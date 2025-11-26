ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）は基本的な財務機能であり、xP&Aはそれらの基本的なFP&A機能の進化形です。
概念的には、FP&Aは1980年代後半から存在していましたが、xP&Aは最新のプロセスとして導入されたばかりです。xP&AはAIを使用して、高度な予測、予算編成、データの管理を行います。
この用語は、ガートナー社の「2020 Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions（クラウド財務計画・分析ソリューションの2020年戦略ロードマップ）」レポートで一般化され、それ以来広く使われるようになりました。
IDCの最新レポートAI-Powered Integrated Planning: Increase Speed, Productivity and Confidence with Scalable and Flexible Planningによると、統合計画の概念は、現在組織が掲げる最優先事項のトップ3に入っています。
しかし、IDC は、予測に高度な分析を適用する可能性があると考えている組織はわずか 40% であることも明らかにしました。ほとんどの組織はビジネスプロセスへのAI導入がわずか30％しか進んでおらず、明らかに各組織が自社の最適な道筋を模索している段階にあります。
AIを活用した統合計画に関するIDCのレポートでは、現在の環境が俊敏性と最適化の「最適なバランス」であると評価しています。組織や最高財務責任者（CFO）に対して、リソースを最大限に活用しつつ、すべてのプロセスをより効率的にするというプレッシャーが高まっています。
組織のxP&Aの正確なプロセスと機能はニーズによって異なりますが、組織がソリューションを検討する際に考慮すべき機能がいくつかあります。
財務チームは、Excelベースのデータ収集や時間のかかるスプレッドシートの分析を手動で行う必要はありません。xP&Aソリューションは、データのインポート、統合、調整を自動化し、人的エラーを削減しながらデータにアクセスできるようにします。
xP&Aソリューションにはセルフサービス型ダッシュボードと組み込みの可視化機能が備わっているべきであり、これによりチームは自らデータを分析でき、ITサポートへの依存を回避できます。またxP&Aソリューションのインターフェースはシンプルで直感的かつモダンであるべきであり、これにより全従業員が最小限のトレーニングで新ツールを利用できるようになります。
市場の状況は予期せず変化する可能性があるため、組織は複数のシナリオを策定しておく必要があります。
xP&Aソリューションは、動的なシナリオモデリングを備えるべきであり、異なるビジネス上の「仮定（what-if）」状況を比較し、ローリングベースでの予測を実行できるものです。このソリューションにより、予測精度とサプライチェーン計画の向上が促進されるはずです。
さらに、xP&Aは、潜在的なコスト、収益、投資の変更を評価するための詳細なwhat-if分析を作成し、組織が積極的に行動し混乱を軽減できるようにする必要があります。
ビジネス目標に対する財務チームの有効性を追跡することが重要です。xP&Aソリューションを使用すると、従業員とマネージャーがさまざまな事業単位全体からデータを取得することで、包括的な評価を実施できるようになります。この部門横断的なビューは、さまざまな領域が全体的なパフォーマンスにどのような影響を与えるか、および組織ですり合わせができているかどうかを示します。
すべてのデータ、メトリクス、洞察が一か所に集まることで、組織は戦略的かつアジャイルな意思決定を行い、業績を向上させることができます。
最新の xP&A ソリューションには、データ統合と事業計画に革命をもたらす AI と機械学習 (ML)機能が備わっています。AI搭載のソリューションは、自然言語によるクエリを特徴とし、簡素化された要求を実現すべきです。また、経費の急増や予算の差異を先取りして検知する、自動異常検知も必要です。
これとは別に、ソリューションには、リアルタイムの入力と過去の傾向に基づいて継続的に改良されるAI搭載の予測が必要です。
強力なxP&Aソリューションでは、複数のシステムの財務データと運用データをすべて単一のプラットフォームに取り込む必要があります。統合される可能性のあるさまざまなシステムの例としては、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、顧客関係管理（CRM）、人的資本管理（HCM）などがあります。
これにより、全員が同一のデータを確認し、矛盾する数値を扱うことがなくなります。xP&Aソリューションはデータの同期も自動化し、手動での調整の必要性を排除します。
組織の進化に合わせて、xP&Aソリューションも進化させる必要があり、拡張性は不可欠です。最新のxP&Aソリューションには、すべての事業単位にわたる深い洞察を提供する多次元分析が必要です。
また、組織が新たな市場に進出したり、業務の再編に直面したりする際にも、ソリューションはシームレスに拡張できる必要があります。
組織が拡張計画と分析（xP&A）に移行する際には、考慮すべきことがたくさんあり、戦略的な計画と実行の時間を確保することが重要です。組織がこのトランスフォーメーションを検討する際に実行できる7つの基本的なステップをご紹介します。
拡張計画と分析 (xP&A) は、財務チームだけにとどまらない幅広いメリットを組織にもたらします。計画プロセスは、財務計画と運用計画の間のギャップを埋め、ビジネスリーダーを結び付け、データに基づく意思決定を促進します。
xP&Aソリューションはデータを単一のプラットフォームに統合します。この方法により、情報に基づいた意思決定と、より深く包括的なデータ分析が可能になります。一貫性のあるデータセットにより、不正確さや矛盾が最小限に抑えられます。xP&Aソリューションは、組織が時代の先を行き、事後対応ではなく先を見越して行動できるように支援します。
最新のxP&Aは、予測分析とモデリングを使用して、より正確な予測を行い、最終的に全体的なビジネスの敏捷性と要員計画を改善することができます。かつては手動で行われていたプロセスを自動化することで、組織はより効率的な意思決定が可能になり、収益に直接影響を与えることができます。
xP&A アプローチにより、継続的な計画が可能になり、継続的なコラボレーションが促進されます。自動化された継続的計画策定により、組織内の全事業部門は市場の変化や事象の発生に応じて最新情報を共有し、連携を維持できます。xP&Aアプローチの部門横断的な性質は、組織が主導権を握り、ビジネスを明確に把握し続けることを可能にします。
xP&Aアプローチと部門間のコラボレーションにより、組織の財務状況をより詳細に把握できるようになります。リーダーと利害関係者は、改善が必要な領域や組織内でうまく機能している部分を特定できます。リアルタイムの可視性により、組織は持続可能な成長とさらなる成功を実現できます。
中東・北アフリカ（MENA）、インド、東南アジア（SEA）にまたがる最大級のオムニチャネル小売企業であるLandmark Retailは、大規模な成長を経て、ファイナンシャル・プランニングと分析のソリューションを求めました。同社は IBM Planning Analytics を導入し、わずか 8 ～ 10 週間で概念実証を実行することができました。
Landmark [Landmark Retailの親組織]のFP&AリーダーであるGopal Chandak氏は、「予算編成と統合のプロセスは目覚ましい変革を遂げ、その結果、従業員が費やす時間が 75% 削減されました」と述べています。「これにより、さまざまなブランドや国または地域にわたるガバナンスと透明性が向上し、戦略的なビジネス分析に重点を置いて成長とイノベーションを促進できるようになりました。」
また、IBM Planning Analyticsに対する企業の賛同を得るために、同社はチェンジ・マネジメントを採用し、プロセス全体を通してオープンなコミュニケーションを維持しました。2013年の導入以来、Landmark Retail は大幅に拡大し、コア予算編成や倉庫予算編成などの領域を包含するに至りました。
組織はコストやインフレなど予測不可能な市場状況に直面していますが、xP&A ストラテジーを採用することで制御不能なイベントに備えることが可能です。
最新のFP&Aソリューションでは、高度なテクノロジーをソフトウェアに組み込むケースが増えています。こうした統合は標準になりつつあり、予測の精度を高め、貴重な洞察を引き出しています。
クラウド・ベースのxP&Aストラテジーは、スケーラブルで、組織内のコラボレーション環境を促進するため、次に重要なものになると思われます。ビジネス全体の信頼できる唯一の情報源により、リーダーは迅速に行動し、目的を持って意思決定を行うことができます。
xP&A で人気が高まっているもう 1 つのテクノロジーの進歩は予測分析です。このツールは、組織が過去のデータを分析するだけでなく、市場の傾向や特定のシナリオで何が起こるかを予測するのに役立ちます。
環境、社会、ガバナンス（ESG）指標を使用するサステナビリティーの実践と専門家への注目が高まっています。組織は社会的責任のある財務慣行を持つよう求めるプレッシャーにさらされており、ESGメトリクスを統合することは、環境目標を達成しているかどうかを追跡する1つの方法です。
データ使用量の増加により、組織のデータに関する懸念が高まっています。機密情報を保護するためのデータ・プライバシーポリシーと規制要件がより重視されることになります。xP&Aプラットフォームは、安全機能とコンプライアンス機能を優先することになるでしょう。
