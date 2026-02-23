HumanEval이란 무엇인가요?

HumanEval은 벤치마크로, 대규모 언어 모델(LLM)의 코드 생성 능력을 평가하기 위해 사용됩니다. 이는 OpenAI가 자사의 소프트웨어 엔지니어링 에이전트인 Codex를 구동하는 초기 AI 모델을 평가하기 위해 개발되었습니다.
HumanEval 벤치마크는 Python으로 생성된 코드를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 벤치마크는 단순한 문법을 넘어, 생성된 코드가 정확하고 의도한 대로 작동하는지를 검증합니다.
이 벤치마크의 프레임워크는 OpenAI HumanEval GitHub 저장소에서 확인할 수 있습니다. HumanEval에는 리더보드도 있으며, 여기에는 Claude 제품군, Kimi K2, Google Gemma, Gemini, GPT-5, 그리고 이전 모델인 GPT-4o 및 GPT-4, 그리고 IBM Granite 제품군 등 다양한 코드 생성 모델의 성능이 순위로 표시됩니다.
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HumanEval 데이터 세트는 164개의 수작업으로 작성된 프로그래밍 문제와 이에 대응하는 유닛 테스트로 구성되어 있습니다.1 이 문제들은 모델의 언어 이해 능력, 문자열 처리 능력, 검색 및 정렬 능력을 평가합니다. 또한 간단한 수학 문제부터 복잡한 알고리즘에 이르기까지 문제 해결 능력도 평가합니다. 이러한 프로그래밍 과제는 소프트웨어 개발자가 기술 면접에서 수행하는 알고리즘 문제, 코딩 테스트 또는 시스템 설계 과제와 유사합니다.
각 코드 생성 작업은 다음과 같은 구성 요소로 이루어집니다.
시그니처는 함수의 이름과 매개변수를 정의합니다. 예를 들어, 두 정수의 곱을 계산하는 함수의 시그니처는 다음과 같습니다.
독스트링은 함수의 예상 동작, 목표, 입력 및 출력에 대한 자연어 설명 또는 프롬프트입니다. 이러한 설명은 함수의 동작을 정의하며, 모델이 Python 코드를 생성할 때 가이드를 제공합니다.
예를 들어 multiply 함수의 독스트링은 다음과 같습니다.
이는 모델이 생성한 코드가 들어가는 영역입니다. 이 영역에는 함수 시그니처와 독스트링을 기반으로 문제를 해결한 구현 코드가 포함됩니다.
이러한 테스트 케이스는 다양한 시나리오에서 생성된 코드의 기능적 정확성을 검증합니다. 각 테스트는 함수에 특정 입력을 제공한 후, 출력이 의도된 결과와 일치하는지 확인합니다.
다음은 multiply 함수에 대한 샘플 유닛 테스트입니다.
많은 코드 LLM 벤치마크는 생성된 코드 샘플을 기준 해답과 비교하는 매칭 기반 지표와 같이 텍스트 생성에 사용되는 방법론을 적용합니다. 그러나 매칭 기반 지표는 하나의 문제를 해결하는 다양한 방법을 고려하지 못하며, 이들 중 상당수는 기준 해답과 기능적으로 동등할 수 있습니다.
이 때문에 HumanEval 벤치마크는 기능적 정확성 기준을 채택했으며, 생성된 코드가 유닛 테스트 세트를 통과하면 정답으로 간주합니다. 이 접근 방식은 개발자가 일련의 유닛 테스트를 실행해 코드가 모두 통과하는지를 확인하는 방식과 동일합니다.
HumanEval은 pass@k 지표를 사용해 기능적 정확성을 측정합니다. 각 문제에 대해 모델은 k개의 코드 샘플을 생성합니다. 이 중 하나라도 유닛 테스트를 통과하면 해당 문제는 올바르게 해결된 것으로 간주됩니다. pass@k 지표는 k개의 샘플 중 최소 하나가 기능적으로 올바를 확률을 추정합니다.
HumanEval은 코드 LLM을 평가하는 여러 벤치마크 중 하나일 뿐입니다. 소프트웨어 개발 팀은 여전히 자체 내부 테스트를 사용해 LLM이 생성한 코드를 평가하고, 모델 성능을 보다 종합적으로 파악하기 위해 여러 지표를 결합해야 합니다. 인공지능이 생성한 코드의 정확성을 보장하고 시간이 지남에 따라 머신러닝 모델을 미세 조정 하고 개선하는 데 있어 인간의 개입이 필수적인 접근 방식입니다.
다음은 HumanEval 벤치마크의 몇 가지 한계입니다.
데이터 세트에 포함된 프로그래밍 문제는 널리 공개되어 있기 때문에 모델 학습 과정에서 이미 접했을 가능성이 있습니다. 또한 문제 수가 적기 때문에 코드 생성 모델이 이를 모두 암기했을 가능성도 있습니다.
프로그래밍은 단순한 기능적 정확성 이상의 요소를 포함합니다. 예를 들어 HumanEval은 효율성을 고려하지 않습니다. 이는 LLM이 생성한 코드가 정확하고 정상적으로 작동하더라도 성능 측면에서 가장 효율적이고 최적화된 해결책이 아닐 수 있음을 의미합니다.
또한 이 벤치마크는 코딩 규칙, 스타일 표준, 오류 처리, 입력 검증, 보안 코딩과 같은 프로그래밍 모범 사례를 고려하지 않습니다.
HumanEval은 오픈소스 Python 프로그래밍 언어에 맞게 설계되었습니다. 다른 언어로 생성된 소스 코드는 별도의 벤치마크를 사용해 평가해야 합니다.
이 벤치마크에는 이러한 한계를 일부 보완하기 위한 몇 가지 버전이 존재합니다
HumanEval+
HumanEval-V
HumanEval-X
HumanEvalNext
HumanEval의 각 프로그래밍 문제에는 평균적으로 약 7~8개의 유닛 테스트가 포함되어 있습니다.1 HumanEval+는 보다 엄격한 평가를 위해 문제당 평균 764개의 테스트로 해당 테스트 범위를 크게 확장합니다.2
HumanEval-V는 이전 버전을 기반으로 멀티모달 AI 모델, 특히 비전 언어 모델(VLM)을 위한 벤치마크를 구축합니다. 예를 들어 프로그래밍 컨텍스트에서 차트, 다이어그램, 그래프를 이해하고 추론하는 VLM의 능력을 평가하며, 알고리즘 또는 행렬 변환의 순서도를 기반으로 코드를 생성하는 능력을 측정합니다.
HumanEval-X는 기존 벤치마크를 확장하여 C++, Go, Java 및 JavaScript 프로그래밍 언어를 포함합니다. 총 820개의 작업을 통해 코드 생성 및 코드 변환 능력을 평가할 수 있습니다.
HumanEvalNext는 HumanEval을 개선한 버전입니다. 함수 매개변수와 반환값의 데이터 유형을 나타내는 프로그래밍 문법인 타입 애너테이션을 통해 더 많은 컨텍스트를 추가하고, 더 다양한 엣지 케이스를 포함하며, 더 많은 단위 테스트를 도입하고 문제의 난이도를 높입니다.3
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1. 코드로 학습된 대형 언어 모델 평가, arXiv, 2021년 7월 14일
2. ChatGPT로 생성된 코드는 정말로 정확한가? 코드 생성을 위한 대형 언어 모델의 엄격한 평가, arXiv, 2023년 10월 30일
3. 소프트웨어 엔지니어링에서 AI 모델 벤치마킹: 벤치마크 품질 향상을 위한 리뷰, 검색 툴 및 통합 접근 방식, arXiv, 2025년 12월 12일