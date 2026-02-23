HumanEval이란 무엇인가요?

많은 코드 LLM 벤치마크는 생성된 코드 샘플을 기준 해답과 비교하는 매칭 기반 지표와 같이 텍스트 생성에 사용되는 방법론을 적용합니다. 그러나 매칭 기반 지표는 하나의 문제를 해결하는 다양한 방법을 고려하지 못하며, 이들 중 상당수는 기준 해답과 기능적으로 동등할 수 있습니다.

이 때문에 HumanEval 벤치마크는 기능적 정확성 기준을 채택했으며, 생성된 코드가 유닛 테스트 세트를 통과하면 정답으로 간주합니다. 이 접근 방식은 개발자가 일련의 유닛 테스트를 실행해 코드가 모두 통과하는지를 확인하는 방식과 동일합니다.

HumanEval은 pass@k 지표를 사용해 기능적 정확성을 측정합니다. 각 문제에 대해 모델은 k개의 코드 샘플을 생성합니다. 이 중 하나라도 유닛 테스트를 통과하면 해당 문제는 올바르게 해결된 것으로 간주됩니다. pass@k 지표는 k개의 샘플 중 최소 하나가 기능적으로 올바를 확률을 추정합니다.