企業は長い間、不確実性を計画に変えるために予測に依存してきました。このプロセスには、顧客需要、収益、在庫ニーズ、キャッシュフロー、人員配置の見積もりが含まれ、それによってより賢明な資源配分を選択できるようになります。

AIが登場する前は、この作業は専門家の判断と使い慣れた統計モデルに基づいてExcelのスプレッドシート上で行われることがよくありました。これらの従来の予測方法は引き続き重要ですが、予測プロセスはますます複雑になっています。需要は、より高速に、より多くの変数によって形成されます。

また、企業は現在、取引や製品の使用状況から気象パターン、経済指標、ソーシャル・メディアに至るまで、より多くのデータソースでより多くのシグナルを追跡しています。この情報を追跡すると、データはより豊富になりますが、管理も困難になります。

AIによる予測方法は、いくつかの点で異なります。

機能の豊富さ：AIモデルは、従来のアプローチよりも多くの要因（プロモーション、経済指標、気象パターン、チャネル・ミックス、Webトラフィック、ソーシャルメディアシグナルなど）を組み込むことができます。

非線形パターン：機械学習モデルと機械学習アルゴリズムは、標準的な統計モデルでは気づきにくい非線形な関係や相互作用を認識し、それに適応することができます。

継続的な学習：AI駆動型アプローチは、新しいデータの到着に合わせて更新することができるため、混乱や市場の変化の際にも予測をより正確に保つことができます。

多様なリスク：AIモデルは応答性が高いですが、データ品質と適切な検証に大きく依存します。これらの安全対策が講じられていない場合、パフォーマンスが変化する可能性があります。従来のモデルは通常、より予測可能ですが、動的な環境では重要な情報やパターンを見逃す可能性があります。

実際には、多くの予測プロセスでは両方のアプローチが組み合わされます。シンプルな統計モデルは一貫性と透明性を提供し、機械学習は、より多くのデータ・シグナルとより複雑なパターンがある領域でのパフォーマンスとデータ分析を改善するために使用されます。