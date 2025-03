Google Gemma란?

이 텍스트-코드 모델은 코딩 작업에 맞게 미세 조정됩니다. C++, C#, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Python 및 Rust를 포함한 여러 프로그래밍 언어를 지원합니다.5

CodeGemma에는 코드 완성 및 코드 생성을 위한 7B 사전 학습 변형, 자연어 코드 채팅 및 명령 따르기를 위한 7B 명령 조정 변형, 신속한 코드 완성을 위한 2B 사전 학습 변형이 있습니다.5