y secretos de subdominio de ingreso.
IBM Cloud Key Protect
Cifre su base de datos etcd y los volúmenes de arranque del nodo trabajador.
IBM Cloud HyperProtect Crypto
Gestione las políticas de seguridad y orqueste en entornos multinube.
IBM Cloud Managed ODF
Despliegue el almacenamiento definido por software de OpenShift Data Foundation en su clúster OpenShift.
Estudios de casos
Vista del jugador de tenis del estadio de Wimbledon que hace un saque a través de la red
Wimbledon
Los flujos de trabajo automatizados de Wimbledon integran y orquestan el flujo de datos a través de las diversas aplicaciones y modelos de IA en contenedores para producir una experiencia digital que recopila 2.7 millones de puntos de datos cada año.
Escenario de golf del Masters con multitud
Masters
Para adaptar a una pandemia, IBM aplicó tecnología de nube híbrida abierta para ayudar a resolver desafíos difíciles y aprovechar datos masivos no estructurados para crear una experiencia digital perfecta.
Vista aérea de un avión estacionado en un aeropuerto
Etihad Airways
Etihad utilizó IBM Cloud Kubernetes Service para crear una plataforma abierta de orquestación de servicios basada en microservicios.
Gente que camina por la calle
Sweap.io
IBM Cloud Code Engine permite a Sweap.io manejar capacidades para autoescalar que permiten a la empresa enfocarse en brindar valor a los clientes
Capacitación y certificación Arquitecto profesional de IBM Cloud
Desarrolle habilidades en materia de contenedores a través de los cursos del plan de estudios de arquitecto profesional de IBM Cloud.
Desarrollador profesional de IBM Cloud
Desarrolle habilidades en materia de contenedores a través de los cursos del plan de estudios de desarrollador profesional de IBM Cloud.
IBM Cloud DevSecOps Specialty
Aprenda a crear y desplegar sus aplicaciones en contenedores en la nube.

Siguientes pasos

 

Dé sus primeros pasos con una de nuestras soluciones de contenedores sin costo alguno ahora mismo.
Comience ahora con Red Hat OpenShift en IBM Cloud Comience ahora con IBM Cloud Code Engine Comience ahora con IBM Cloud Kubernetes Service Comience ahora con IBM Cloud Container Registry