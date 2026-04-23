みずほ銀行は、コンタクト・センターの担当者の業務効率を向上させる必要がありました。根本的な課題は、インバウンド・コール・セッションにおいて顧客を適切に案内するために、担当者が処理しなければならない情報の複雑さでした。最も経験豊富でベテランの担当者は、交換局から顧客のニーズを素早く「読み取る」ために必要な知識を備えていましたが、大多数の担当者、特に新人研修生はそうではありませんでした。

根本的に、銀行が目指したのは、自動化層を追加することで、オペレーターが通話中に効果的に行う必要のある論理的な関連付けを実行し、オペレーターに任せることで、オペレーターの能力を向上させることでした。銀行は、大きくばらつきのある担当者の経験に頼るのではなく、対話の過程で文脈上の手がかりを特定および分析し、その知見をリアルタイムでエージェントの会話の指針として活用したいと考えていました。

