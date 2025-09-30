마이크로서비스 오케스트레이션이란 무엇인가요?

교향악단의 지휘자가 각 음악가에게 적절한 타이밍에 연주하도록 지시한다고 상상해 보세요. 마찬가지로 오케스트레이션은 각 마이크로서비스가 원활한 사용자 경험을 제공하기 위해 필요할 때 특정 기능을 수행하도록 할 수 있습니다. 이러한 조정이 없으면 서비스가 무작위로 서로 호출되고, 구성 요소에 장애가 발생하면 워크플로가 중단되며, 여러IT 인프라에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 파악할 수 없는 등 혼란이 발생할 것입니다.

오늘날의 애플리케이션은 복잡하고 수백 개의 개별 서비스로 구성되어 있기 때문에 조직에는 오케스트레이션이 필요합니다. 마이크로서비스 오케스트레이션은 분산 아키텍처의 확장성과 유연성 이점을 유지하면서 이러한 독립 서비스를 잘 조정된 애플리케이션으로 변환하는 시스템의 역할을 합니다.

Research Nester의 보고서에 따르면, 마이크로서비스 오케스트레이션 시장의 가치는 2024년에 47억 달러로 평가되었으며 2032년에는 723억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간 동안 23.4%의 연평균 성장률(CAGR)에 해당하는 수치입니다.1

전자상거래, 핀테크 및 스트리밍 서비스에 대한 수요 증가와 함께 Google 및 Amazon과 같은 글로벌 기술 회사의 애플리케이션 성장은 이 시장의 꾸준한 확장을 주도합니다.

전형적인 사용 사례는 Netflix 및 Hulu와 같은 주요 스트리밍 서비스입니다. 이러한 서비스는 사용자 인증, 콘텐츠 추천부터 비디오 스트리밍, 청구에 이르기까지 모든 것을 처리하는 수백 개의 마이크로서비스를 조정하기 위해 오케스트레이션에 의존합니다. 이 모든 요소는 수많은 개인화된 시청 경험을 동시에 제공하기 위해 모두 함께 작동해야 합니다.