Contenedores en IBM Cloud

Cree microservicios seguros para pasar más rápido de la idea al mercado. Elija el orquestador de cómputo y contenedores adecuado para sus necesidades con alta confiabilidad en su nube híbrida.
Con los servicios de contenedores de IBM, basados en tecnologías de código abierto como kubernetes, puede facilitar y acelerar su transición a la nube de forma rápida y segura. Utilice el servicio IBM Cloud Continuous Delivery para crear y desplegar sus aplicaciones en contenedores en la nube. Orqueste sus contenedores con Red Hat® OpenShift® en IBM Cloud o el servicio IBM Cloud Kubernetes Service o utilice IBM Cloud Code Engine, una plataforma sin servidor totalmente gestionada, para centrarse en escribir código, no en gestionar la infraestructura. IBM Cloud tiene la solución de contenedores para satisfacer sus necesidades.
Respalde el ciclo de vida de los proyectos y modelos de IA y machine learning con infraestructura de contenedores, tanto on premises como en la nube con las soluciones de IBM Cloud.
IBM Cloud se ejecuta en Kubernetes para lograr escalabilidad y diversidad de cargas de trabajo, y admite más de 25 000 clústeres.
IBM Cloud se basa en estándares abiertos para ofrecer flexibilidad, portabilidad y servicios en la nube habilitados para API abiertas.
IBM Cloud ofrece mantener su propia clave (KYOK) y seguridad a nivel de contenedor, amplio cumplimiento de la industria y
La aplicación de seguridad de imágenes de IBM Cloud está habilitada de forma predeterminada en instalaciones privadas, lo que evita que la invasión de código malicioso afecte a otros contenedores o al sistema host.
Dé sus primeros pasos con una de nuestras soluciones de contenedores sin costo alguno ahora mismo.