Microsoft Azure Cloud Adoption Framework(CAF)는 클라우드 도입 여정을 가속화하는 데 도움이 되도록 설계된 문서, 구현 지침, 모범 사례 및 도구 모음입니다.
조직이 비즈니스 위험을 최소화하면서 클라우드 환경을 계획, 구축 및 최적화할 수 있도록 구조화된 접근 방식을 제공합니다.
Cloud Adoption Framework는 클라우드 컴퓨팅 여정의 모든 단계에 있는 조직을 지원하는 클라우드 운영 모델을 구축하기 위한 포괄적인 로드맵을 제공합니다. CTO, 클라우드 아키텍트, IT 관리자 및 기타 이해 관계자는 프레임워크를 사용하여 클라우드로의 원활한 전환을 안내하고 기술을 비즈니스 목표 및 결과에 맞추는 데 도움을 줍니다.
Microsoft Azure Cloud Adoption Framework(CAF)는 디지털 혁신에 대한 수요 증가와 클라우드 기술의 잠재력을 완전히 활용해야 할 필요성에 따라 개발되었습니다. 조직이 디지털 여정을 가속화함에 따라 민첩성과 확장성을 향상하고 프로세스 자동화 및 실시간 데이터 분석과 같은 기능을 구현하기 위해 클라우드 도입이 필수적입니다.
이 프레임워크의 주요 동인은 운영 현대화에 대한 기업의 압력이 증가하고 있다는 것입니다. 클라우드는 운영 효율성 및 혁신과 같은 목표를 지원하는 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공하여 이러한 현대화를 실현하는 데 중요한 역할을 합니다. CAF는 조직이 안전하고 규정을 준수하며 비용 효율적인 방식으로 워크로드를 클라우드로 이전하는 데 도움이 되는 맞춤형 지침을 제공합니다.
도입의 어려움은 때때로 기술을 넘어섭니다. 팀은 역할과 워크플로의 변화로 인해 저항에 직면할 수 있으며, CAF에는 이러한 전환을 용이하게 하기 위한 변화 관리 전략이 포함되어 있습니다. 기술 격차도 일반적이며, 이 프레임워크는 조직이 내부 클라우드 전문 지식을 구축하기 위한 교육 및 인력 배치 요구 사항을 평가하는 데 도움이 됩니다.
레거시 시스템은 클라우드 마이그레이션 작업을 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다. CAF는 종속성을 평가하고 적절한 기술 솔루션을 설계하기 위한 도구와 방법론을 제공합니다. 또한 조직은 프로세스 초기에 보안 및 규정 준수 요구 사항을 해결하여 클라우드 환경이 확장됨에 따라 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
클라우드 비용 관리는 또 다른 우려 사항입니다. 종량제 모델로 전환함에 따라 많은 조직이 가시성과 통제력을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. CAF는 감독을 개선하고 지출을 비즈니스 우선순위에 맞추기 위해 거버넌스 및 재무 관리 관행을 도입합니다.
CAF는 장기적인 클라우드 운영 및 의사 결정 지원을 위한 실질적인 이점을 제공합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
CAF는 퍼블릭 클라우드와 기타 클라우드 기반 및 온프레미스 서비스와 리소스를 관리하기 위한 명확한 지침을 제공함으로써 클라우드로의 전환을 간소화합니다.
CAF는 팀과 부서 전반에 걸쳐 일관성 관행을 확립함으로써 운영 사일로를 무너뜨립니다. 통합 접근 방식을 통해 클라우드 환경을 관리하여 효율성과 조정을 향상시킵니다.
CAF는 검증된 방법론과 모범 사례를 사용하여 클라우드 도입을 가속화합니다. 이 기능을 사용하면 시행착오적인 배포가 줄어들고 동적 리소스 할당과 같은 퍼블릭 클라우드 사용 사례를 지원하는 등 이점을 더 빠르게 실현할 수 있습니다.
CAF는 클라우드 여정의 모든 단계에 규정 준수와 보안을 포함합니다. 또한 클라우드 컴퓨팅 환경을 위한 거버넌스 모델과 보안 프레임워크를 통합하여 처음부터 데이터와 중요한 자산을 보호하는 데 도움이 됩니다.
CAF는 클라우드 솔루션 여정 전반에서 비용 예측성과 ROI를 개선할 수 있도록 구조화된 재무 계획 및 관리를 제공합니다 (예: 가상 머신에서 실행되는 워크로드 최적화).
Azure Cloud Adoption Framework(CAF)는 상호 연결된 6단계를 통해 클라우드 변환에 대한 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 각 단계는 이전 단계를 기반으로 구축되어 비즈니스 가치를 극대화하는 동시에 위험을 줄이는 체계적인 방법론을 만듭니다.
다음 6단계는 원활한 마이그레이션 프로세스를 만들고 조직이 성공적인 클라우드 도입 전략을 사용자 지정할 수 있도록 설계되었습니다.
전략 단계에서는 기술 이니셔티브를 특정 비즈니스 목표에 맞춰 클라우드 도입 계획의 기반을 설정합니다. 전략 단계에는 클라우드 도입에 대한 비즈니스 사례를 보여주는 포괄적인 재무 모델 개발도 포함되어 이해 관계자가 혁신 여정의 비용과 이점을 모두 이해할 수 있도록 돕습니다.
계획 단계에서는 애플리케이션, 데이터, IT 인프라를 포함한 디지털 자산을 평가하고 조직이 앞으로의 변화에 대비했는지 여부를 평가하여 전략을 실행으로 옮깁니다.
팀은 기존 자산의 상세한 재고를 구축하는 동시에 현재 기술 세트를 분석하고 능력 격차를 식별합니다. 그 결과 일정 추정치, 리소스 요구 사항, 예산 예측 및 위험 평가를 포함하는 포괄적인 로드맵이 생성되어 다음 단계에서 실행하기 위한 청사진 역할을 합니다.
준비 단계에서는 보안, 거버넌스 및 확장성에 대한 모범 사례에 따라 설계된 사전 구성된 환경인 Azure 랜딩 존을 통해 기술 기반을 구축합니다. 조직에서는 성장하는 클라우드 환경에 맞춰 확장되는 ID 및 액세스 관리(IAM), 역할 기반 액세스 제어 및 거버넌스 정책에 대한 기준 구성을 구현합니다. 이 단계에는 파일럿 배포를 통한 검증을 통해 구성을 테스트하고 대규모 도입을 시작하기 전에 근본적인 문제를 해결합니다.
도입 단계에는 마이그레이션과 혁신이라는 두 가지 평행 경로가 포함됩니다.
거버넌스 단계에서는 정책, 프로세스 및 제어를 구현하여 클라우드 환경이 확장됨에 따라 질서와 규정 준수를 유지합니다. 조직은 운영 유연성과 감독의 균형을 맞추는 거버넌스 방법론을 설정합니다. 정기적인 벤치마크 평가는 업계 표준에 따라 현황을 평가하며, 클라우드 거버넌스 프레임워크는 정책 관리 및 비용 최적화에 대한 일관된 접근 방식을 제공합니다.
관리 단계에서는 클라우드 리소스의 포괄적인 관리와 지속적인 개선 프로세스를 통해 운영 우수성을 확립합니다. 조직은 기본 인프라의 플랫폼 운영과 개별 애플리케이션의 워크로드 운영을 모두 포함하여 모니터링, 유지 관리, 백업 및 재해 복구 및 성능 최적화를 위한 운영 기준을 정의합니다. 리소스 최적화는 클라우드 환경이 변화하는 비즈니스 요구 사항에 적응하면서 가치를 제공할 수 있도록 정기적인 평가를 통해 지속적인 규율이 됩니다.
Azure는 클라우드 도입 프레임워크 구현을 지원하는 포괄적인 도구 에코시스템을 제공합니다. Azure Portal은 클라우드 환경 전반에서 리소스 배포 및 지속적인 관리를 위한 직관적인 제어를 제공하는 중앙 관리 인터페이스 역할을 합니다.
표준화된 구현의 경우 Azure 템플릿 및 청사진을 사용하면 조직 요구 사항 및 거버넌스 정책에 맞는 반복 가능한 배포를 사용할 수 있습니다.
Azure Migrate는 마이그레이션 여정에서 중요한 역할을 합니다. 온-프레미스 워크로드에 대한 평가 및 마이그레이션 능력을 제공하여 조직이 서버, 데이터베이스 및 애플리케이션을 검색하고 평가하여 중단을 최소화하면서 Azure로 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다. 여기에는 다양한 운영 체제에 대한 지원이 포함되어 있어 조직에서 Windows 및 Linux 워크로드를 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다.
또한 CAF는 Azure Well-Architected 프레임워크와 원활하게 통합되어 기술 구현이 안정성, 보안, 비용 관리, 운영 우수성 및 성능 효율성에 대한 확립된 모범 사례를 충족하도록 보장합니다.
또한 Azure 리소스 그룹은 가상 머신, 데이터베이스 및 스토리지와 같은 관련 리소스를 논리적으로 구성하고 관리할 수 있는 방법을 제공하므로, 팀은 이러한 자산을 보다 효율적으로 배포, 모니터링 및 유지 관리할 수 있습니다.
Azure Cloud Adoption Framework는 기존 엔터프라이즈 에코시스템과의 통합에 탁월합니다. 온-프레미스 인프라를 갖춘 조직의 경우 프레임워크는 Azure 서비스와 연결되는 하이브리드 클라우드 아키텍처에 대한 지침을 제공하여 특정 비즈니스 요구 사항 및 원하는 비즈니스 성과에 맞게 조정된 통합 운영 환경을 만듭니다.
97% 이상의 기업이 2개 이상의 클라우드를 운영하고 있으며, 대부분의 조직이 10개 이상의 클라우드를 운영하고 있다는 점을 고려하면 하이브리드 멀티클라우드 접근 방식은 엔터프라이즈 비즈니스에서 매우 중요해졌습니다. CAF는 Amazon Web Services(AWS), Google Cloud 및 IBM Cloud를 포함한 다른 클라우드 플랫폼과 함께 Azure 환경 관리를 지원합니다. 예를 들어, 조직은 애플리케이션 워크로드를 위해 Azure를 실행하고, IBM의 엔터프라이즈 기능을 활용하는 레거시 시스템에서 특수 워크로드를 위해 IBM Cloud를 유지 관리할 수 있습니다.
엔터프라이즈 통합은 또한 Azure 서비스를 SAP와 같은 ERP 시스템, Salesforce와 같은 CRM플랫폼 및 기타 중요 시스템과 연결하는 것으로 확장됩니다. 프레임워크에는 데이터 플랫폼을 통합하기 위한 전략이 포함되어 있어 조직이 온프레미스 IT를 Azure의 분석 및 AI 와 기타 기능과 연결하는 포괄적인 데이터 에코시스템을 구축할 수 있습니다.
또한 CAF는 기존 도구 및 프로세스를 중단하지 않고 Azure 서비스를 CI/CD 파이프라인에 통합하는 방법을 안내하여 DevOps 통합을 다룹니다.
Azure Cloud Adoption Framework는 클라우드 플랫폼, 온프레미스 시스템 및 엔터프라이즈 애플리케이션 전반에서 원활한 통합을 지원하여 전체 클라우드 마이그레이션 전략을 강화합니다. 이러한 통합을 통해 마이그레이션은 고립된 기술 이벤트가 아니라 비즈니스 프로세스 및 운영 목표에 부합하여 복잡성을 줄이고 중단을 방지하며 조직 전체에서 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
