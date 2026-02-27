OpenTelemetryメトリクスAPIは、アプリケーション・コードがメトリクスを生成するために呼び出す一連のインターフェースです。これはベンダーに依存しないように設計されており、インストルメンテーションを具体的なSDK実装から切り離します。ITチームは、インストルメンテーションを一度（標準APIを使用して）記述すれば、追加の手順を実行することなく、SDK、エクスポーター、およびバックエンドを切り替えることができます。

OTelメトリクスAPIは、Meter Provider、Meter、およびメトリクスInstrumentという3つの中核インターフェイスで構成されています。

Meter Providerは、APIのエントリ－・ポイントであり、Meterインスタンスの作成を担当します。メトリクス・リーダーとエクスポーターの使用対象、適用するビューと集約、およびデータを収集してエクスポートする頻度を決定します。Meter Providerは通常、アプリケーションの起動時に1回だけロードされ（多くの場合はグローバル・プロバイダーとして）、すべてのMeterとInstrumentが一貫したリソース定義とエクスポート・パイプラインを共有します。

Meterは、アプリケーション・コードがCounter、Histogram、およびGaugeを作成するために使用するオブジェクトです。各Meterには通常、ライブラリまたはサービスの名前（たとえば、"bank.payment"）が付けられます。これにより、そのコードから生成されるメトリクスを一貫してグループ化し、識別できます。

Meter自体はデータを保存しません。代わりに、Instrumentのファクトリーとして機能し、記録された測定値を集約とエクスポートのために基盤となるSDKへ渡します。MeterはMeter Providerから取得されるため、常にProviderによって定義された構成、ビュー、およびExporterを使用して動作します。

Instrumentは、コードが属性を含む測定値を報告できるようにするための指示を提供します。