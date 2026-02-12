AIOps에서 관측 가능성이란 무엇인가요?

AIOps는 자연어 처리 및 머신러닝 모델과 같은 AI 기능을 적용하여 IT 서비스 관리 및 운영 워크플로를 자동화하는 것을 의미합니다. 관측 가능성은 복잡한 시스템의 외부 출력, 특히 텔레메트리에 대한 정보만을 기반으로 내부 상태나 조건을 이해할 수 있는 능력입니다. 이러한 실무를 결합하면 복잡한 멀티클라우드 IT 환경에서 최적화, 문제 해결 및 자동화를 수행할 수 있는 강력한 툴을 제공합니다.

AIOps 관측 가능성은 AI 및 머신러닝 기술을 사용하여 시스템의 로그, 지표 및 추적 데이터를 분석하고 다음과 같은 작업을 수행합니다.

이상 탐지: 알고리즘이 대량의 데이터를 분석하여 시스템의 기준 성능을 파악하고 편차를 식별합니다.





근본 원인 분석(RCA): 단순 상관관계를 넘어 시스템 문제에 대한 실행 가능한 인사이트를 도출합니다.





예측 분석: 향후 시스템 워크로드를 예측하고 이에 따라 리소스를 확장하거나 축소할 수 있도록 지원합니다.

AIOps와 관측 가능성을 결합하기 위해 대부분의 조직은 AI 기능이 내장된 관측 가능성 플랫폼을 사용합니다. 최신 관측 가능성 플랫폼에는 네트워크 상태에 대한 질문에 답할 수 있는 텍스트 인터페이스나 플랫폼 대시보드에 내장된 실시간 데이터 시각화 툴과 같은 생성형 AI 기능이 포함되는 경우가 많습니다. IT 팀은 이러한 생성형 AI 툴과 관측 가능성 플랫폼의 AI 기반 자동 복구 툴을 함께 활용하여 다운타임을 예측하고 운영 효율성을 높이며 애플리케이션 성능을 개선할 수 있습니다.

다음은 관측 가능성에서 AIOps 솔루션이 어떻게 활용될 수 있는지에 대한 예입니다. 관측 가능성 플랫폼이 애플리케이션 성능 저하에 대한 경고가 급증하는 현상과 핵심 라우터의 지연 시간 간의 상관관계를 발견했다고 가정해 보겠습니다.

플랫폼은 네트워크 동작의 기준선을 기반으로 지연이 발생하기 전에 나타난 이상 활동(예: 라우터 구성의 예정되지 않은 변경)을 식별할 수 있습니다. 그 다음 자동화된 근본 원인 분석을 수행하여 해당 변경이 언제, 어디서, 어떻게 이루어졌는지 식별할 수 있습니다. 이후 플랫폼은 사전 승인된 워크플로를 참조하여 수정 조치(예: 라우터 펌웨어를 이전 버전으로 롤백)를 적용할 수 있습니다. 마지막으로 IT 팀에 사고 보고서를 제공하여 추가적인 장애를 방지할 수 있습니다.

생성형 AI, 하이브리드 클라우드 운영 및 관측 가능성은 서로 밀접하게 연결되어 있습니다. 리서치 기관 Gartner의 2025년 보고서1에 따르면 관측 가능성은 생성형 AI 기반 CloudOps의 핵심 기능으로 설명됩니다. S&P Global Market Intelligence의 2025년 보고서2에 따르면 관측 가능성 솔루션을 사용하는 조직의 71%가 AI 기능을 활용하고 있으며, 이는 2024년 대비 26% 증가한 수치입니다.