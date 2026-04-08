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ビジネス・オペレーション

統合ファイナンシャル・プランニングとは

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年04月8日

統合ファイナンシャル・プランニングの定義

統合ファイナンシャル・プランニングとは財務計画、予算編成、予測を組織で単一の統一システムに統合するプロセスです。

このアプローチによりファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームは業績を包括的に把握できるようになり、さまざまな情報源からのすべての財務データを信頼できる唯一の情報源に統合できます。ほとんどの組織の財務報告および計画プロセスは、P&L（損益計算書）、貸借契約書、流動性会計、キャッシュフロー計算書など、別々の機能として実施されています。

統合ファイナンシャル・プランニング・アプローチは、ファイナンシャル・プランニングの個々の要素を1つの単位にまとめます。最新のFP&Aソフトウェアを通じて、関連する財務データをリアルタイムで分析し、人工知能（AI）自動化によって駆動される単一のガバナンスされたプラットフォーム上でビジネス計画を統合します。

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なぜ統合ファイナンシャル・プランニングが重要なのでしょうか？

グローバルな市場の状況、テクノロジーの進化、より厳格な規制要件など、さまざまな外部の逆風に組織が直面する中で、統合ファイナンシャル・プランニングのアプローチはますますクリティカルになっています。これらの問題と内部変更が発生する可能性があるため、統合計画機能が財務チームにとって不可欠なものとなっています。

戦略的計画機能を実装することで、チームや利害関係者は、1つのレンズを通してではなく、企業の財務健全性を全体的に評価することができます。このアプローチにより、より戦略的な意思決定、より適切な予算配分、そしてより優れたリスク管理が実現します。

最新のFP&Aテクノロジーは、リアルタイムのデータ統合と先を見越した洞察を通じて、組織に優位性をもたらし、より情報に基づいた意思決定を促進します。FP&AにおけるAIは、組織がこれらのツールからの、より効率的な財務管理統合事業計画におけるメリットを認識するにつれて人気が高まっています

さらに、最高財務責任者（CFO）は、統合ファイナンシャル・プランニングを使用して、バリュー・チェーン全体の予測と収益性を最適化することができます。このアプローチは、不確実性だけでなく、あらゆる期間において有効です。ビジネスの包括的な概要は、より適切な意思決定を促進し、チームが財務目標を達成するのに役立ちます。

これとは別に、法的要件を満たし、納税義務を軽減するために、統合されたファイナンシャル・プランニングも重要です。これらの要件により透明性と財務の健全性が確保され、企業は良好な状態で運営することができます。これらを理解することは、CFOや財務責任者にとって、コンプライアンスのためだけでなく、将来の不確実性に迅速に対応できるようにするためにも重要です。

製品概要

IBM® Planning Analyticsを活用することで、AIを組み込んだ統合事業計画を実現できます。

スプレッドシートの管理に追われることなく、より良い意思決定を促す信頼性と精度の高い統合計画と予測を作成できます。
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統合ファイナンシャル・プランニングの主要コンポーネント

統合ファイナンシャル・プランニングには、財務、オペレーション、サプライチェーン、ストラテジーなど、チーム間の機能を連携させる複数のコンポーネントが含まれています。これらのプロセスを統合することで、財務チームは財務の性能とデータ駆動型の意思決定を向上させることができます。

  • 戦略的計画：戦略的計画とは、組織のビジョンを設定し、長期的な財務目標を定義するためのプロセスです。これにより、組織は単独で財務目標を設定するのではなく、全体的なビジネス戦略に沿った目標を設定することができます。このプロセスには、資本投資計画、予測される財務成果、収益性目標などの機能が含まれる場合があります。
  • 事業計画：事業計画プロセスは、戦略的なマーケティング、顧客獲得、収益創出の基盤を確立します。このプロセスには、ターゲット市場の育成、販売目標の設定、マーケティング予算の策定、プロモーション・キャンペーンの計画のためのいくつかの戦略と機能が含まれます。営業チームの全体的な焦点は、収益計画やマーケティング計画を供給や財務の能力と一致させることです。
  • 需要計画：需要計画プロセスは、企業が販売したいものと、現実的に予測できるものとの間のギャップを埋めるのに役立ちます。このアプローチで用いられる計画ツールには、過去のデータ、市場インテリジェンス、そして財務モデリングにおけるAIが含まれます。最新のFP&Aツールを導入した財務チームは、すべてのデータソースを1つの統合ダッシュボードに統合できます。需要計画の精度は、組織の供給計画やファイナンシャル・プランニングに直接反映されるため、非常に重要です。
  • 業務計画：業務計画は業務の戦略的な側面であり、組織が戦略を具体的な実行に移す上で非常に重要です。財務チームは、販売・オペレーション計画（S&OP）やその拡張版である統合事業計画（IBP）といったプロセスを活用して、供給、需要、生産能力のバランスを取るのに役立てます。運用上の意思決定はコストや収益に直接影響するため、運用計画は財務上の成果にとって重要であり、その逆も同様です。
  • ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）：FP&Aアプローチは、予算編成、予測、シナリオ・モデリングのフレームワークとして機能します。ファイナンシャル・プランニング機能を統合し、需要、収益、コストの期待に合わせるプロセスです。Extended Financial Planning and Analysis（xP&A）は、サプライチェーン、商業、人事に関するデータを取り込み、過去の数値だけでなく、業績や真のビジネス要因について、より詳細な視点を提供します。
  • シナリオ・プランニングとリスク管理：市場の予測不可能性は避けられず、組織は迅速に転換できる準備が必要です。そのため、静的な計画モデルでは不十分であり、「What-if」シナリオに備えることがクリティカルです。シナリオ・プランニングは、組織がさまざまな可能性のある未来に備えるためのアプローチです。このアプローチは、経済的変化、サプライチェーンの制約、需要の変動など、さまざまな種類の混乱に対応できます。不確実性を考慮して計画している組織は、混乱に見舞われた際に、より迅速かつ自信を持って意思決定を行うことができます。
  • 主要業績評価指標（KPI）：KPIは、財務面と運営面の両方で企業の全体像を把握するのに役立つため、組織にとって重要です。組織は、全体的なビジネス目標に最も役立つメトリクスを選択し、適切なメトリクスを導入することで、財務上の成果を実際の業績に変えることができます。コアなメトリクスには、予測バイアス、在庫切れ価値、在庫回転率、売上成長率、雇用資本収益率（ROCE）などがあります。メトリクスは、行動を促し、データ駆動型の意思決定を行うために使用すると最も効果的に機能します。

統合ファイナンシャル・プランニングの仕組み

統合ファイナンシャル・プランニングは反復的なプロセスであり、1回限りの作業ではなく継続的なサイクルとして捉える必要があります。組織がこのアプローチを実行するために実行する必要がある一般的な手順はいくつかあります。

1. ビジネス目標を定義する

まず、チームやその他の利害関係者と話し、組織が財務的および運営的に何を達成しようとしているのかを決定します。

統合ファイナンシャル・プランニングのプロセスがどれだけうまく機能し、より迅速な成長とよりスマートな分析を可能にするためには、強力なストラテジーが不可欠です。プロセスの責任者と、部門全体に関与する担当者を明確にします。

2. 組織全体のデータを統合する

財務データと運用データの両方を単一のソースに統合し、部門間でデータを一元化します。

必要なデータには、財務諸表、需要予測、運用メトリクス、コストモデルなどが含まれます。最新のFP&Aソフトウェアは、自動データ収集、統合、分析を通じて、大規模なデータ収集を可能にします。

3. 部門横断的なチームを揃える

財務、運用、営業、人事の各チームを結集して共有計画を策定し、ビジネス戦略を合理化しながら計画のギャップを減らし、共同で説明責任を確立します。

計画の統一されたビューとKPIの共有により、組織全体の可視性が向上します。チームの連携は、統合計画から、従来のサイロ化されたアプローチ（選択されたチームだけが知っている）と区別するものです。

4. 計画を作成し、ストレステストを行う

FP&AソフトウェアとAI駆動型ツールを活用して、予算、予測、シナリオ・モデルを開発します。

シナリオ・プランニングは、財務チームが前提をテストし、混乱が発生する前に備えるのに役立ちます。組織は、静的な年間予算から、自社の予測を継続的に更新するローリング予測に移行しつつあります。

5. 監視、報告、測定を行う

KPIを使用して、統合計画アプローチに対する実際のパフォーマンスを追跡します。

状況の変化に応じて前提条件を更新するために、定期的なレビュー・サイクルが重要になります。統合ファイナンシャル・プランニングは、継続的な微調整と評価を必要とするプロセスです。計画は、ストラテジー、実行、財務的成果に合わせつつ、ビジネスの進化にも合わせて進化させる必要があります。

統合ファイナンシャル・プランニングの利点

統合ファイナンシャル・プランニングは、財務機能を超えた価値をもたらし、製造、ヘルスケア、金融などの重要な業種・業務に影響を与えます。このプロセスにより、ビジネス成果の向上と組織全体の意思決定の強化が促進されます。

  • より速く、より正確な予測：機能をまたいでデータをつなげ、データのサイロを打ち破ることで、より信頼性の高い予測が生まれます。リアルタイムのデータ収集と分析により、計画されていることと実際に起こっていることの間のラグタイムが短縮されます。財務予測の精度は、リーダーシップレベルでのより自信を持った意思決定に結びついています。
  • クロスファンクショナルな連携の強化：機能間の統一は、組織内のサイロを解消することによる最も具体的なメリットの一つです。チームは、共有された計画とメトリクスに基づいて作業を行うことで、チーム横断的な知識と可視性を得ることができます。調整により、重複した作業が減り、部門間で競合する優先順位を排除しやすくなります。
  • より良いシナリオ分析とリスク管理：シナリオ・プランニングとストレステストのアプローチは、組織が「what if」を問い、最悪のシナリオを実行することで準備を整えるのに役立ちます。これらの方法により、チームは緊急時対応計画を作成できるようになります。この計画は、状況が変化したときに非常に役立ち、財務のレジリエンスとビジネス全体の安定性を高めます。
  • 戦略的意思決定の向上：統合計画は、リアルタイム分析AI駆動型予測などの業績の全体像をリーダーに提供します。このプロセスにより、組織は事後対応型の意思決定から、データに基づく財務報告とシナリオ・モデルによる事前対応型の意思決定に移行します。意思決定のスピードはこれまで以上に重要になっており、企業に必要な競争上の優位性をもたらします。
  • 手動報告の負担軽減：FP&Aツールは、財務報告のオートメーションとAI機能を備え、データシステムを統合し、時間のかかる手作業プロセスを排除し、チームに分析、ストラテジー、洞察に集中するための時間を確保します。効率が上がると、チーム全体の性能とアウトプットの質が向上します。

統合ファイナンシャル・プランニングのベスト・プラクティス

統合ファイナンシャル・プランニングの導入は、人、プロセス、テクノロジーに焦点を当てる必要がある多面的なアプローチです。これらのベスト・プラクティスは、統合を実際に機能させるための基盤となります。

財務データで信頼できる唯一の情報源を確立する

統一されたデータソースにより、一貫したレポート、正確な予測、部門間の信頼が可能になります。チームが別々のスプレッドシートを使用して作業すると、データセットの競合や欠損値などの問題が発生する可能性があります。

データの整合性は、組織の全体的な成功と統合計画プロセスを実装する能力にとって不可欠です。

部門のサイロを早期に打破しましょう

効果的な統合ファイナンシャル・プランニングは、コラボレーションによってのみ実現可能です。サイロ化は障壁となり、目標の不一致、重複した取り組み、機会の逸失によって、組織に時間とコストがかかる可能性があります。

プロセスの早い段階でサイロに対処することは、後からサイロを修正しようとするよりも重要であり、より強力な計画成果につながります。

適切な技術とツールに投資しましょう

組織は、ビジネス目標とプロセスのニーズに最適なテクノロジーを選択する必要があります。ベースラインとして、適切なツールはデータを統合し、日常的なプロセスを自動化し、シナリオ・モデリングをサポートする必要があります。

また、統合計画ツールは、既存のシステムを複雑化するのではなく、全体を統合する必要があります。

チェンジマネジメントとチーム・イネーブルメントを優先する

新しいワークストリームやプロセスを組織に導入する際には、従業員を教育して準備することが重要です。

統合ファイナンシャル・プランニングには、チームの作業方法を根本的なレベルで変える必要があります。このプロセスには、経営陣の賛同、役割別のトレーニング、明確なコミュニケーション・ラインが必要です。チーム・イネーブルメントを実施することで、長期的な計画の成功につながります。

企業文化に継続的な計画を組み込む

継続的な計画立案の手法は、組織全体の考え方の転換を意味します。財務チームは、固定的な年間予算から離れ、リアルタイムのデータと分析を提供するローリング予測と定期的なレビューへと移行していくでしょう。

このアプローチを採用して受け入れるには、リーダーシップのコミットメント、説明責任の共有、反復に対する寛容さが必要です。組織とその従業員がオープンで新しい働き方を積極的に採用する場合、統合ファイナンシャル・プランニングには大きな可能性があります。

執筆者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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