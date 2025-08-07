GPT-5는 코더, 교사 및 사고 파트너가 되고자 합니다

플래그십 모델인 GPT-5 모델이 가장 큰 화제를 불러일으켰을지 모르지만, IBM의 수석 엔지니어인 Chris Hay에게 깊은 인상을 남긴 것은 증류된 소형 버전, 특히 GPT-5 나노였습니다. "이것은 특히 에이전트 작업과 도구 호출에서 시장의 대부분의 대형 모델보다 성능이 뛰어납니다."라고 그는 Mixture of Experts의 최근 에피소드에서 말했습니다.

또한 새로운 모델 라우터를 통해 사람들은 자신의 작업에 가장 적합한 GPT 모델을 훨씬 쉽게 선택할 수 있습니다. "인터넷에서 유행하는 밈 중 하나는 [OpenAI] 모델 선택기에 들어가서 어떤 모델을 사용해야 하는지 알아내는 것이 얼마나 복잡하다는 것이었습니다."라고 Hay는 말합니다. "GPT-5를 중심으로 하나의 브랜드 제품군으로 모든 것을 통합하고 그 앞에 모델 라우터를 배치한 것이 바로 이러한 문제를 해결하는 방식이었습니다."

IBM의 에이전틱 AI 수석 엔지니어인 Mihai Criveti는 GPT-5의 가격과 안정성을 가장 주목했습니다. Mixture of Experts 에피소드에서 그는 "에이전트에게 중요한 도구 호출에 특히 능숙합니다."라고 말했습니다. "이러한 유형의 에이전트 워크로드에 대해 훨씬 더 안정적이며 지속 가능한 비용으로 판매됩니다."

GPT-5 릴리스와 함께 OpenAI가 내세우는 주요 혁신 중 하나인 코딩 개선에 대해서는 Hay와 Criveti의 반응이 더 조용했습니다. Criveti는 8월 8일 금요일 새벽 2시경 GPT-5에 접속할 수 있었습니다. "저는 침대에서 일어나 그는 "저는 기계로 달려가서 밤새도록 작업하면서 프롬프트를 시도하고, 다양한 도구로 시도하고, MCP [모델 제어 프로토콜]로 시도했습니다."라고 말했습니다. "그리고 아침이 되어 업무를 시작해야 했고, 다시 Claude Opus 4.1을 사용하게 되었습니다."라며 그는 Anthropic의 대표 코딩 모델을 언급하며 말을 이어갔습니다. Hay는 GPT-5가 일상적인 코딩 작업에서 자신의 검증된 LLM을 대체할 수 있을지에 대해서도 같은 생각을 가지고 있었습니다. "기대가 컸지만 아니었어요."