OTel 로깅은 다양한 소스, 시스템 및 형식의 로그 데이터를 원래의 의미를 유지하면서 단일한 언어 중립 모델로 변환할 수 있도록 명확하고 통합된 매핑 구조를 제공합니다.

공급업체에 종속되지 않는 구조화된 데이터 모델을 통해 관측 가능성 툴은 로그를 더 쉽게 그리고 안정적으로 파싱하고 메타데이터를 추가하며 로그를 지표 및 추적과 연관 지어 엔드투엔드 가시성을 확보할 수 있습니다.

OTel 로깅은 전체 IT 아키텍처를 다시 계측하지 않고도 관측 가능성 백엔드를 자유롭게 교체하거나 혼합할 수 있도록 하며, 이로 인해 현대의 클라우드 네이티브 시스템에서 업계 표준 계측 방식으로 자리 잡았습니다. 이러한 기능은 IT 팀과 사이트 신뢰성 엔지니어(SRE)가 각 공급업체, 스택 및 장치가 서로 다른 로깅 스키마와 전송 프로토콜을 사용하는 환경에서 발생하는 관측 가능성 공백과 데이터 단편화 문제를 방지하는 데 도움을 줍니다.

OTel 로깅은 신호 간 자동 상관관계를 지원하여 디버깅을 크게 향상시키고 관측 가능성 공급업체 종속성을 줄입니다.