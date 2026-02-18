Los profesionales de la planificación y análisis financiero (FP&A) se están preparando para un cambio masivo en 2026 a medida que los avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA) y la automatización remodelan el futuro de la FP&A.
En medio de la volatilidad del mercado, la disrupción global de la cadena de suministro y los cambios en el comportamiento de los clientes, los directores financieros (CFO) están midiendo el éxito de la FP&A más allá del rendimiento en los informes financieros. En cambio, buscan equipos financieros como socios estratégicos y guías en tiempos inciertos.
Los equipos de FP&A están bajo presión para ofrecer un forecasting financiero dinámico y agilidad empresarial, pero muchos siguen limitados por los flujos de trabajo heredados y los procesos manuales que dificultan actuar con rapidez. La forma en que funcionaba la FP&A hace 10 años ya no será suficiente en 2026.
Para adaptarse a este nuevo entorno, los profesionales de FP&A quieren analytics avanzados que les respondan antes de preguntar y una función financiera que guíe la toma de decisiones en tiempo real.
Este resumen destaca las tendencias más destacadas de la FP&A que determinarán 2026. También es importante destacar que no todas las tendencias se centran en la IA. Sin embargo, todos comparten un objetivo común: transformar los informes financieros en insights aplicables en la práctica que impulsen una mejor toma de decisiones para los profesionales financieros.
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Hasta hace poco, una parte importante del rol de la FP&A incluía tareas tediosas como la entrada manual de datos y la consolidación de hojas de cálculo. Los avances en tecnología, como la IA y la automatización, están redefiniendo las organizaciones de FP&A a través de insights más profundos y análisis más exhaustivos.
La IA en la FP&A está ganando popularidad. Según una investigación reciente del IBM Institute for Business Value (IBV), el 69 % de los CFO afirma que la IA es parte integral de su estrategia de transformación financiera. Desafortunadamente, la implementación sigue siendo un obstáculo importante para muchos CFO.
Los líderes financieros van más allá de la experimentación con la IA y están pasando al uso diario, convirtiendo intencionalmente las inversiones en tecnología en una prioridad.
Las organizaciones están introduciendo agentes de IA y capacidades de automatización de flujos de trabajo para automatizar la ingesta de datos, el análisis presupuestario y la generación de narrativas. Estas herramientas permiten a los profesionales de FP&A convertirse en asociados de negocios estratégicos en toda la organización y centrarse en el insight y la acción. Gracias a estos nuevos recursos, los equipos financieros pueden tomar decisiones rápidas basadas en insights y pronósticos basados en datos en tiempo real, en lugar de dedicar demasiado tiempo a gestionar datos y analizar cifras.
Los modelos de machine learning (ML) mejoran continuamente la precisión de los pronósticos al aprender de nuevos datos y ajustar dinámicamente sus supuestos. Como resultado, los ciclos de planificación se comprimen de semanas a horas.
Los CFO se están dando cuenta rápidamente de los beneficios de la IA y la están aplicando en todos los procesos financieros. Más de cuatro de cada cinco CFO dicen que es importante adoptar la IA tradicional en la planificación y análisis financiero y el sistema de la adquisición al pago, según el informe del IBV.
La IA, y ahora la IA generativa, está ayudando a los equipos financieros a anticipar resultados en lugar de limitarse a reaccionar. Estos avances tecnológicos están permitiendo a los equipos financieros ofrecer previsión a escala, respaldar la toma de decisiones estratégicas y fortalecer la alineación con la estrategia empresarial.
El impulso hacia los análisis predictivos se alinea con los objetivos de una organización moderna: anticipar el riesgo y permitir una planificación empresarial dinámica a través de modelos basados en escenarios y paneles impulsados por IA.
Los análisis predictivos están impulsando procesos de planificación integrada que conectan diferentes partes del negocio en una vista única y continua. Las soluciones modernas de software FP&A pueden integrarse perfectamente con las hojas de cálculo de Excel existentes y con las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y de planificación de recursos empresariales (ERP). Esta tecnología puede conectar finanzas, operaciones, fuerza laboral y cadena de suministro para permitir a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos y optimizar los flujos de trabajo que antes estaban en silos.
Los equipos de finanzas están utilizando analytics avanzados para optimizar las funciones de presupuestación a través de la planificación de escenarios, evaluando el impacto de la volatilidad del mercado y el comportamiento de los clientes. La FP&A integrada reúne datos y métricas en un modelo único e integrado que puede garantizar la alineación desde objetivos específicos hasta la ejecución operativa.
Un enfoque de análisis predictivo está transformando las funciones financieras de un simple proceso anual a una función de planificación continua. Un pronóstico continuo se adapta a medida que cambian las condiciones del mercado, mientras que la planificación de escenarios se vuelve accesible para los líderes empresariales de toda la organización. Las finanzas ya no actúan como guardianes de los modelos, sino como orquestadores de insights.
Al incorporar análisis predictivos en la planificación integrada, la FP&A está fortaleciendo la calidad y la velocidad de las decisiones. Los líderes se hacen una idea clara de las ventajas y desventajas antes de comprometer capital o recursos. En 2026, las organizaciones que conecten la predicción con la planificación posicionarán a la FP&A como un socio estratégico que ayuda a dar forma a los resultados en lugar de interpretarlos.
La situación actual, económica y geopolítica exige equipos de FP&A resilientes. Los equipos deben detectar el riesgo de manera temprana y responder con decisión sin afectar la rentabilidad. La FP&A moderna proporciona la estructura, los datos y la inteligencia necesarios para construir esa resiliencia.
Los equipos financieros están adoptando arquitecturas basadas en la nube para garantizar la continuidad y la escalabilidad. Al implementar analytics avanzados, se identifican vulnerabilidades en ingresos, precios y liquidez. Además, los equipos modernos de FP&A están simulando múltiples escenarios para comprender la exposición a la baja y las rutas de recuperación. Estas capacidades permiten a las organizaciones convertir datos históricos e indicadores clave de rendimiento (KPI) en business intelligence.
Los equipos de FP&A resilientes están automatizando procesos y estandarizando modelos de datos como parte de su base. Los procesos automatizados reducen la dependencia del trabajo manual y permiten a los equipos reasignar recursos y centrarse en las colaboraciones. Con un modelo de datos estandarizado, los equipos de FP&A están creando una única fuente de información y mejorando la confianza y la coordinación con los stakeholders.
Los equipos de FP&A pueden ser resilientes en 2026 siendo proactivos y estando preparados. Las funciones de un equipo de FP&A existen para equipar a los líderes con insights claros que infundan la confianza para tomar decisiones difíciles bajo presión. Al modernizar las herramientas y los procesos, las finanzas se están convirtiendo en una fuerza estabilizadora que ayuda a una organización a absorber resultados impredecibles y trabajar en consecuencia.
Los líderes de FP&A deben combinar la inversión sostenida en plataformas modernas con la mejora deliberada de las habilidades del talento financiero. Un enfoque dual puede garantizar que los equipos de FP&A comprendan el valor total de los analytics avanzados, la IA y la automatización. Los profesionales de FP&A están ampliando sus descripciones de puestos más allá del análisis financiero tradicional y se están volviendo más multifacéticos.
Están desarrollando fluidez en conceptos de ciencia de datos, modelado de escenarios y narrativa empresarial. Al mismo tiempo, los análisis predictivos y las plataformas intuitivas están reduciendo las barreras técnicas, lo que permite a los equipos experimentar e iterar sin depender de TI.
El debate en torno a este tipo de inversión es popular en plataformas de redes sociales como LinkedIn o X. Los profesionales de la industria debaten con frecuencia la importancia de invertir en tecnología y mantener la cantidad de personal.
Por otra parte, las organizaciones están rediseñando roles y trayectorias profesionales para adaptarse al cambiante ámbito de la FP&A. La función de FP&A está cambiando de informes transaccionales a puestos de asesoramiento basados en insights. Este cambio está atrayendo talento con habilidades financieras y tecnológicas. El aprendizaje continuo se integra en el modelo operativo, respaldado por la capacitación digital y las comunidades colaborativas.
Al alinear la inversión en tecnología con la transformación de la fuerza laboral, la FP&A está creando una ventaja sostenible. En 2026, las organizaciones financieras más eficaces no están desplegando la última tecnología; están capacitando a equipos más inteligentes para usarlo.
Históricamente, la FP&A operaba en un silo, separado de otras partes del negocio. Se presentaron las solicitudes presupuestarias, los equipos de FP&A cumplieron con lo prometido y ahí terminó la conversación.
Ahora, con la planificación financiera integrada, los equipos financieros están desempeñando un papel central en la alineación de la intención financiera con la realidad operativa. Las organizaciones están empezando a reconocer que una estrategia tiene éxito cuando la colaboración entre finanzas y operaciones se mantiene alineada.
Este cambio se está impulsando a través de plataformas de datos integradas que vinculan los modelos financieros con factores operativos como la capacidad, la productividad y la demanda de los clientes. Los equipos de FP&A están convirtiendo los objetivos estratégicos en objetivos operativos medibles, estableciendo la responsabilidad entre los stakeholders. Cuando se produce un problema, se puede resolver rápidamente observando un conjunto de datos unificado en lugar de señalar a empleados o equipos particulares.
Además, el modelado de escenarios y el modelado financiero están reforzando esta alineación. Las finanzas y las operaciones pueden evaluar conjuntamente las compensaciones y el riesgo, ayudando a los líderes financieros a establecer prioridades que ofrezcan valor sostenible. Al adoptar esta alineación, los equipos de FP&A obtienen claridad, velocidad y disciplina de ejecución, convirtiendo los modelos financieros en objetivos claros.
De cara a 2026, la conclusión clave es que la FP&A, como función, debe reescribirse para tener éxito. El cambio hacia la creación de valor ya está aquí, y requiere un cambio claro en prioridades y objetivos. El desafío al que se enfrentarán la mayoría de las organizaciones es contar con los recursos y procesos para respaldar este nivel de transformación.
Los equipos de FP&A se enfrentan a un trabajo importante para modernizar su empresa. Esta transformación requerirá que los stakeholders establezcan objetivos claros, mantengan una mente abierta y consideren las siguientes pautas:
Descubre cómo la forecasting impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los insights de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
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