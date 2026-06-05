継続的な脅威エクスポージャー管理（CTEM）とは

Gartner社は2020年代初頭にCTEMの概念を導入し、リスク管理を合理化し、より徹底させるための5段階のプロセス（範囲設定、検出、優先順位付け、検証、活用）の概要を説明しました。

CTEMは、脅威の特定、スコア付け、優先順位付けという基本的な手法である脆弱性管理の進化した形態です。従来の脆弱性管理に高度な優先順位付けと検証機能を追加することで、組織はどの脅威が最も危険なものかを正確に特定できるようにします。CTEMはITエコシステムを継続的に監視し、ビジネスの優先順位と密接に関連する方法で修復の優先順位付けを行います。

CTEMの目標は、環境に対して最も正当かつ差し迫った脅威をもたらすサイバー・リスクに組織のリソースを集中させることで、事前対応型のセキュリティーを実現することです。このように、CTEMはアラート疲労と平均修復時間（MTTR）の軽減に役立ちます。

最近のコンピューティングの進歩により、セキュリティーに対する事前対応型のアプローチがこれまで以上に重要になっています。Gartner社のアナリストは2026年5月1に、AnthropicのClaude Mythos PreviewとProject Glasswingには効果的なCTEMが「必要」だと述べています。同様に、IDCの2026年3月の報告書2では、継続的なCTEMプロセスが耐量子計算機暗号の準備において極めて重要であると主張しています。