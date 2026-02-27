AI Forecastingとは、人工知能を使用して過去のデータからパターンを学習し、新しいデータが届くたびに予測モデルを継続的に更新することで、正確な予測を作成することです。
予測は、戦略的計画と日常のビジネス・ニーズの両方において中心的な役割を果たします。予測が外れると、組織は過剰生産、在庫不足、労働力の過剰支出、または収益機会の逸失につながる可能性があります。たとえわずかな予測誤差であっても、サービス・レベル、コスト、顧客満足度に影響を与える可能性があります。
ビジネス環境が以前よりもダイナミックになったため、AIによる予測はますます一般的になっています。市場の動向はより迅速に変化し、天候や政策の変更などの外部要因によって変動性が生まれ、企業は以前よりもはるかに多くの社内外のデータを追跡するようになりました。
この状況では、組織には、変化する状況に適応しながら、多数の製品と拠点を処理できる予測システムが必要です。目標は、AIを使用してより正確な予測を行うことです。
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AI Forecastingは、結果が多くの変数、頻繁な変動、または急激な市場変化に依存する状況での意思決定を支援するために使用されます。一般的な目的には以下が含まれます。
企業は長い間、不確実性を計画に変えるために予測に依存してきました。このプロセスには、顧客需要、収益、在庫ニーズ、キャッシュフロー、人員配置の見積もりが含まれ、それによってより賢明な資源配分を選択できるようになります。
AIが登場する前は、この作業は専門家の判断と使い慣れた統計モデルに基づいてExcelのスプレッドシート上で行われることがよくありました。これらの従来の予測方法は引き続き重要ですが、予測プロセスはますます複雑になっています。需要は、より高速に、より多くの変数によって形成されます。
また、企業は現在、取引や製品の使用状況から気象パターン、経済指標、ソーシャル・メディアに至るまで、より多くのデータソースでより多くのシグナルを追跡しています。この情報を追跡すると、データはより豊富になりますが、管理も困難になります。
AIによる予測方法は、いくつかの点で異なります。
実際には、多くの予測プロセスでは両方のアプローチが組み合わされます。シンプルな統計モデルは一貫性と透明性を提供し、機械学習は、より多くのデータ・シグナルとより複雑なパターンがある領域でのパフォーマンスとデータ分析を改善するために使用されます。
ほとんどの組織では、AIによる予測は定期的なサイクルで実行されます。新たなデータが収集され、予測分析が適用されます。これらの2つのステップの後、予測が生成されます。最後に、主要なメトリクスに対してパフォーマンスが測定され、モデルは必要に応じて更新されます。この予測は、会議の計画、ダッシュボード、運用上の意思決定に使用できます。
予測の最初のステップは、ビジネス目標を明確にすることです。組織は、必要な期間と詳細レベルとともに、予測が必要な内容（収益、製品単位、通話量など）を定義します。
予測は、インベントリー、人員配置、ファイナンシャル・プランニング、またはその他の問題に関する特定の決定に関連付けられます。
関連するデータセットは複数のデータソースから統合されます。これらのデータソースには、履歴データ（販売、注文、使用状況など）、消費者行動データ、外部要因（経済指標、気象パターンなど）、Webアクティビティーやソーシャル・メディアからの行動シグナルが含まれます。
データにエラー、欠損値、不整合がないかチェックされます。製品、地域、期間のようなカテゴリーは標準化されているため、すべてが正しく調整されます。
組織は通常、古典的統計モデル、機械学習モデル、ニューラルネットワークといったディープラーニング手法など、複数の予測モデルを評価します。
これらのAIモデルは、多くの変数にわたるパターンを一度に検知するようにトレーニングされています。例えば、料金体系、プロモーション、天候の影響が、季節、地域、顧客セグメントによって変化する可能性があることを認識できます。このプロセスにより、単純で直線的な傾向よりも複雑な関係を捉えることができます。
予測を評価するために、チームは過去の予測が現実世界の結果とどの程度一致しているかを確認します。エラーの規模、モデルの予測が過大または過小評価される傾向があるかどうか、さらに、それらのエラーがビジネスにとってどのような意味を持つのかを検証します。また、バイアスやその他の基準をチェックする場合もあります。
モデルはバックテストも行われます。つまり、将来の信頼性を評価するために、まず以前の期間でテストし、そのパフォーマンスを確認します。
検証が完了すると、予測は組織が使用するダッシュボード、エンタープライズ・システム、または計画ツールに統合されます。多くのAI搭載システムはオートメーションをサポートしており、新しいデータやリアルタイム・データが利用可能になるたびに更新できます。
市場と顧客の行動は時間の経過とともに変化するため、予測システムの定期的なチェックが行われ、引き続き適切に機能しているかが確認されます。精度が低下したり、データパターンが変化したりすると、モデルが更新されて再トレーニングが行われます。
明確なレビューと承認プロセスにより、予測の信頼性を維持できます。
小売業者はAI予測を使用して、保管レベルまたは倉庫レベルでの製品需要を予測します。例えば、ある食料品チェーン店では、休日の週末に飲料の売上が増加すると予測し、特定の場所への出荷量を増やす場合があります。小売業者もForecastingを使用してプロモーションの影響を推定し、繁忙期の人員配置を計画します。
エネルギー会社はAIによる予測を使用して電力需要を予測し、停電のリスクの有無を評価できます。これらの予測は、過去のエネルギー使用量と気象データおよび暦年の影響を組み合わせたものです。例えば、あるユーティリティー会社は、今後の熱波の際の電力需要の増加を予測し、送電網の負荷が発生した場合には追加の作業員をスケジュールする可能性がありますが、AIによる予測を用いて、運用コストを抑えながら信頼性を維持できます。
銀行や金融機関は、AI Forecastingを使用して、変化する経済状況における預金、ローンのデフォルト、キャッシュフローを推定できます。例えば、銀行は機械学習を使用して、景気低迷時にどの借り手が支払いを逃す可能性が高いかを予測する場合があります。この予測により、銀行は資本準備とリスク管理戦略を正しく調整することができます。
病院やヘルスシステムは、AI予測を利用して、患者の入院、救急室の訪問、人員配置の必要性を予測できます。例えば、病院は、インフルエンザの季節に呼吸器の入院の増加を予測し、看護師のスケジュールや病床割当量を事前に調整することができます。医療分野の意思決定は患者の安全に影響を与える可能性があるため、これらのシステムには通常、慎重なドキュメンテーションと監視が必要です。
製造業者はAI予測を需要予測に利用し、サプライヤーの遅れを予測し、生産ニーズを把握します。例えば、産業機器を製造する会社は、機器の保守履歴と使用パターンに基づいてスペアパーツの需要を予測することができます。このようにして、同社は過剰な在庫を保有することなく、十分な部品を確保できるようにしています。
サブスクリプション・ベースの企業は、AI Forecastingを使用して、顧客の解約、更新、ネットワーク需要を予測しています。例えば、電気通信事業者は、利用パターンやサポートのやり取りに基づいて、どの顧客がサービスをキャンセルする可能性が高いかを予測できます。このようにして、収益が失われる前にリテンションのオファーに介入するチャンスが得られます。
航空会社、ホテル、運輸会社はAIによる予測を使用して予約やキャンセルを予測しています。例えば、航空会社はルートごとの需要を予測して、それに応じてチケットの料金体系やフライト頻度を調整することがあります。予測を使用してメンテナンスの必要性を予測し、作業員を効率的にスケジュールすることもできます。
組織は、AI搭載のForecastingを採用することで、計画の質とスピードの両方を向上させます。
AIによる予測は、慎重に実装すれば優れた成果をもたらしますが、課題も伴います。考慮すべき問題には、次のようなものがあります。
こうした点を理解することが、適切なデータ、ガバナンス、ビジネスとの連携のもとでAI予測を確実に展開するための鍵となります。
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