건물 유지보수는 입주자의 건강과 안전을 보장하고, 자산 가치를 보호하며, 자산의 수명을 연장하는 데 중요한 역할을 합니다. 화재 경보기를 교체하거나 배수로를 청소하는 것과 같은 일상적인 유지보수 작업은 고가의 장비 수명을 연장하고 책임 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

또한 예방 유지보수 체크리스트를 기반으로 한 건물 유지보수는 비용을 절감하고 긴급 수리나 시스템 전체 교체의 필요성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 사전에 계획된 예방적 유지보수 관리 접근 방식은 건물 구조를 보존하고 에너지 효율을 높이며, 손상이 발생하기 전에 건물을 선제적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

사무실, 학교, 공장 등 건물의 시스템이 최적의 상태로 운영되면 에너지 사용량을 줄여 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 유지보수가 잘 이루어진 시설은 누수 피해, 노후된 화재 감지기, 고장 난 전구와 같은 안전 위험을 예방할 수 있어 더욱 안전한 환경을 제공합니다.

건물 유지보수는 비즈니스 운영의 근간입니다. 유지보수가 제대로 이루어지지 않은 건물은 취약성을 드러내며, 이는 투자자나 잠재 구매자의 관심을 떨어뜨리고 현재 입주자의 이용 경험을 저하시킬 수 있습니다.