분산 시스템이란 무엇인가요?

분산 시스템은 동시에 실행되는 여러 대의 머신에 작업과 데이터를 분할하므로, 대형 머신 한 대로 완료하기까지 몇 주가 걸리던 작업을 몇 시간 또는 몇 분 만에 완료할 수 있습니다. 시스템의 각 시스템(또는 '노드')에는 자체 CPU, 메모리 및 많은 경우 자체 스토리지가 있습니다. 노드는 서로에게 메시지를 보내 데이터 공유를 조정하고, 공통의 목표를 위해 작업을 분할하고 결합할 수 있습니다.

분산 시스템에서 머신들은 동일한 데이터 센터의 서버 랙에 있을 수도 있고, 서로 다른 데이터 센터에 분산되어 있을 수도 있으며, 전 세계에 분산된 하이브리드 클라우드 환경에 존재할 수도 있습니다. 구성에 관계없이 분산 시스템은 사용자와 클라이언트 애플리케이션이 여러 개별 서버가 아닌 하나의 서비스('데이터베이스', '웹사이트', '스토리지 서비스')인 것처럼 상호 작용할 수 있도록 설계되었습니다.

분산 시스템은 해결이 시급한 오늘날의 컴퓨팅 과제의 해결책을 기업에 제공합니다. 오늘날의 애플리케이션 중 상당수는 너무 크거나, 너무 바쁘거나, 너무 중요해서 단일 시스템에서 제대로 실행할 수 없습니다. 이러한 애플리케이션은 단일 서버를 압도할 수 있는 대량의 데이터와 요청을 처리하는 경우가 많으며, 민첩한 로드 밸런싱 기능이 필요한 급증하는 트래픽 흐름을 처리합니다. 이러한 애플리케이션은 광범위한 다운타임이 치명적일 수 있는 미션 크리티컬 프로세스(예: 은행 시스템)를 관리합니다.

분산 시스템은 여러 노드에 워크로드를 분산하고 필요에 따라 네트워크에 노드를 자동으로 더 추가할 수 있습니다. 이러한 확장성 덕분에 시스템은 트래픽 흐름을 예측할 수 없는 상황에서도 더 많은 사용자와 더 많은 데이터를 수용할 수 있습니다. 예를 들어, 스트리밍 플랫폼은 분산 시스템의 확장성 덕분에 전 세계 수백만 명의 사용자에게 동시에 서비스를 제공할 수 있습니다.

또한 분산 시스템은 IT 아키텍처의 안정성과 내결함성을 최적화하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 하나의 노드에 장애가 발생하면 다른 노드가 작업을 대신 수행하여 전체 서비스가 계속 실행되도록 할 수 있습니다. 이 기능은 개별 장애 지점을 줄이고 기업이 고가용성 시스템을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 100%에 가까운 가동 시간이 필요한 시스템에 매우 중요합니다.

더 나아가 분산 시스템에서는 개별 노드가 긴밀하게 협력하지만 자체 데이터베이스와 스토리지 시스템이 있습니다. 이러한 환경 덕분에 IT 팀은 시스템의 여러 부분이 독립적으로 확장되고 발전할 수 있는 모듈식 아키텍처를 더 쉽게 구축할 수 있습니다.