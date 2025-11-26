ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）は基本的な財務機能であり、xP&Aはそれらの基本的なFP&A機能の進化形です。

概念的には、FP&Aは1980年代後半から存在していましたが、xP&Aは最新のプロセスとして導入されたばかりです。xP&AはAIを使用して、高度な予測、予算編成、データの管理を行います。

この用語は、ガートナー社の「2020 Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions（クラウド財務計画・分析ソリューションの2020年戦略ロードマップ）」レポートで一般化され、それ以来広く使われるようになりました。

IDCの最新レポートAI-Powered Integrated Planning: Increase Speed, Productivity and Confidence with Scalable and Flexible Planningによると、統合計画の概念は、現在組織が掲げる最優先事項のトップ3に入っています。

しかし、IDC は、予測に高度な分析を適用する可能性があると考えている組織はわずか 40% であることも明らかにしました。ほとんどの組織はビジネスプロセスへのAI導入がわずか30％しか進んでおらず、明らかに各組織が自社の最適な道筋を模索している段階にあります。

AIを活用した統合計画に関するIDCのレポートでは、現在の環境が俊敏性と最適化の「最適なバランス」であると評価しています。組織や最高財務責任者（CFO）に対して、リソースを最大限に活用しつつ、すべてのプロセスをより効率的にするというプレッシャーが高まっています。