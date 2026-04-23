顧客との対話は、クラウドベースの自然言語処理（NLP）アルゴリズムを使用してリアルタイムで分析され、担当者が従うべき最適な質問パスを即座に作成します。背景で進行しているテキスト・パターンと顧客データの間の複雑な相関関係を示す唯一の目に見える兆候は、担当者の画面に表示される「最適な質問」です。
みずほ銀行は、コンタクト・センターの担当者の業務効率を向上させる必要がありました。根本的な課題は、インバウンド・コール・セッションにおいて顧客を適切に案内するために、担当者が処理しなければならない情報の複雑さでした。最も経験豊富でベテランの担当者は、交換局から顧客のニーズを素早く「読み取る」ために必要な知識を備えていましたが、大多数の担当者、特に新人研修生はそうではありませんでした。
根本的に、銀行が目指したのは、自動化層を追加することで、オペレーターが通話中に効果的に行う必要のある論理的な関連付けを実行し、オペレーターに任せることで、オペレーターの能力を向上させることでした。銀行は、大きくばらつきのある担当者の経験に頼るのではなく、対話の過程で文脈上の手がかりを特定および分析し、その知見をリアルタイムでエージェントの会話の指針として活用したいと考えていました。
みずほ銀行は、IBM Researchと協力して、高度な音声認識テクノロジーとIBM Watson Content Analyticsソフトウェアを採用し、SoftLayer®クラウド・サービス上で実行される初の（FOAK）顧客コンタクト最適化ソリューションを開発しました。このソリューションは、顧客の音声をテキスト・データに変換した後、各やり取りに自然言語処理（NLP）アルゴリズムを適用して、対話の各時点で顧客の特定のニーズや目標を推測します。相関アルゴリズムは、過去のカスタマー・サービス記録に基づいて実行され、最適な応答を作成します。応答は担当者の画面にプロンプトとしてリアルタイムで配信されます。相関関係の測定された精度に基づいて、ソリューションはアルゴリズムを適応させることで継続的に「自己学習」します。
このソリューションにより、コンタクト・センターの担当者は顧客のニーズをより効率的に感知して対応できるようになり、顧客とのやり取りの平均時間を6％以上短縮できます。より満足のいくパーソナライズされたエクスペリエンスを提供することで、このソリューションは顧客維持率を向上させます。
また、このソリューションは、リアルタイムのContent Analyticsを使用して従業員の知識を強化することで、コンタクト・センターのトレーニング要件を大幅に軽減します。
東京を拠点とするみずほ銀行は、日本最大級の金融サービス会社であるみずほフィナンシャルグループの小売およびコーポレート・バンキング部門を統合した銀行です。500以上の支店を擁するみずほ銀行は、日本のすべての県に支店がある唯一の銀行です。
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米国で製作、2016年7月
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