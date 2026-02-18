Los profesionales de la planificación y análisis financiero (FP&A) se están preparando para un cambio masivo en 2026 a medida que los avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA) y la automatización remodelan el futuro de la FP&A.

En medio de la volatilidad del mercado, la disrupción global de la cadena de suministro y los cambios en el comportamiento de los clientes, los directores financieros (CFO) están midiendo el éxito de la FP&A más allá del rendimiento en los informes financieros. En cambio, buscan equipos financieros como socios estratégicos y guías en tiempos inciertos.

Los equipos de FP&A están bajo presión para ofrecer un forecasting financiero dinámico y agilidad empresarial, pero muchos siguen limitados por los flujos de trabajo heredados y los procesos manuales que dificultan actuar con rapidez. La forma en que funcionaba la FP&A hace 10 años ya no será suficiente en 2026.

Para adaptarse a este nuevo entorno, los profesionales de FP&A quieren analytics avanzados que les respondan antes de preguntar y una función financiera que guíe la toma de decisiones en tiempo real.

Este resumen destaca las tendencias más destacadas de la FP&A que determinarán 2026. También es importante destacar que no todas las tendencias se centran en la IA. Sin embargo, todos comparten un objetivo común: transformar los informes financieros en insights aplicables en la práctica que impulsen una mejor toma de decisiones para los profesionales financieros.