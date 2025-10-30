디렉터리 서비스는 네트워크에서 사용자와 디바이스에 대한 정보를 저장하고 관리하는 중앙 집중식 데이터베이스입니다. 디렉터리 서비스는 엔터프라이즈 IT 시스템의 핵심 기능인 최신 ID 및 액세스 관리(IAM)의 기반을 형성합니다.
디렉터리 서비스와 IAM을 함께 사용하면 조직은 사용자 계정, 인증, 액세스 제어, 권한 및 기타 네트워크 보안의 중요한 측면을 제어할 수 있습니다.
인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 원격 근무가 부상하면서 디렉터리 서비스는 조직이 분산 컴퓨팅 아키텍처를 활용하여 핵심 비즈니스 프로세스를 개선하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하게 되었습니다. 디렉터리 서비스는 네트워크 리소스의 전화번호부와 같은 역할을 하며, 사용자, 디바이스 및 기타 리소스에 대한 정보를 저장하여 빠르고 안전하게 연결할 수 있도록 합니다.
행과 열로 정보를 구성하는 기존의 관계형 데이터베이스와 달리 디렉터리 서비스는 계층적으로 설계되어 있습니다. 네트워크 리소스를 쉽게 식별할 수 있도록 분류하는 방법인 네임스페이스를 사용하는 디렉터리 서비스의 계층적 구조는 수백만 명의 사용자와 디바이스가 네트워크를 통해 정보를 교환할 수 있게 해줍니다.
디렉터리 서비스는 한 프로그램이 '클라이언트'이고 다른 프로그램이 '서버'인 표준 네트워크 설정인 클라이언트/서버 모델을 중심으로 설계되었습니다. 디렉터리 서비스 데이터베이스에서 클라이언트는 일반적으로 사용자, 디바이스 또는 애플리케이션 입니다.
클라이언트는 디렉터리 서비스 데이터베이스에 포함된 리소스를 검색합니다. 한편, 데이터베이스는 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는지 확인하기 위해 인증 프로세스를 수행하는데, 이를 '인증'이라고 합니다.
인증 프로세스는 사용자 또는 디바이스가 요청된 리소스에 액세스할 수 있는지 여부를 결정하기 때문에 디렉터리 서비스 기능의 핵심입니다. 인증은 자격 증명, 검증, 권한 부여의 세 단계로 진행됩니다.
인증 프로세스 외에도 디렉터리 서버는 사용자의 신원을 확인하고 액세스할 수 있는 리소스를 설정하기 위해 다음과 같은 다른 일반적인 프로토콜을 사용할 수도 있습니다.
몇 가지 주요 구성 요소는 디렉터리 서비스 기능에 매우 중요하며, 권한이 부여된 사용자, 디바이스 및 애플리케이션이 디렉터리 정보에 액세스할 수 있게 해줍니다. 각 구성 요소를 자세히 살펴보겠습니다.
현대 기업들은 다양한 기능을 위해 디렉터리 서비스에 의존하고 있습니다. 보안 및 규정 준수 강화부터 고가용성 확보 지원까지, 디렉터리 서비스가 기업에 제공하는 주요 이점을 살펴보겠습니다.
디렉터리 서비스는 사용자가 데이터베이스의 여러 부분을 이동할 때 여러 번 인증하도록 요구하는 대신, 다른 접근 방식에 중점을 둡니다. 이를 통해 사용자는 한 번만 인증하고 나면 이후에는 토큰 또는 티켓을 사용하여 자신의 신원을 증명할 수 있습니다.
이 접근 방식은 여러 개의 비밀번호를 만들고 저장할 필요성을 줄여주며 전체 데이터베이스에 동일한 인증 정책을 적용할 수 있습니다.
디렉터리 서비스를 통해 관리자는 권한 및 역할 관리 방식을 중앙 집중화하고 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자나 애플리케이션을 그룹에 추가하고 해당 그룹의 다른 사용자와 동일한 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 관리 작업을 단순화 및 간소화하고 수동 프로세스에서 인적 오류의 가능성을 줄여줍니다.
디렉터리 서비스는 성능 저하 없이 수백만 건의 인증 요청을 동시에 처리하도록 설계되어 가용성이 매우 높은 시스템입니다.
사용자가 액세스하는 디렉터리 데이터의 복제본을 광범위하게 배포함으로써 평소보다 더 많은 워크로드를 관리하면서도 다운타임을 지속적으로 방지할 수 있습니다.
디렉터리 서비스는 물리적 리소스와 가상 리소스를 모두 활용하고 원활하게 혼합하여 온프레미스 및 클라우드 기반 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 팀이 디렉터리 서비스를 HR 데이터베이스, 고객 관계 관리(CRM) 시스템, 널리 사용되는 웹 애플리케이션과 같은 일반적인 시스템과 쉽게 통합할 수 있도록 도와줍니다.
다른 현대적이고 복잡한 분산 시스템과 마찬가지로 디렉터리 서비스도 인공 지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 신기술로 인한 네트워크 데이터의 엄청난 증가에 대처하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
과거보다 더 많은 애플리케이션, 사용자, 디바이스가 정보에 액세스하고 공유하면서 가장 정교한 디렉터리 서비스도 새로운 과제에 직면하고 있습니다.
데이터 일관성(즉, 모든 복사본 또는 인스턴스가 동일하게 유지되는 데이터 상태)을 유지하는 것은 디렉터리 서비스에서 항상 어려운 과제였습니다.
데이터베이스가 새로운 기술의 요구 사항을 충족하기 위해 더 크고 복잡해짐에 따라 데이터 복제본을 최신 상태로 유지하는 것이 더 어려워지고 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
지원이 필요한 모든 다양한 사용자와 애플리케이션에 디렉터리 서비스에 대한 중단 없는 액세스를 제공하는 것은 복잡하고 리소스 집약적인 작업입니다.
내결함성, 즉 구성 요소나 시스템에 장애가 발생하더라도 운영을 지속할 수 있는 능력을 확보하려면 철저한 절차적 테스트와 중복 구성이 필요합니다. 그렇지 않으면 시스템은 결국 장애를 일으키고 다운타임으로 이어지게 됩니다.
디렉터리 서비스는 엔터프라이즈 수준에서 널리 사용되고 있으며 다양한 사용 사례를 지원합니다. 다음은 가장 많이 사용되는 몇 가지 예입니다.
디렉터리 서비스는 원활한 인증 프로세스(예: 싱글사인온(SSO)), 자동화된 규정 준수 기능, 디지털 ID 관리에 대한 중앙 집중식 접근 방식을 통해 ID 및 액세스 관리(IAM)를 지원합니다. IAM은 팀이 클라우드 애플리케이션을 사용하여 효율적이고 안전하게 협업할 수 있도록 지원하는 사이버 보안 프로세스입니다.
최근 보고서에 따르면 2023년 전 세계 IAM 시장 규모는 약 180억 달러에 달했습니다. 또한 2032년까지 610억 달러 이상으로 성장하여 연평균 성장률(CAGR)이 15.3%에 달할 것으로 예상됩니다.1
다단계 인증(MFA)은 비밀번호, 생체 정보 등 여러 가지 증명 수단을 통해 사용자의 신원을 확인하는 방법입니다.
디렉터리 서비스는 사용자가 개인용 컴퓨터, 태블릿, 스마트폰 등 여러 디바이스에서 원격으로 작업할 때 조직에 추가적인 보호 계층을 제공하기 위해 MFA를 사용합니다. 디렉터리 기반 MFA는 민감한 워크로드와 정보를 악의적인 공격자로부터 보호하고 디렉터리 정책을 준수할 수 있도록 지원합니다.
디렉터리 서비스는 기업이 DNS 및 기타 네트워크 시스템과의 통합을 통해 사용자 그룹, 프린터, 파일 서버와 같은 중요한 네트워크 리소스를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
IT 관리자는 디렉터리 서비스를 사용하여 복잡성과 사용자 수에 관계없이 최소한의 노력으로 네트워크에서 리소스를 구성하고 배포할 수 있습니다. 디렉터리 서비스는 네트워크 리소스 관리를 위한 중앙 집중식 허브를 제공하여 관리를 간소화하고 SSO 및 기타 형태의 인증을 통해 사용자가 필요한 리소스에 즉시 액세스할 수 있도록 합니다.
AI, 특히 생성형 AI의 부상은 이전에 수동 입력이 필요했던 프로세스를 자동화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 디렉터리 서비스의 측면을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 하이브리드 클라우드 아키텍처에서만 68%의 사용자가 이미 생성형 AI 사용에 대한 정책이나 접근 방식을 공식화했다고 IBM 기업가치연구소(IBV)는 보고했습니다.
이전에는 정적 데이터베이스로 간주되던 최신 디렉터리 서비스는 AI 기반 기능을 통해 더욱 스마트하고 적응력이 뛰어나며 심지어 자율적으로 변하고 있습니다. 다음은 디렉터리 서비스를 혁신하고 있는 AI 기반 기능의 세 가지 예입니다.
클라우드에서 AI는 확장성이 뛰어난 가상 인프라 도구를 활용하여 머신 러닝(ML) 도구를 데이터에 적용하고 거의 실시간으로 대용량을 분석할 수 있습니다.
이러한 기능 덕분에 디렉터리 서비스의 여러 측면을 자동화하는 IAM 솔루션인 서비스형 디렉터리(DaaS) 기술이 등장할 수 있었습니다. DaaS 솔루션은 복잡한 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 환경에서 사용자 온보딩을 간소화하고 새로운 계정을 프로비저닝하기 위한 수단으로 점점 더 주목받고 있습니다.
AI 기능은 기업이 디렉터리 서비스 솔루션에서 사용자 행동에 대한 인사이트를 얻는 방식을 획기적으로 개선하고 있습니다. 이러한 기능은 로그인 시간, 물리적 위치, 리소스 선택과 같은 광범위한 데이터 포인트에 대한 데이터 분석을 자동화하는 데 도움이 됩니다.
AI 분석은 사용자 행동의 패턴을 감지하여 데이터 유출로 이어지기 전에 위협을 탐지할 수 있습니다.
AI 도구는 데이터베이스 입력부터 사용 및 최종 파기에 이르기까지 데이터를 관리하는 접근 방식인 데이터 라이프사이클 관리(DLM)의 여러 측면을 자동화하는 데 사용되고 있습니다.
AI 도구는 새 계정에 작업이나 역할을 수행하는 데 필요한 최소한의 권한을 부여하는 보안 원칙인 최소 권한 권한으로 신규 사용자를 자동으로 프로비저닝할 수 있습니다. 최소 권한 액세스를 자동화하면 수작업은 물론 인적 오류의 가능성도 줄어듭니다.
