¿Qué es la agilidad empresarial?

La agilidad empresarial es la capacidad de una organización para detectar de forma proactiva los cambios internos y externos y adaptarse rápidamente mediante soluciones innovadoras con el fin de generar valor empresarial.
Ante la creciente lista de dificultades a nivel mundial, las organizaciones deben contar con las herramientas necesarias para adaptarse y ser flexibles en sus formas de trabajar.
La agilidad empresarial no es una metodología concreta, sino una forma de describir el conjunto de capacidades y comportamientos organizacionales que permiten a una empresa alcanzar su objetivo con flexibilidad y agilidad. Para satisfacer las necesidades de los clientes al ritmo actual del mercado, las organizaciones están recurriendo a nuevos avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA), la IA generativa (IA gen) y la automatización. Estas tecnologías ayudan a crear experiencias de mayor valor para el cliente.
Los directores ejecutivos (CEO) están reconociendo la demanda de los enfoques innovadores, la transformación digital y las prácticas ágiles. Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value encontró que más de la mitad de los CEO afirman que su organización está adoptando agentes de IA y se prepara para implementarlos a escala.
“A medida que la IA lo cambia todo, el éxito ya no vendrá simplemente de hacer mejor las mismas cosas”, según la guía de los CEO 2025, publicada por el IBM Institute for Business Value.
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La agilidad empresarial significa buscar y aprovechar oportunidades que beneficien a clientes y stakeholders. Las empresas ágiles responden de forma rápida y eficaz a las amenazas y oportunidades, al tiempo que crean un mayor valor para los clientes, la productividad de los empleados y los stakeholders.
No existe un conjunto de principios ni un conjunto de prácticas prescritas para la agilidad empresarial. Sin embargo, la base de la agilidad empresarial es valorar a las personas y sus interacciones, impulsar iniciativas sólidas de toma de decisiones y centrarse en continuar la mejora en toda la organización.
La era de la disrupción, el clima geopolítico tenso y los rápidos cambios en la tecnología están ejerciendo una enorme presión sobre las organizaciones para que tengan una mentalidad ágil y un desarrollo iterativo. Lo que en un principio fue un concepto surgido del desarrollo de software se ha ampliado ahora a un ámbito más amplio, impulsando la toma de decisiones basada en datos y estrategias más inteligentes de mitigación de riesgos.
Un estudio reciente del Business Agility Institute sostiene que la agilidad empresarial consiste en generar un valor cuantificable a pesar de las alteraciones que escapan a su control. El informe encuentra que la resiliencia es el diferenciador clave al probar la agilidad empresarial. Los datos muestran que la agilidad se correlaciona con una fuerte satisfacción del cliente, una mayor eficiencia operativa y un rendimiento financiero más predecible.
Las organizaciones participantes que mejoraron materialmente sus capacidades de agilidad empresarial entre 2024 y 2025 vieron un aumento promedio del 10.3 % en los ingresos por empleado. Por el contrario, las organizaciones que informaron niveles decrecientes de agilidad empresarial vieron un aumento menor del 3.5 %, según el informe.
Aunque la agilidad empresarial no es un marco exacto, es una mentalidad que se desarrolla mediante el aprendizaje continuo y el liderazgo ágil. Una organización ágil requiere colaboración multifuncional y un entorno empresarial inclusivo.
La agilidad empresarial requiere principios ágiles. La cultura de una organización ágil valora la creatividad, la transparencia y el entusiasmo por buscar nuevas oportunidades. Convertirse en una organización ágil requiere un entorno cambiante que fomente la experimentación y recompense la adaptabilidad.
La verdadera agilidad empresarial se basa en que los miembros del equipo de una organización tengan autonomía y estén dispuestos a trabajar de manera interdisciplinaria. El compromiso de los empleados es clave para ayudar a garantizar que los equipos, los objetivos y las estrategias estén alineados para lograr el máximo impacto e impulsar decisiones estratégicas e informadas.
Una estrategia de gobernanza clara es vital para la agilidad organizacional y garantiza que los objetivos sean claros y que existan procesos de gestión de riesgos. Con datos y métricas en tiempo real, los recursos se pueden asignar rápidamente, lo que reduce el tiempo de comercialización y mantiene una ventaja competitiva.
Con una infraestructura ágil, los líderes dentro de una organización se mueven más allá de los modelos y estructuras organizacionales tradicionales. En lugar de jerarquías rígidas, fomentan el empoderamiento, la colaboración y las estructuras de autoorganización.
Una organización ágil tiene muchas ventajas, como la eliminación de los silos organizacionales y el refuerzo de los equipos multifuncionales.
La agilidad empresarial mantiene al cliente en el centro de cada decisión. Los equipos recopilan feedback y analizan los datos de uso para responder rápidamente a las necesidades cambiantes.
Este enfoque ayuda a las organizaciones a ofrecer productos y servicios que resuelven problemas reales y generan un valor cuantificable a lo largo del tiempo. Al alinear las prioridades con los resultados del cliente, las empresas ágiles mejoran la satisfacción, agilizan el desarrollo de soluciones y generan confianza.
Las organizaciones ágiles permiten a los equipos tomar decisiones informadas rápidamente. Los líderes establecen objetivos claros, mientras que los equipos utilizan datos y análisis en tiempo real para actuar sin necesidad de aprobaciones innecesarias.
Este enfoque reduce los retrasos, mejora la capacidad de respuesta y ayuda a la empresa a aprovechar las oportunidades a medida que surgen. Las decisiones más rápidas también limitan el riesgo al permitir que los equipos prueben, aprendan y ajusten antes de que los pequeños problemas se conviertan en problemas costosos.
La agilidad del negocio se puede aplicar a diversos tipos de estrategias de negocios. El enfoque ágil fomenta una cultura de aprendizaje continuo y métodos ágiles de mejora. Los equipos inspeccionan regularmente los resultados, miden el rendimiento y aplican las lecciones aprendidas.
Esta disciplina impulsa una mayor calidad, reduce los defectos y mejora la eficiencia con el tiempo. Al perfeccionar continuamente los procesos y las soluciones, las organizaciones se mantienen competitivas y están mejor preparadas para el cambio.
Las empresas ágiles se adaptan rápidamente a los cambios del mercado, a los avances tecnológicos y a las nuevas regulaciones. Los equipos vuelven a priorizar el trabajo y ajustan las estrategias sin interrumpir las operaciones.
Esta adaptabilidad aumenta la resiliencia y ayuda a las organizaciones a mantener el impulso durante la incertidumbre mientras continúan aportando valor.
Una transformación ágil requiere una estrategia ágil. La capacidad de una organización para volverse ágil depende de su apertura a la planificación flexible y dinámica, el feedback continuo y la optimización.
Un excelente ejemplo de empresa con una mentalidad ágil es Solar Coca-Cola, la segunda embotelladora más grande de Coca-Cola en Brasil. La empresa adquirió otras embotelladoras en Brasil y, al mismo tiempo, tomó medidas para descentralizar aún más sus operaciones. Fue en ese momento cuando CTI Global, proveedor de soluciones de Solar, un IBM Business Partner, intervino para optimizar los procesos y hacerlos más rápidos y precisos.
En poco más de cinco meses, CTI diseñó e implementó una solución de planificación integrada que Solar ahora mantiene por su cuenta. Este proceso se llevó a cabo mediante la integración de IBM Planning Analytics con la plataforma existente IBM® Cognos Analytics de Solar, que la empresa utilizó históricamente para la elaboración de informes financieros.
Una parte de la fase de transferencia de conocimientos incluyó a miembros designados del equipo de finanzas que aprendieron a usar las funciones de reglas de negocio dentro de la plataforma Planning Analytics. Este intercambio de conocimientos muestra un enfoque ágil, la colaboración cruzada y la ventaja competitiva que Solar ahora tiene con experiencia en el dominio.
“El hecho de que podamos confiar en nosotros mismos para adaptar el sistema según sea necesario nos da una enorme flexibilidad”, dijo Hermeson Anibal Marques, ejecutivo sénior de Solar. “Y eso significa que nuestro equipo es más eficiente y productivo”.
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