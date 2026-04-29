어느 정도의 구성 드리프트는 시스템 수명 주기 동안 불가피하게 발생합니다. 구성 드리프트는 구성 요소 간 상호 작용 방식에 영향을 미치는 네트워크 수동 변경이나 관리자가 의도하지 않은 방식으로 설정을 조정하는 자동화 툴에 의해 발생할 수 있습니다. 적절한 문서화가 이루어지지 않으면 기존 관리자가 떠나고 새로운 관리자가 합류하는 과정에서 호환되지 않거나 문제가 되는 변경이 적용될 수 있습니다.

구성 드리프트의 대표적인 사례로는 관리자가 로드 밸런싱 환경에서 하나의 서버에만 수정 사항을 적용하고 다른 서버에는 적용하지 않는 경우를 들 수 있습니다. 시스템이 당장은 정상적으로 동작하더라도 이후에 문제가 발생할 수 있습니다. 패치가 적용된 서버는 기존 환경을 기준으로 설계된 향후 네트워크 업데이트와 호환되지 않는 새로운 라이브러리를 사용할 수 있으며, 이는 서비스 중단과 비효율로 이어질 가능성이 있습니다.

구성 드리프트는 성능에만 영향을 미치는 것이 아닙니다. 의도된 설정에서 벗어난 시스템은 악의적인 공격자와 데이터 침해에 더 취약해질 수 있습니다. 예를 들어 네트워크에 새로운 리소스가 추가될 때 방화벽 규칙이 함께 업데이트되지 않으면 해커가 쉽게 침투할 수 있습니다.

구성 드리프트는 컴플라이언스 상태에도 영향을 미칠 수 있습니다. 네트워크 문서에는 특정 보안 설정이 기록되어 있지만 실제 운영 환경이 다를 경우 조직은 감사에서 실패할 수 있습니다.

DevOps 전문가와 시스템 관리자는 잘못된 구성을 방지하고 구성 드리프트에 대응하기 위한 다양한 툴을 활용할 수 있습니다. Terraform과 같은 코드형 인프라(IaC) 툴은 네트워크 구성을 단일 정보 기준 역할을 하는 구성 파일과 연결합니다. 구성 파일은 새로운 네트워크 리소스가 올바른 상태로 자동 프로비저닝되도록 지원하며, 이를 통해 구성 드리프트가 발생할 가능성을 줄여줍니다.

관측 가능성 툴은 관리자에게 지표, 로그 및 추적 정보에 대한 가시성을 제공하며, 이를 통해 구성 드리프트가 발생하는 즉시 탐지하고 수정할 수 있도록 지원합니다. 불변 인프라는 기존 서버에 수정 사항을 적용하는 대신 오래된 서버를 폐기함으로써 구성 드리프트를 줄입니다. 구성 드리프트는 Ansible과 같은 구성 관리 툴을 통해서도 관리됩니다.