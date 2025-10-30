디렉터리 서비스와 IAM을 함께 사용하면 조직은 사용자 계정, 인증, 액세스 제어, 권한 및 기타 네트워크 보안의 중요한 측면을 제어할 수 있습니다.

인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 원격 근무가 부상하면서 디렉터리 서비스는 조직이 분산 컴퓨팅 아키텍처를 활용하여 핵심 비즈니스 프로세스를 개선하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하게 되었습니다. 디렉터리 서비스는 네트워크 리소스의 전화번호부와 같은 역할을 하며, 사용자, 디바이스 및 기타 리소스에 대한 정보를 저장하여 빠르고 안전하게 연결할 수 있도록 합니다.

행과 열로 정보를 구성하는 기존의 관계형 데이터베이스와 달리 디렉터리 서비스는 계층적으로 설계되어 있습니다. 네트워크 리소스를 쉽게 식별할 수 있도록 분류하는 방법인 네임스페이스를 사용하는 디렉터리 서비스의 계층적 구조는 수백만 명의 사용자와 디바이스가 네트워크를 통해 정보를 교환할 수 있게 해줍니다.