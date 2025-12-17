やり取り分析は、高度なテクノロジーを活用して、お客様との会話からインサイトを大規模に抽出します。音声分析プラットフォームは、録音された通話を文字起こしして分析し、手作業の品質モニタリングだけでは検出できないお客様の感情パターンの傾向を特定します。テキスト分析もデジタルチャネルで同様の役割を果たし、Eメールやチャットの記録を解析して、顕在化しつつある課題やお客様の悩みを明らかにします。

これらの分析機能は、生のやり取りデータを、意思決定に役立つ実行可能なインサイトへと変換します。規制コンプライアンスやお客様のエスカレーションに関連する特定のキーワードやフレーズを含むやり取りを、自動的にフラグ付けできます。パターン認識アルゴリズムは、問い合わせの一般的な理由を特定し、運用リーダーが症状の管理に終始するのではなく根本原因に対処できるようにします。また、感情分析は、やり取りを通じてお客様の感情を測定し、組織が「お客様が何を言ったか」だけでなく「どう感じているか」まで理解できるようにします。