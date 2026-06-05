継続的な脅威エクスポージャー管理（CTEM）とは

継続的な脅威エクスポージャー管理またはCTEMは、リアルタイムかつ継続的なサイバー脅威のエクスポージャー評価と優先順位付けに重点を置いている、サイバーセキュリティー分野です。
Gartner社は2020年代初頭にCTEMの概念を導入し、リスク管理を合理化し、より徹底させるための5段階のプロセス（範囲設定、検出、優先順位付け、検証、活用）の概要を説明しました。
CTEMは、脅威の特定、スコア付け、優先順位付けという基本的な手法である脆弱性管理の進化した形態です。従来の脆弱性管理に高度な優先順位付けと検証機能を追加することで、組織はどの脅威が最も危険なものかを正確に特定できるようにします。CTEMはITエコシステムを継続的に監視し、ビジネスの優先順位と密接に関連する方法で修復の優先順位付けを行います。
CTEMの目標は、環境に対して最も正当かつ差し迫った脅威をもたらすサイバー・リスクに組織のリソースを集中させることで、事前対応型のセキュリティーを実現することです。このように、CTEMはアラート疲労と平均修復時間（MTTR）の軽減に役立ちます。
最近のコンピューティングの進歩により、セキュリティーに対する事前対応型のアプローチがこれまで以上に重要になっています。Gartner社のアナリストは2026年5月1に、AnthropicのClaude Mythos PreviewとProject Glasswingには効果的なCTEMが「必要」だと述べています。同様に、IDCの2026年3月の報告書2では、継続的なCTEMプロセスが耐量子計算機暗号の準備において極めて重要であると主張しています。
CTEMフレームワークには、範囲設定、検出、優先順位付け、検証、活用という5つの重要なステップがあります。
範囲設定は、ITインフラストラクチャーのどの要素をCTEMに含めるかを決定するプロセスです。
CTEMプログラムには、クラウド環境、オンプレミスのデータ・ストレージ、サードパーティのコンポーネント、またはこれらの要素の組み合わせが含まれます。管理プロセスにどの要素が含まれるか、また具体的に何を管理するかを決定することは、CTEMがビジネス成果を確実に推進するために、おそらく最も重要なステップです。
セキュリティー・チームは、資産のインベントリーを作成し、ビジネス機能にとって重要な、いわゆる「宝冠」を定義することから始めます。次に、攻撃対象領域を包括的にマッピングします。つまり、進化する脅威がインターネットやクラウドの資産を通じてどのように侵入するか、これらの脅威が拡散する可能性のある内部接続、脆弱である可能性のあるサードパーティの接続ポイント、フィッシングやソーシャル・エンジニアリングの機会などです。
範囲設定プロセスの成果として、ビジネス・クリティカルな資産とそれに対応する攻撃対象領域のマップが作成されます。この情報は、CTEMサイクルの残りの部分をガイドします。
範囲設定は通常、クラウドへの移行や新しいベンダーの追加などの大きな変更が環境に加えられた場合や、ビジネス状況が変化した場合に再検討されます。
検出とは、IT環境に対する脅威に関するインテリジェンスを収集するプロセスです。CTEMのコンテキストでは、このステップの最も重要な特徴は継続的であるということです。セキュリティー・チームは、自動化された脆弱性スキャンツールを使用して、CTEM環境に存在する脆弱性や潜在的な攻撃経路を継続的に評価しています。
CTEMチームは、さまざまなツールを使用して、対象範囲内のあらゆる資産を包括的にスキャンします。一般的なツールには、動的アプリケーション・セキュリティー・テスト（DAST）、ソフトウェア構成分析（SCA）、攻撃対象領域管理（ASM）、ID脅威の検知と対応（ITDR）など、多くの自動化されたセキュリティー・プログラムがあります。
継続的な脆弱性スキャンにより、攻撃対象領域のどの部分が最も脆弱であり、CTEM によって優先する必要があるかが明らかになるため、検出プロセスの調査結果は多くの場合、範囲設定にフィードバックされます。
攻撃対象領域が定義されてスキャンされた後、CTEMチームは、どの脅威にどの順序で対処するかを決定します。
CTEMは、従来のセキュリティー・リスクのスコアリング手法よりもきめ細かいアプローチで優先順位付けを行い、最もリスクが高く、ビジネス成果に関連するターゲットのみに狙いを定めます。
一般的なCTEM優先順位付けの基準には、次のようなものがあります。
優先順位付けの目標は、CTEMプロジェクトの範囲内のすべての要素を含む脆弱性の階層リストを作成することです。
検証は、CTEMを従来の脆弱性管理と区別する重要なステップです。これには、特定された脆弱性が実際に悪用可能であると確認することが含まれます。
脆弱性を検証することで、セキュリティー・チームは、エクスポージャーがアクセス可能かどうか、特定のネットワーク条件下でエクスプロイトできるかどうか、既存のセキュリティー対策で十分かどうか、エクスプロイテーションによってどのような害が生じる可能性があるかを判断できます。
脆弱性を検証するために、セキュリティー・チームはしばしば現実世界のサイバー攻撃をシミュレーションします。シミュレーションは、レッドチームで手動で行うか、自動ペネトレーション・テスト・ツールを使用する、またはその両方の組み合わせで行われます。
活用は、組織がCTEMの前のステップから得た洞察に基づいて行動する段階です。
セキュリティー・チームは、新しいコントロール、特定のパッチ・バージョン、構成の変更、影響を受ける可能性のある依存関係の指示など、脆弱性ごとに具体的な修復方法を推奨します。認証情報の漏洩、開いた状態のポート、単純な設定ミスなど、明確に定義されたリスクの低い脆弱性は、簡単な自動化によって修正が可能です。
セキュリティー・チームは、これらの脆弱性がなぜ優先的に修復対象とされたのかを説明し、各脆弱性を担当するチームのワークフローに修正プログラムを組み込むための支援も行います。このプロセスのこの部分は、ビジネス全体の協力とコミュニケーションを必要とし、CTEMはサイバーセキュリティー問題であると同時にチェンジ・マネジメントのプロセスでもあります。
CTEMは、脆弱性管理の多くの要素を組み込んだ包括的なプログラムですが、範囲を大幅に拡大し、頻度を高め、焦点を絞っています。
従来の脆弱性管理ワークフローは、コアのCTEMワークフローとは若干異なります。脆弱性管理には、以下の段階が含まれます。
CTEMは、同じ基本原則とプロセスを採用し、高度なツールでそれらを強化し、脆弱性の検出、評価、修復をビジネスへの影響に密接に結び付けます。
最終的に、CTEMは、より焦点を絞り、洗練された、ビジネスに合わせた脆弱性管理の進化形と考えることができます。
CTEMに使用される最も一般的なツールには、次のものがあります。
脆弱性管理プラットフォームでは、通常、平均検出時間（MTTD）や平均応答時間（MTTR）などのメトリクスについてレポートするためのダッシュボードが用意されています。多くの場合、特定された脆弱性のデータベースや、自動パッチ管理や構成管理機能などの修復ツールも含まれています。
侵害攻撃シミュレーションのソリューションは、サイバー攻撃を自動的かつ継続的にシミュレーションすることで、セキュリティー対策をテストし、実行可能な洞察を提供します。
CTEMを実装するメリットには、脆弱性への迅速な対応、セキュリティー成果とビジネス成果の整合性、組織の攻撃対象領域のより堅牢な把握などがあります。
CTEMは、優先順位付けに対する包括的なアプローチにより、誤検知を排除し、セキュリティー・チームを理論上のものではなく悪用可能な脆弱性に導くのに役立ちます。CTEMのモビライゼーション・ステップで定義されたワークフローにより、チームは迅速かつ的確に対応できるようになります。
CTEMの優先順位付けの決定では、技術的な脆弱性だけでなくビジネス・リスクの軽減も考慮されるため、組織のセキュリティーへの取り組みとビジネス目標との間の整合性を確立するのに役立ちます。こうした連携により、経営幹部へのリスクの伝達が容易になり、必要なセキュリティー投資の正当化が容易になります。
CTEMは、継続的な監視、集中的な範囲設定、徹底的な検証を通じて、一連の静的なスナップショットではなく、組織のセキュリティー体制をリアルタイムでセキュリティー・チームに提供します。そのため、セキュリティー担当チームは、個別の脆弱性だけでなく、ITインフラストラクチャーと脆弱な箇所がどのように関連しているかをより深く理解できるようになります。
CTEM導入の課題には、組織のワークフローの一元化、高額な費用の発生可能性、修復におけるボトルネックの解消などがあります。
CTEMの範囲は非常に広大で、企業の攻撃対象領域全体をカバーするだけでなく、IT、ビジネス、セキュリティー、 DevOpsを共通の検出、優先順位付け、修復ワークフローで統合することにも関わっています。また、プロジェクトの範囲自体を定義すること自体が大きなハードルとなる可能性があり、ビジネス目標と資産の徹底的なインベントリーが必要となります。
CTEMワークフローは継続的に実行されるため、セキュリティーおよび監視ツール、サービス、人員への多額のオーバーヘッド投資が必要になる場合があります。特に中規模企業にとっては、法外なコストになる可能性があります。
活用段階は、CTEMを通じて収集した洞察を行動に移すことを目的としていますが、組織全体のエクスポージャーを修正するには、多くの場合、チーム間のコラボレーションとチェンジ・マネジメントの実践が必要になります。これらの要件は、多くの場合、CTEMプロセス自体の範囲を超えるものです。
プラットフォーム・エンジニアリング・チームが、自動化されたワークフローと集中制御によってインフラストラクチャーを拡張する方法をご覧ください。
今すぐ登録して、高度なAI分析によってビジネスの成長とイノベーションの新たな機会がどのように実現されるかを学びましょう。専門家の見識にアクセスして、AIソリューションがどのように運用効率を高め、リソースを最適化し、測定可能なビジネス成果につながるかの理解を深めます。
ハイブリッドクラウド環境向けのメインフレームのモダナイゼーションに関する最新の電子書籍『IBM Redbooks®』をご覧ください。アジリティ―、イノベーション、ビジネスの成功を推進するための実行可能なストラテジー、アーキテクチャー・ソリューション、統合方法を学びます。
AI搭載のオブザーバビリティーで信頼性を迅速に実現します。このIBMガイドでは、エンドツーエンドの可視性を実現し、根本原因分析を加速し、ユーザーに影響が及ぶ前に問題を解決する方法を解説します。
AIとオートメーションの力を活用することで、問題がアプリケーションスタック全体でプロアクティブに解決します。
DevOpsソフトウェアとツールを使用して、複数のデバイスや環境でクラウドネイティブ・アプリを構築、デプロイ、管理します。
ビジネスの俊敏性と成長を加速—IBMのクラウド・コンサルティング・サービスを利用して、あらゆるプラットフォーム上のアプリケーションを継続的にモダナイズしまします。