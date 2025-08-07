GPT-5는 코더, 교사 및 사고 파트너가 되고자 합니다

OpenAI는 GPT-5를 공식 출시하면서 "사고 기능이 내장된 가장 스마트하고 빠르며 유용한 모델"이라고 설명했습니다. 이제 ChatGPT와 OpenAI API 플랫폼을 통해 누구나 새로운 플래그십 모델을 사용할 수 있습니다.
OpenAI에 따르면 GPT-5는 "모든 사람을 위한 전문가 인텔리전스"를 제공합니다. 이 모델은 "전반적으로 더 스마트"하며 "수학, 과학, 금융, 법률 등에 걸쳐 더 유용한 답변"을 제공하는 것을 목표로 한다고 회사는 말합니다. OpenAI는 이를 "궁금한 것이 있으면 무엇이든 물어볼 수 있는 전문가 팀이 대기하고 있는 것"에 비유합니다.
이번 릴리스는 OpenAI의 광범위한 여름 업데이트의 일부이며, 상황을 더 잘 인식하고 다재다능하며 개인화된 AI 시스템을 향한 지속적인 개발을 반영합니다. 사용자는 ChatGPT에서 "사용해 볼 수 있으며", 개발자와 기업은 OpenAI API를 통해 GPT-5로 "구축을 시작"할 수 있습니다.
GPT-5 에는 ChatGPT의 새로운 기능도 포함되어 있습니다. 이러한 기능 중 하나는 사용자 정의입니다. 사용자는 사전 설정된 네 가지 성격 유형(냉소적, 로봇, 경청자, 괴상한 성격) 중에서 자신의 커뮤니케이션 스타일에 더 적합한 성격을 선택할 수 있습니다. 한편, 새로운 음성 기능은 "사용자의 지시를 더 잘 이해하고 말하기 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다."
"학습 모드"는 "무엇이든 배울 수 있도록 개인화된 단계별 도움말"을 제공하며, 통합 옵션은 사용자가 "기존 권한을 존중하면서" 모델이 개인화된 답변을 생성할 수 있도록 "Gmail과 Google 캘린더를 연결"할 수 있도록 합니다.
마지막으로 OpenAI는 GPT-5를 코딩 및 에이전트 작업을 위한 가장 진보된 모델로서 고품질 코드 생성, 최소한의 프롬프트로 프론트엔드 UI 생성, 성격 모델링, 조종성 및 확장된 도구 호출 시퀀스 실행 등의 능력을 갖추고 있다고 설명합니다.
IBM의 데이터 및 AI 책임자인Shobhit Varshney는 LinkedIn 게시물에서 이 릴리스를 "도메인 전반의 코딩 및 에이전트 작업을 위한 최고의 모델"이라고 칭찬했습니다. 그는 시스템이 높은, 중간, 낮은, 최소 등 다양한 수준의 추론 노력을 도입하여 작업의 복잡성과 비용에 따라 확장을 할 수 있다고 언급했습니다.
Varshney는 또한 모델의 실제 학습을 강조했습니다. "그들은 수백만 건의 실제 상호작용(순진하고 불량한 상호작용 모두)을 통해 학습했습니다."라고 그는 썼습니다. "바로 이 부분에서 독점적인 호스팅 SaaS 모델이 경쟁 우위를 점할 수 있습니다."
플래그십 모델인 GPT-5 모델이 가장 큰 화제를 불러일으켰을지 모르지만, IBM의 수석 엔지니어인 Chris Hay에게 깊은 인상을 남긴 것은 증류된 소형 버전, 특히 GPT-5 나노였습니다. "이것은 특히 에이전트 작업과 도구 호출에서 시장의 대부분의 대형 모델보다 성능이 뛰어납니다."라고 그는 Mixture of Experts의 최근 에피소드에서 말했습니다.
또한 새로운 모델 라우터를 통해 사람들은 자신의 작업에 가장 적합한 GPT 모델을 훨씬 쉽게 선택할 수 있습니다. "인터넷에서 유행하는 밈 중 하나는 [OpenAI] 모델 선택기에 들어가서 어떤 모델을 사용해야 하는지 알아내는 것이 얼마나 복잡하다는 것이었습니다."라고 Hay는 말합니다. "GPT-5를 중심으로 하나의 브랜드 제품군으로 모든 것을 통합하고 그 앞에 모델 라우터를 배치한 것이 바로 이러한 문제를 해결하는 방식이었습니다."
IBM의 에이전틱 AI 수석 엔지니어인 Mihai Criveti는 GPT-5의 가격과 안정성을 가장 주목했습니다. Mixture of Experts 에피소드에서 그는 "에이전트에게 중요한 도구 호출에 특히 능숙합니다."라고 말했습니다. "이러한 유형의 에이전트 워크로드에 대해 훨씬 더 안정적이며 지속 가능한 비용으로 판매됩니다."
GPT-5 릴리스와 함께 OpenAI가 내세우는 주요 혁신 중 하나인 코딩 개선에 대해서는 Hay와 Criveti의 반응이 더 조용했습니다. Criveti는 8월 8일 금요일 새벽 2시경 GPT-5에 접속할 수 있었습니다. "저는 침대에서 일어나 그는 "저는 기계로 달려가서 밤새도록 작업하면서 프롬프트를 시도하고, 다양한 도구로 시도하고, MCP [모델 제어 프로토콜]로 시도했습니다."라고 말했습니다. "그리고 아침이 되어 업무를 시작해야 했고, 다시 Claude Opus 4.1을 사용하게 되었습니다."라며 그는 Anthropic의 대표 코딩 모델을 언급하며 말을 이어갔습니다. Hay는 GPT-5가 일상적인 코딩 작업에서 자신의 검증된 LLM을 대체할 수 있을지에 대해서도 같은 생각을 가지고 있었습니다. "기대가 컸지만 아니었어요."
IBM의 수석 AI 옹호자인 PJ Hagerty는 새로운 릴리스가 일상적인 비즈니스 운영을 위한 도약이라고 극찬했습니다. "기업이 처리해야 하는 방대한 양의 콘텐츠를 맥락화하고 사람들이 색인화할 수 있는 방식으로 간결하게 만드는 것이 가장 큰 부가가치입니다."라고 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다.
그러나 그는 GPT-5가 "합법적인 박사 수준의 전문가"처럼 보인다는 설립자 샘 알트먼의 주장을 포함하여 목요일의 대규모 발표에서 OpenAI 팀이 한 주장 중 일부에 대해서는 회의적이었습니다.
"그렇지 않습니다."라고 Hagerty는 말했습니다. "그건 학술 논문을 읽습니다. 저는 논문을 읽을 수는 있지만 박사 학위를 가진 사람의 생생한 경험이나 실무 기술은 없습니다. 트와일라잇을 모두 읽었다고 해서 다른 사람보다 흡혈귀에 대해 더 잘 아는 것은 아닙니다."
이러한 우려에도 불구하고 Hagerty는 ChatGPT가 미래에 대해 보내는 신호에 대해 낙관적입니다. 그는 "인공 지능이 인간의 지능을 복제할 수 있는 아직은 이론적인 단계인 일반 AI에 더 가까워지고 있다"고 말했습니다.
해거티는 또한 OpenAI의 최신 제품이 대규모 언어 모델(LLM) 업계 전체에 동기를 부여할 것으로 보고 있습니다. "이것은 다른 많은 LLM들에게 더 나은 서비스를 제공하도록 압력을 가할 것입니다."라고 그는 말했습니다. "iPhone이 처음 나왔을 때 Android가 경쟁해야 했던 것처럼, 지금 우리가 보고 있는 것도 그런 상황입니다."
