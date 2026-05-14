이연 유지보수란 무엇인가요?

기업은 자원을 전략적으로 관리하고 유지보수 우선순위를 정하기 위해 이연 유지보수를 활용합니다.

조직은 이연 유지보수 외에도 전체 유지보수 계획의 일환으로 예방 유지보수, 예측 유지보수, 계획 유지보수 등 다양한 유지보수 방식을 함께 활용합니다.

이 세 가지 핵심 유지보수 방식은 효과적이지만, 자원 제약으로 인해 일부 수리를 나중으로 미뤄야 하는 경우가 있으며, 이러한 상황에서 이연 유지보수가 활용됩니다. 효과적인 이연 유지보수 프로그램에서는 시설 관리자와 유지보수 팀이 운영 우선순위를 평가하여 어떤 유지보수 작업을 즉시 수행하고 어떤 작업을 연기할지 결정합니다.

이연 유지보수는 핵심 자산의 운영을 유지하는 데 도움이 될 수 있지만, 수리를 지나치게 오래 미루면 이연 유지보수 적체가 발생할 수 있습니다. 또한 결국 시스템 고장, 자산 수명 단축 및 안전 위험으로 이어질 수 있습니다. 최근 연구에 따르면 미국의 주정부와 지방정부는 지난해 도로와 교량의 필요한 보수를 위해 약 1,050억 달러 규모의 이연 유지보수 비용 적체를 안고 있었습니다.1