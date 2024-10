비즈니스에서 인공 지능(AI)이란 무엇인가요?

AIOps(IT 운영을 위한 인공 지능)는 AI, 머신 러닝, 자연어 처리 모델을 사용하여 IT 운영과 서비스 관리를 간소화하는 관행으로 구성됩니다. AIOps를 통해 IT 팀은 대량의 데이터를 신속하게 선별하고 이상 징후를 감지하고, 오류를 해결하고, IT 시스템의 성능을 모니터링하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다. 인공 지능은 IT 팀이 관측 가능성을 개선하고 운영에 대한 실시간 인사이트를 제공할 수 있도록 도와줍니다.