이연 유지보수란 무엇인가요?

이연 유지보수는 비용, 인력 부족, 시간 등의 자원 제약으로 인해 필요한 유지보수 작업을 연기하는 것을 말합니다.
기업은 자원을 전략적으로 관리하고 유지보수 우선순위를 정하기 위해 이연 유지보수를 활용합니다.
조직은 이연 유지보수 외에도 전체 유지보수 계획의 일환으로 예방 유지보수, 예측 유지보수, 계획 유지보수 등 다양한 유지보수 방식을 함께 활용합니다.
이 세 가지 핵심 유지보수 방식은 효과적이지만, 자원 제약으로 인해 일부 수리를 나중으로 미뤄야 하는 경우가 있으며, 이러한 상황에서 이연 유지보수가 활용됩니다. 효과적인 이연 유지보수 프로그램에서는 시설 관리자와 유지보수 팀이 운영 우선순위를 평가하여 어떤 유지보수 작업을 즉시 수행하고 어떤 작업을 연기할지 결정합니다.
이연 유지보수는 핵심 자산의 운영을 유지하는 데 도움이 될 수 있지만, 수리를 지나치게 오래 미루면 이연 유지보수 적체가 발생할 수 있습니다. 또한 결국 시스템 고장, 자산 수명 단축 및 안전 위험으로 이어질 수 있습니다. 최근 연구에 따르면 미국의 주정부와 지방정부는 지난해 도로와 교량의 필요한 보수를 위해 약 1,050억 달러 규모의 이연 유지보수 비용 적체를 안고 있었습니다.1
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조직은 일반적으로 컴퓨터 기반 유지보수 관리 시스템(CMMS)을 기반으로 하는 보다 광범위한 유지보수 관리 체계의 일부로 이연 유지보수를 운영합니다. CMMS 플랫폼은 작업 지시를 자동화하고, 자산 성능을 모니터링하며, 연기된 수리 작업을 실시간으로 추적하는 소프트웨어 솔루션입니다.
이연 유지보수를 전략적으로 활용하면 다른 유지보수 방식과 상호 보완적으로 작동하여 기업이 제한된 자원을 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 다음은 이연 유지보수를 성공적으로 운영하기 위한 네 가지 핵심 모범 사례입니다.
이연 유지보수는 효과적인 자산 우선순위 설정에서 시작됩니다. 유지보수 팀은 접수된 유지보수 작업을 평가하여 우선 수행할 작업과 연기할 작업을 결정합니다. 이 단계에서 유지보수 기술자는 운영에 미치는 영향, 필요한 부품과 인력, 가용 자원 등 요청된 수리 작업의 여러 요소를 면밀히 검토합니다.
전기 시스템 고장, HVAC 고장 및 기타 잠재적인 안전 위험처럼 즉각적인 위험을 초래하는 유지보수 작업은 우선적으로 처리됩니다. 반면 시스템 업그레이드나 외관 개선과 같은 작업은 연기할 수 있습니다.
효과적인 이연 유지보수의 핵심은 추적이 용이한 이연 유지보수 적체를 관리하는 것이며, 이상적으로는 CMMS를 통해 이를 관리하는 것입니다. 최신 CMMS 툴은 유지보수 팀이 연기된 작업의 진행 상태를 실시간으로 추적하고, 유지보수 작업이 기한을 초과하면 기술자에게 알림을 제공하도록 지원합니다.
이연 유지보수 작업은 이해관계자가 전체 전사적 자산 관리(EAM) 전략의 효과를 평가할 때 활용하는 핵심 지표가 될 수도 있습니다. CMMS 플랫폼은 사후 대응이 아닌 전략적인 자원 배분을 지원하여 유지보수 관리자가 예산 제약에 맞춰 중요도가 낮은 작업을 연기할 수 있도록 합니다.
이연 유지보수는 장비 고장과 시스템 장애를 초래할 수 있다는 이유로 부정적으로 언급되는 경우가 많지만, 다른 유지보수 방식과 비교해 조직에 여러 가지 뚜렷한 이점을 제공합니다. 적절한 상황에서 유지보수를 연기하는 것은 운영 유연성을 높이거나 유지보수 예산 제약을 관리하는 등 조직의 더 큰 목표를 지원하는 전략적인 의사 결정이 될 수 있습니다.
다음은 기업 차원에서 이연 유지보수가 제공하는 주요 이점입니다.
이연 유지보수는 여러 장점이 있지만, 적절하게 관리하지 않으면 핵심 비즈니스 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 중요한 과제도 안고 있습니다.
다음은 가장 일반적인 몇 가지 예입니다.
이연 유지보수는 인공지능(AI)이나 사물인터넷(IoT)과 같은 최신 기술과 더욱 밀접하게 연계된 다른 유지보수 방식만큼 주목받지는 않지만, 여전히 중요한 역할을 합니다. 특히 고가의 대규모 자산에 의존하는 많은 산업에서 여전히 필수적인 유지보수 방식입니다.
다음은 산업별 대표적인 이연 유지보수 활용 사례 다섯 가지입니다.
대형 상업용 건물, 대학 캠퍼스 및 공공 인프라를 관리하는 시설 관리자는 다양한 유지보수 요구와 제한된 예산이라는 과제에 직면합니다.
외관 개선이나 경미한 구조물 보수처럼 중요도가 낮은 유지보수 작업은 연기하고, 유지보수 팀은 중대한 안전 위험과 잠재적인 시스템 장애를 해결하는 작업에 집중할 수 있습니다.
의료 분야에서는 환자의 건강을 저해하거나 위협하지 않는 장비에 한해서만 유지보수 작업을 연기해야 합니다.
의료 시설의 유지보수 관리자는 위험도가 높은 시스템을 우선적으로 관리하고, 중요도가 낮은 자산의 비핵심 유지보수 작업은 나중으로 미뤄 비용을 절감하고 제한된 자원을 보다 전략적으로 배분합니다.
산업 제조 분야에서는 다운타임 비용이 장비 성능 저하 비용보다 더 큰 경우가 많기 때문에, 유지보수 담당자는 이연 유지보수를 활용해 생산 라인의 가동과 핵심 자산의 운영을 유지합니다.
예를 들어 대규모 산업 플랜트에서는 다음 세 가지 조건 중 어느 하나에도 해당하지 않는 유지보수 작업은 연기하는 경우가 많습니다.
전력 및 공공 유틸리티 산업은 발전소, 송전선, 수력발전댐, 차량 운용 등 대규모의 복잡한 자산에 대해 비용을 절감하고 운영 효율성을 높이기 위해 이연 유지보수를 전략적으로 활용합니다.
전력 및 공공 유틸리티 유지보수 팀은 안전을 확보할 수 있고, 유지보수를 연기하더라도 에너지 생산에 차질을 주거나 작업자의 위험을 높이지 않는 경우에만 유지보수 작업을 연기합니다.
석유 및 가스 산업에서 이연 유지보수는 유지보수 비용을 관리하면서 펌프와 유정의 운영을 유지하고 파이프라인의 가동을 지속하기 위해 활용하는, 체계적으로 관리되는 위험 기반 전략입니다.
석유 및 가스 시설은 막대한 자본이 투입되는 자산으로, 비즈니스 운영을 지원하기 위해 지속적으로 가동되어야 합니다. 이러한 시설의 운영자와 유지보수 팀은 생산량을 극대화하고 다운타임을 줄이기 위해 이연 유지보수를 운영 프로세스에 전략적으로 통합하는 경우가 많습니다.
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1 State and Local Governments Face USD105 Billion in Deferred Maintenance, Pew Charitable Trusts, 2025년 5월