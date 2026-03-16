ローリング予測プロセスは、財務チーム、最高財務責任者（CFO）、およびビジネス全体の利害関係者にとって不可欠です。このタイプの財務モデルは通常、静的な仮定ではなく、売上高、従業員数、市場成長率などの主要なビジネス要因に依存します。

この手法は静的な予算を補完し、ある意味でより動的で将来を見据えた視点に置き換え、より良い意思決定と継続的な計画につながります。

予測と予算はそれぞれ異なる目的を果たし、対象期間も異なります（ただし、重複する場合もあります）。予測が予算と異なるのは、予算が12か月などの一定期間における会社の全体的な財務計画を提示する固定的な文書であることです。予算は通常、過去のデータに基づいて、会計年度の開始前に作成されます。

ローリング予測は、より継続的なファイナンシャル・プランニングのアプローチです。この方法は静的予算よりもはるかに厳格でなく、財務チームが実際に発生する可能性が高い問題に集中するのに役立ちます。

ローリング予測の準備は、履歴データ（例えば、以前の静的予算）に依存するだけでなく、他のインプットも含まれます。これらのインプットには、市場の変化、マクロ経済的要因、人員配置レベル、サプライチェーンの混乱、およびビジネスに影響を与える可能性のあるその他の業務上の要因を反映するリアルタイム・データが含まれます。このアプローチには独自のメリットがありますが、人的レベルと技術レベルの両方で多大なリソースを必要とする複雑なプロセスです。

どちらのファイナンシャル・プランニング・アプローチも、企業が将来の計画を立てる上で重要であり、両者を連携させることで財務チームに全体像を提供できます。静的予算は、当初の計画に対して実際に何が起こったかを評価するためのベンチマークとして機能します。しかし、ローリング予測は継続的な戦略計画に有益です。