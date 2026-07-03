시설 내부에서 대형 산업 구조물을 둘러싸고 있는 비계와 흰색 보, 작업 플랫폼 및 원통형 기둥
자산 관리

건물 유지보수 체크리스트란 무엇인가요?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
게시일 2026년 07월 3일

건물 유지보수 체크리스트의 정의

건물 유지보수 체크리스트는 필요한 모든 점검, 정비 및 유지보수 작업을 체계적으로 정리한 목록입니다. 체크리스트 프로세스를 활용하면 건물의 모든 물리적 구조물, 장비 및 시스템이 지속적으로 관리되고 일관된 점검을 받을 수 있습니다.

기업은 계절, 점검 주기 및 시스템을 기준으로 건물 유지보수 업무를 계획합니다. 업종에 따라 시설 관리, 자산 관리 및 상업용 부동산 팀이 체크리스트를 모니터링합니다. 건물을 안전하고 청결하며 정상적으로 운영할 수 있는 상태로 유지보수하는 것은 비즈니스 운영에 매우 중요합니다.

체크리스트는 예방 유지보수 프로그램의 핵심 역할을 하며 전반적인 비즈니스 운영 효율성을 높입니다. 최근에는 일정 관리와 작업 완료 추적을 자동화하기 위해 체크리스트를 전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS)인공 지능(AI) 기반 도구와 함께 활용하는 사례가 늘고 있습니다.

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건물 유지보수가 중요한 이유

건물 유지보수는 입주자의 건강과 안전을 보장하고, 자산 가치를 보호하며, 자산의 수명을 연장하는 데 중요한 역할을 합니다. 화재 경보기를 교체하거나 배수로를 청소하는 것과 같은 일상적인 유지보수 작업은 고가의 장비 수명을 연장하고 책임 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

또한 예방 유지보수 체크리스트를 기반으로 한 건물 유지보수는 비용을 절감하고 긴급 수리나 시스템 전체 교체의 필요성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 사전에 계획된 예방적 유지보수 관리 접근 방식은 건물 구조를 보존하고 에너지 효율을 높이며, 손상이 발생하기 전에 건물을 선제적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

사무실, 학교, 공장 등 건물의 시스템이 최적의 상태로 운영되면 에너지 사용량을 줄여 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 유지보수가 잘 이루어진 시설은 누수 피해, 노후된 화재 감지기, 고장 난 전구와 같은 안전 위험을 예방할 수 있어 더욱 안전한 환경을 제공합니다.

건물 유지보수는 비즈니스 운영의 근간입니다. 유지보수가 제대로 이루어지지 않은 건물은 취약성을 드러내며, 이는 투자자나 잠재 구매자의 관심을 떨어뜨리고 현재 입주자의 이용 경험을 저하시킬 수 있습니다.

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건물 유지보수의 유형

조직에서 사용할 수 있는 건물 유지보수에는 여러 유형이 있습니다. 유지보수는 작업을 수행하는 시점목적에 따라 다음과 같은 전략으로 분류됩니다.

  • 예방 유지보수: 예방 보수는 자산의 수명을 연장하고 장비 고장을 방지하기 위해 정기적으로 수행하는 작업과 점검을 의미합니다. 예를 들어, 공기질 개선을 위해 3개월마다 HVAC 필터를 청소하는 작업이 이에 해당합니다. 예방 유지보수 체크리스트는 AI 기반 유지보수 솔루션과 함께 사용할 때 더욱 큰 효과를 얻을 수 있습니다.
  • 사후 유지보수: 사후 유지보수 작업은 막힌 배관이나 깨진 창문과 같이 자산에 오작동이나 고장이 발생했을 때 수행됩니다.
  • 예측 유지보수: 예측 유지보수는 고급 기술을 사용하여 자산의 실시간 데이터를 수집하고, 전기 배전반 교체와 같이 유지보수가 필요한 시점을 정확하게 판단합니다. 이 방식은 자산의 미래 상태를 예측하는 고급 기능이 없는 예방 유지보수와는 다릅니다.
  • 정기 유지보수: 정기 유지보수에는 건물을 청결하고 정상적으로 운영 가능한 상태로 유지하기 위해 지속적으로 수행하는 작업이 포함됩니다. 예를 들어 쓰레기통을 비우거나 전구를 교체하는 작업이 이에 해당합니다.
  • 이연 유지보수: 이연 유지보수는 예산, 부품 또는 인력 부족으로 인해 의도적으로 미루는 유지보수 작업을 말합니다. 이러한 수리 작업은 자원을 확보할 수 있을 때까지 백로그에 보관됩니다.

시설 관리자는 일반적으로 수행 주기 또는 시설 시스템을 기준으로 건물 유지보수 체크리스트를 분류합니다. 계절적 요인도 유지보수 체크리스트를 결정하는 요소로 작용할 수 있습니다.

체크리스트의 종류에 따라 조직은 여러 유형의 건물 유지보수를 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어 시설의 특성에 따라 상업용 건물 유지보수 체크리스트는 임차인 건물 체크리스트와 다를 수 있습니다.

수행 주기별 건물 유지보수 체크리스트

시설 관리자는 일반적으로 체크리스트를 수행 주기별로 구성하며, 작업은 일일, 주간, 월간, 분기별 및 연간으로 구분됩니다.

일일 유지보수 작업

  • 출입구 및 공용 공간 점검
  • 출입문과 잠금장치의 정상 작동 여부 확인
  • 조명을 점검하고 모든 전구가 정상적으로 작동하는지 확인
  • 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템의 정상 작동 여부 확인
  • 엘리베이터의 작동 상태 및 청결 상태 점검
  • 화장실의 위생 상태, 비품 및 해충 방제 필요 여부 점검
  • 비상구가 확보되어 있는지 확인
  • 보안 시스템 점검

주간 유지보수 작업

  • 도어 하드웨어, 경첩, 난간 점검
  • 건물 외부 부지를 전반적으로 점검
  • 화재 경보기 및 스프링클러 시스템 시험
  • 배관 누수 여부 점검
  • HVAC 통풍구 및 필터의 막힘 여부 점검
  • 실외 조명 상태 점검
  • 가구 및 고정 설비 광택 작업
  • 나무와 관목 가지치기 및 잔디 깎기

월간 유지보수 작업

  • 벽과 천장의 석고보드 손상 또는 보수 필요 여부 점검
  • HVAC 필터 교체
  • 소화기 점검
  • 홈통, 지붕 배수구 및 빗물받이의 막힘 또는 배수 문제 점검
  • 자동 시스템(욕실 수도꼭지 또는 물내림 장치) 시험
  • 카펫 및 러그 샴푸 세척
  • 조명 기구 청소 및 전구 교체
  • 쓰레기통 및 재활용 수거함 소독

분기별 유지보수 작업

  • 콘센트 및 전기 장치를 포함한 모든 전기 시스템 시험
  • 엘리베이터의 비상 기능을 확인하고 모든 케이블을 점검하여 손상이나 부식 여부 확인
  • 화장실 환기 시스템 청소
  • HVAC 공기 필터 점검 및 교체
  • 주차장 표지판의 가시성 확인
  • 모든 화재 경보기, 화재 방호 시스템 및 소화 시스템 시험
  • 온수기 및 보일러 점검
  • 외부 코킹, 실란트 및 기밀재 점검

연간

  • HVAC 시스템 전체 정비 및 점검
  • 건물 구조, 건물 외피 및 지붕 점검
  • 주차장 실링, 코팅 및 차선 재도색
  • 건물 전체에 대한 상세 점검 실시
  • 비상 전원 시스템 및 발전기 시험
  • 조경 구역의 식물 및 토양 상태 점검
  • 모든 가전제품 청소 및 정비
  • 모든 잠금장치 및 출입 시스템 점검 및 필요한 업데이트 수행

시스템별 건물 유지보수 체크리스트

일부 사업장에서는 다음과 같은 분야 또는 특정 건물 시스템별로 작업을 배정하기도 합니다.

  • HVAC
  • 배관
  • 전기 및 조명
  • 지붕 및 외부
  • 화재 및 안전
  • 엘리베이터 및 수직 운송 설비
  • 조경 및 부지

HVAC

  • 공기 필터 교체
  • 덕트의 누설 또는 이물질 축적 여부 점검
  • 온도 조절기 보정 상태 시험
  • 냉각 코일 정비
  • 배기 팬 점검
  • 냉매 수준 연 1회 점검

배관

  • 모든 설비 및 배관 시스템의 누수 여부 점검
  • 수압 시험
  • 집수정 펌프 작동 상태 점검
  • 온수기의 부식 여부 점검
  • 배수관 세척
  • 역류 방지 장치 시험

전기 및 조명

  • 모든 누전 차단기(GFCI) 콘센트 시험
  • 전기 배전반의 과열 또는 부식 징후 점검
  • 실내 및 실외의 수명이 다한 전구 교체
  • 비상 조명 및 비상구 조명 시험
  • 기계실 배선 점검

지붕 및 외부

  • 지붕 방수막 및 플래싱 점검
  • 배수구 및 홈통 청소
  • 겨울철 얼음 댐 발생 여부 점검
  • 외벽의 균열 또는 누수 여부 점검
  • 창문 및 출입문 주변의 코킹 점검

화재 및 안전

  • 화재 경보기 월간 시험
  • 소화기 점검
  • 스프링클러 헤드 시험
  • 비상구 표지판에 조명이 정상적으로 켜져 있고 표지판을 가리는 장애물이 없는지 확인
  • 화재 진압 시스템 인증일 확인

엘리베이터 및 수직 운송 설비

  • 엘리베이터 내부의 청결 상태, 계단 및 조명 일일 점검
  • 비상 호출 시스템 시험
  • 검사 인증서의 유효 여부 확인
  • 연 1회 종합 정비 일정 수립

조경 및 부지

  • 일정에 따라 잔디 깎기 및 가장자리 정리
  • 관개 시스템 점검
  • 보행로 및 주차 구역의 잔해물 제거
  • 건물에 닿지 않도록 나무와 관목 가지치기
  • 포장면의 균열 또는 걸려 넘어질 위험이 있는 부분 점검

계절별 건물 유지보수 체크리스트

계절의 변화는 건물 유지보수 작업에 영향을 미칠 수 있으므로, 기업은 봄, 여름, 가을, 겨울에 맞는 별도의 체크리스트를 마련하는 것이 좋습니다. 극한 기상 조건에 대비해 시스템을 미리 준비하면 건물을 장기적인 손상으로부터 보호하고 구조적 건전성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

  • HVAC를 난방 모드에서 냉방 모드로 전환
  • 관개 시스템 가동 및 시험
  • 겨울철 이후 지붕 점검
  • 건물 외벽 및 보행로 고압 세척
  • 에어컨(AC) 장치 정비 및 냉각 코일 청소
  • 겨울철 손상 여부를 중심으로 실외 조명 점검
  • 우수 배수구 청소

여름

  • 집중호우 기간 중 지붕 손상 모니터링
  • 주차장 노면 및 차선 표시 점검
  • 최대 사용량 조건에서 냉방 시스템 성능 확인
  • 부지의 침식 또는 빗물 유출 문제 점검
  • 외부 구조 재료의 부식 또는 부패 여부 점검

가을

  • 난방 시즌 전에 용광로 및 보일러 정비
  • 관개 배관 동절기 대비
  • 낙엽으로 막힌 홈통 청소
  • 배관 단열재 점검
  • 제설 차량을 위한 진입로 표지 설치
  • 동절기 비상 대응 및 제설 계획 확인
  • 기온이 영하로 내려가기 전에 주차장 균열 실링

겨울

  • 지붕 및 홈통의 얼음 댐 발생 여부 점검
  • 실내에서 배관 동결 징후 모니터링
  • 모든 GFCI 콘센트 및 난방 시스템 작동 시험
  • 천장 및 바닥의 누수 피해 점검
  • 제설 및 제빙 서비스가 정상적으로 운영되고 있는지 확인

건물 유지보수 체크리스트 작성 방법

첫 번째 단계는 기업이 유지보수 체크리스트를 어떤 방식으로 운영할 것인지 결정하는 것입니다. 다음 단계는 체크리스트를 작성하는 것으로, 이를 위해서는 조직의 공감대 형성, 여러 부서 간 협업, 그리고 모든 작업을 한곳에서 추적할 수 있는 시스템이 필요합니다.

  1. 건물 시스템의 유지보수 요구사항 평가: 건물마다 특성이 다르므로 기업은 건물과 자산을 평가하여 고유한 유지보수 요구사항을 파악하고 전반적인 유지보수 방식을 결정해야 합니다. 건물 규모, 건축 연수, 수용 인원, 그리고 교육 시설이나 공원 시설과 같이 특정 유형의 건물에 적용될 수 있는 규제 요건도 함께 고려해야 합니다.
  2. 작업 분류: 기업은 시스템, 수행 주기 및 계절을 기준으로 유지보수 작업을 분류해야 합니다. 건물과 자산의 특성에 따라 특정 기준에 더 중점을 둘 수도 있습니다. 유지보수 작업을 이 세 가지 기준에 따라 함께 분류하면 유지보수 범위를 보다 포괄적으로 관리하고, 작업 지시를 간소화하며, 전략적인 의사 결정을 지원할 수 있습니다.
  3. 각 작업을 명확하게 작성: 체크리스트의 각 작업은 명확하게 정의되어야 합니다. 현재 직원뿐 아니라 신규 건물 유지보수 직원도 바로 작업할 수 있도록 세부 내용, 구체적인 작업 지침, 안전 경고 및 필요한 자재를 포함해야 합니다. 모호한 작업 지침은 유지보수 일정과 전반적인 팀의 업무 효율성을 저하시킬 수 있습니다.
  4. 담당자 지정: 건물 유지보수 관리자는 체크리스트를 개인 또는 팀에 배정해야 합니다. 계절별 유지보수 전담팀이 필요한지 결정하고 각 작업의 담당자를 명확히 지정해야 합니다. 이는 팀 전반의 책임 체계를 확립하는 데 중요한 단계입니다.
  5. 체크리스트 작성 템플릿 활용: 체크리스트 작성은 많은 시간과 노력이 필요한 작업입니다. 작업 기록지와 승인 절차를 포함한 사전 설계된 체크리스트 템플릿을 활용해 보세요. 이러한 내용을 문서화하면 유지보수 운영을 간소화하고 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
  6. AI 기반 솔루션 고려: 복잡한 환경에서 운영되는 기업은 AI 기반 예측 유지보수 솔루션 도입을 고려해야 합니다. 체크리스트 데이터를 실시간으로 업로드하면 자산 이력, 우선순위 및 성능을 한눈에 파악할 수 있습니다. CMMS는 작업 완료 데이터를 활용하여 유지보수 프로그램을 지속적으로 개선함으로써 유지보수 체크리스트를 확장 가능하게 지원하는 도구입니다.

작성자

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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