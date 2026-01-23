¿Qué es la agilidad empresarial?

Ante la creciente lista de dificultades a nivel mundial, las organizaciones deben contar con las herramientas necesarias para adaptarse y ser flexibles en sus formas de trabajar.

La agilidad empresarial no es una metodología concreta, sino una forma de describir el conjunto de capacidades y comportamientos organizacionales que permiten a una empresa alcanzar su objetivo con flexibilidad y agilidad. Para satisfacer las necesidades de los clientes al ritmo actual del mercado, las organizaciones están recurriendo a nuevos avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA), la IA generativa (IA gen) y la automatización. Estas tecnologías ayudan a crear experiencias de mayor valor para el cliente.

Los directores ejecutivos (CEO) están reconociendo la demanda de los enfoques innovadores, la transformación digital y las prácticas ágiles. Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value encontró que más de la mitad de los CEO afirman que su organización está adoptando agentes de IA y se prepara para implementarlos a escala.

“A medida que la IA lo cambia todo, el éxito ya no vendrá simplemente de hacer mejor las mismas cosas”, según la guía de los CEO 2025, publicada por el IBM Institute for Business Value.