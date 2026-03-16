ローリング予測は、期間が完了するたびに新しい期間を追加することで、ビジネスの将来の業績を継続的に予測する財務計画モデルです。
この方法は、将来を予測するものの、年間予算期間など一定の期間のみを対象とする静的予算とは異なります。
その代わりに、財務チームはローリング予測を使って過去のパターンを分析し、主要な差異をリアルタイムで明らかにすることができます。この方法では、ビジネスに影響を与える内部要因と外部要因を考慮し、客観的な分析アプローチが必要です。この財務計画アプローチにより、ファイナンシャル・プランニングと分析（FP& A）チームは、予測を継続的に作成・更新する必要がなくなり、予測を利用する時間が増えます。
現代のテクノロジーは、人工知能（AI）、エージェント型AI、データ自動化、機械学習（ML）アルゴリズムによって、より直感的でプロアクティブかつダイナミックなプロセスを実現し、ローリング予測を変えつつあります。ファイナンシャル・プランニングと分析におけるAIなどの最新の財務予測ソフトウェアは、データ・ソースを単一のプラットフォームに集中させながら、事前に構築された自動化されたテンプレートとワークフローへのアクセスを提供します。
IBM Institute for Business Valueが2,000人の経営幹部を対象に実施した最近のレポートによると、2030年までにAIは単なる拡張機能ではなく、ビジネス・モデルになることが明らかになっています。
レポートによると、「2025年から2030年にかけて、ビジネス・リーダーはAIへの投資が（収益に対する割合として）約150%急増すると予測しています」「現在、AI支出の大部分（47％）は効率性に重点が置かれていますが、経営幹部は、2030年までにほぼ3分の2（62％）が製品やサービス、ビジネス・モデルのイノベーションに専念すると予想しています」
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ローリング予測プロセスは、財務チーム、最高財務責任者（CFO）、およびビジネス全体の利害関係者にとって不可欠です。このタイプの財務モデルは通常、静的な仮定ではなく、売上高、従業員数、市場成長率などの主要なビジネス要因に依存します。
この手法は静的な予算を補完し、ある意味でより動的で将来を見据えた視点に置き換え、より良い意思決定と継続的な計画につながります。
予測と予算はそれぞれ異なる目的を果たし、対象期間も異なります（ただし、重複する場合もあります）。予測が予算と異なるのは、予算が12か月などの一定期間における会社の全体的な財務計画を提示する固定的な文書であることです。予算は通常、過去のデータに基づいて、会計年度の開始前に作成されます。
ローリング予測は、より継続的なファイナンシャル・プランニングのアプローチです。この方法は静的予算よりもはるかに厳格でなく、財務チームが実際に発生する可能性が高い問題に集中するのに役立ちます。
ローリング予測の準備は、履歴データ（例えば、以前の静的予算）に依存するだけでなく、他のインプットも含まれます。これらのインプットには、市場の変化、マクロ経済的要因、人員配置レベル、サプライチェーンの混乱、およびビジネスに影響を与える可能性のあるその他の業務上の要因を反映するリアルタイム・データが含まれます。このアプローチには独自のメリットがありますが、人的レベルと技術レベルの両方で多大なリソースを必要とする複雑なプロセスです。
どちらのファイナンシャル・プランニング・アプローチも、企業が将来の計画を立てる上で重要であり、両者を連携させることで財務チームに全体像を提供できます。静的予算は、当初の計画に対して実際に何が起こったかを評価するためのベンチマークとして機能します。しかし、ローリング予測は継続的な戦略計画に有益です。
ローリング予測により、企業は迅速に適応し、業績のさまざまな側面を予測することができます。この方法は、企業の特定のニーズに応じて、従来の予算編成手法の補足として、または年次予測の代わりとして使用されることもあります。
ローリング予測では、継続的な時間軸が存在します。例えば、12か月のローリング予測を管理し、それが2026年1月である場合、予測は2026年2月から2027年1月までをカバーします。2月が終わると、2026年3月から2027年2月までを対象として予測を更新し、常に12か月先を見据えます。
より長期の期間も可能ですが、市場の状況や進化するビジネス環境はその長期にわたって大きく変化する可能性があるため、精度が低下する傾向があります。
ローリング予測のもう1つの主要な特徴は、「実現化」と呼ばれ、予測された期間を実際の結果に置き換え、別の予測期間を追加することです。ローリング予測の最も一般的な期間は、複数の会計年度にわたる12か月の期間です。
一部の企業では、企業資源計画（ERP）システムにデータを取り込む前にのみExcelスプレッドシートを使用する場合がありますが、このプロセスは管理が難しく、手間がかかる場合があります。ローリング予測を自動化する企業性能管理システムは、プロセスを簡素化するために不可欠です。
財務ローリング予測は、単純な財務予測を超えて、戦略的目標の形成に役立ちます。財務分野では、ローリング予測を企業の3つの主要な財務諸表に適用できます。
ここでは、ローリング予測を財務チームにとって価値あるものにするために、いくつかの重要な要素を示します。
ローリング予測を際立たせる機能の1つは、継続的な時間軸です。これにより、各期間が終わると予測が延長されます。財務チームは、通常は12カ月、18カ月、24カ月単位で、常に将来を見据えた現在のビューで年間計画を置き換えたり追加したりすることができます。ある期間が終わると、別の期間が予測に入ります。
このようなアプローチにより、リーダーはすでに起こったことではなく、次に起こることに集中することができます。財務チームはリアルタイム・データを使用して傾向や変動を分析し、リスクを予測します。
財務期間の制限なしで、ローリング予測を行うことで、組織は性能に関する動的な視点を得ることができます。継続的な予測は、データ主導の意思決定を強化し、積極的なプランニングをサポートし、リーダーが一貫した長期的見通しを維持しながら市場の変化に迅速に対応できるようにします。
実現プロセスは、各調査対象期間が終了するときに予測の前提条件が最終的な財務データに置き換えられるローリング予測の重要なステップです。このプロセスは、実際のパフォーマンス・データを読み込み、それを以前の予測と比較することによって機能します。そのため、財務チームは差異を特定し、ビジネスの推進要因を理解し、将来の予測を最新にします。
プロセスサイクルを実現することで、予測には時代遅れの仮定ではなく、現在のビジネス状況が反映されます。検証済みの成果に基づいて予測を行うことで、組織は計画プロセス全体の透明性と信頼性が向上し、財務責任者は性能傾向と運用への影響について、より明確なビジョンを得ることができます。
また、実現プロセスは財務管理の規律を確立し、説明責任を強化すると同時に、チームが予測を洗練させ、より戦略的な意思決定をサポートできるようにします。
頻繁に更新が行われるため、ローリング予測の関連性と実行可能性が維持されます。財務チームは、年に1～2回予測を見直すのではなく、毎月または四半期ごとに予測を更新します。このケイデンスにより、組織は新しい市場シグナルを迅速に取り込み、運用上の変更を合理化し、性能の傾向を追跡することができます。
チームは部門間で協力して、前提を更新し、最新のデータを使用して予測を調整します。リーダーは期待される成果の最新情報を得ることで、新たなリスクや機会に迅速に対応できるようになります。
また、更新が頻繁に行われるため、定期的な予算編成ではなく、継続的な計画立案の文化が促進されます。その結果、財務上の期待を現実世界の状況に合わせ、状況の変化に応じてストラテジーを適応させる、よりアジャイルな組織が実現します。
ローリング予測は、主要なビジネス要因に焦点を当て、財務結果とそれに影響を与える業務要因を結び付けます。
財務チームは、販売量、料金体系、採用計画、生産能力など、性能の主要な要因を特定します。これらの要因と主要業績評価指標（KPI）を収益、コスト、キャッシュフローの予測に変換するモデルを構築します。
状況が変化した場合、チームは予測全体を再構築するのではなく、関連する要因を調整します。このアプローチはシナリオ分析を簡素化し、リーダーが財務成果の背後にある因果関係を理解するのに役立ちます。
ドライバーベースの予測では、運用リーダーが予測を形成し、より正確で対応力の高い計画に役立つデータを提供するため、財務部門と事業単位間の連携も強化されます。
ローリング予測は、財務予測とビジネスの優先順位を結び付けることで、戦略的な整合性を強化します。財務チームは、戦略的な取り組みを、予測の中で測定可能な前提条件に変換します。リーダーは見通しを更新する際、予測される性能が長期的な目標をサポートするかどうかを評価します。状況が変化した場合、チームは投資、リソース、またはタイムラインを調整してストラテジーとの整合性を保ちます。
計画と実行を継続的に調整することで、財務上の期待を組織の方向性と確実に一致させることができます。また、経営陣、財務リーダー、運用リーダー間のコミュニケーションも改善されます。
戦略的連携を強化することで、ローリング予測は単なる財務ツールではなくなります。意思決定を導き、組織が適切なレベルの詳細に集中し、持続的な価値を提供します。
ローリング予測は、現在のデータと新しいデータ、頻繁な更新、運用上の洞察を組み合わせることで、精度を向上させます。財務チームは、新しい情報が入手可能になるたびに予測を精緻化し、時代遅れの仮定への依存を減らします。ローリング予測では、各予測期間の実際の数値を使用するため、主要な要因を評価し、リアルタイムのビジネス・シグナルを組み込むことができます。
この反復的なアプローチにより、予測が組織やその市場環境とともに進化することができます。時間の経過とともに、更新が繰り返されることで予測の信頼性が高まり、性能のパターンが浮き彫りになります。
リーダーは、計画と投資の決定をサポートする数値に大きな信頼を寄せています。精度の向上により、期間末に想定外の事態が発生することも減り、組織はリソースをより効果的に管理し、変化に迅速に対応できるようになります。
ビジネス・リーダーや財務専門家は、ローリング予測を使用することで、より強力なFP&A機能を構築し、正確な予測で将来を見据えています。以下に主要なメリットの一部を紹介します。
実際の結果を提供するローリング予測には、慎重な計画と徹底的な分析をサポートする堅牢なテクノロジーが必要です。ローリング予測を作成するには、次の手順が必要です。
ローリング予測のメリットは、以下のベスト・プラクティスで実現できます。
ローリング予測を成功させるには、十分な人的資源と技術サポートが必要です。この方法では、財務チームにビジネスを深く理解し、財務上の意思決定において適切な判断力を持ち、技術的技能を備えた従業員を配置する必要があります。
企業は、自社のニーズに応え、明確な技術サポートを実装する最新のソフトウェア・ツールに投資する必要もあります。
ローリング予測手法を実施する際には、それを企業のより広範な戦略目標に結び付けることが重要です。最高経営責任者（CEO）または他の財務責任者が指定されたエグゼクティブ・スポンサーとして機能し、ローリング予測が会社の目標と一致していることを確認する必要があります。
財務チームはまた、企業の賛同を確保するために、人事、営業、購買などのさまざまな部門から参加を求める必要があります。
ローリング予測を日常の事業活動に組み込む必要があります。
予測方法は、現在のデータとリアルタイムのデータに基づいて、将来予想されることや発生する可能性があることに焦点を当てます。これは、財務チームが即座かつ正確な意思決定を下すのに役立つ「生きた」アプローチと見なされるべきです。
ローリング予測は、必要な調整が行われるように継続的に監視する必要があります。ローリング予測と実際の結果を比較し、予測が結果と一致していることを確認します。
ローリング予測は、ビジネスのニーズに基づいてリアルタイムで変更できる柔軟な進化するツールとしてアプローチします。
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