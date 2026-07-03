足場が、施設内の白い梁、プラットフォーム、円筒形の柱のある大規模な産業構造物を囲んでいます
資産・設備管理

建物の保守チェックリストとは何ですか？

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年07月3日

建物の保守チェックリストの定義

建物の保守チェックリストは、必要なすべての検査、整備、保守作業の構造化された概要です。チェックリストのプロセスにより、建物のすべての物理的構造、設備、システムが適切に維持管理され、一貫して点検・保守されることを確実にできます。

企業は、建物の保守を季節、保守の頻度、システムごとに計画します。業種・業務に応じて、施設管理、不動産管理、商業不動産チームがチェックリストを管理します。建物を安全で清潔かつ運用可能な状態に維持することは、事業運営に不可欠です。

チェックリストは予防保全プログラムの中核を成し、事業オペレーション全体の効率性を向上させます。現代のオペレーションでは、チェックリストとコンピュータ化された保守管理システム（CMMS）および人工知能（AI）搭載ツールを組み合わせて、スケジューリングの自動化と完了の追跡を行っています。

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なぜ建物の保守が重要なのか

建物の保守は、居住者の健康と安全を確保し、資産価値を保護し、資産の寿命を延ばすことができるため、事業運営において重要な役割を果たします。火災警報器の交換や排水管の清掃など、建物の定期的な維持管理は、高価な設備の寿命を延ばし、責任リスクを軽減することができます。

また、予防保全チェックリストを活用した建物の保守は、コスト削減や緊急修理、システム全体のオーバーホールの必要性を減らすのに役立ちます。予防的かつ計画的な保守管理アプローチは、建物を良好な状態に保ち、エネルギー効率を高め、損害が発生する前に維持管理を行うことができます。

オフィス、学校、工場のいずれであっても、建物のシステムが最適に稼働していれば、エネルギー使用量を減らして効率を高めることができます。適切にメンテナンスされた施設は多くの場合、より安全であり、水害や旧式の煙探知器、故障した電球などによる安全上の危険を回避できます。

建物の保守は事業運営の根幹です。メンテナンスが行き届いていない建物は、投資家や潜在的な購入者を遠ざけ、現在の居住者のエクスペリエンスを損なう可能性のある弱点を示しています。

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建物の保守の種類

組織が採用できるビルの保守には、複数の種類があります。保守は、作業がいつなぜ行われるかに基づいて特定の保守戦略に分類されます。

  • 予防保全：予防保全とは、資産寿命を延ばし機器の故障を防ぐために定期的に実施する作業や点検を含みます。例えば、3か月ごとにHVACフィルターを清掃して空気質を改善するなどです。予防保全チェックリストは、AI搭載の保守ソリューションと組み合わせると非常に有益です。
  • 是正保守：是正保守作業は、配管の詰まりや窓ガラスの破損など、設備の不具合や故障に対応して実施されます。
  • 予知保全：予知保全は先進的なテクノロジーを用いてリアルタイムの資産データを収集し、電気パネルの交換など、保守が必要かどうかを正確に判断します。このアプローチは、資産の将来の状態を予測する高度な機能を持たない予防保全とは異なります
  • 定期保守：定期保守には、建物を清潔で機能的な状態に保つために継続的に行う作業が含まれます。例えば、ゴミ箱を空にしたり、電球を交換したりする作業です。
  • 繰り延べ保守：繰り延べ保守とは、資金、部品、労働力の不足により意図的に延期された作業を指します。これらの修理は、必要なリソースが利用可能になるまでバックログとして保留されます。

施設管理者は通常、建物の保守チェックリストを頻度または施設システムごとに分類します。季節性も考慮され、保守チェックリストの内容に影響を与えることがあります。

チェックリストに応じて、組織は建物の保守の種類を組み合わせて使用できます。例えば、商業ビルの保守チェックリストは、施設の性質により、テナントビルのチェックリストとは異なります。

頻度別の建物の保守チェックリスト

施設管理者は通常、毎日、毎週、毎月、四半期、毎年のタスクを含む頻度別にチェックリストを整理します。

日次保守作業

  • エントランスと共通エリアの検査
  • ドアと鍵が適切に機能していることを確認する
  • 照明をチェックし、電球がすべて正常に動作していることを確認する
  • 暖房、換気、空調（HVAC）システムが動作していることを確認する
  • エレベーターの動作と清潔さの確認
  • トイレの衛生状態や備品、害虫駆除が必要な兆候を点検する
  • 緊急出口が塞がれていないことを確認する
  • セキュリティーシステムをチェックする

週次保守作業

  • ドアの金具、ヒンジ、手すりを点検する
  • 屋外の敷地を徹底的に清掃する
  • 火災警報器とスプリンクラー・システムのテスト
  • 配管の漏れがないように検査する
  • HVACの通気口やフィルターに障害物がないか点検する
  • 屋外照明の評価
  • 家具や備品を磨く
  • 木、植え込み、芝生の刈り込み

月次保守作業

  • 壁や天井を点検し、ドライウォールの損傷や修理が必要な箇所を確認する
  • HVACフィルターの交換
  • 消火器を確認する
  • 雨どい、屋根用排水管、縦どいの詰まりや排水の問題がないか点検する
  • 自動システムのテスト（バスルームの蛇口またはフラッシャー）
  • カーペットとラグをシャンプー洗浄する
  • 照明器具の清掃と電球の交換
  • ゴミ箱とリサイクルゴミ箱の消毒

四半期ごとの保守作業

  • コンセントや機器を含むすべての電気システムのテストを実施する
  • エレベーターの緊急機能を確認し、すべてのケーブルを点検して損傷や腐食を特定する
  • トイレの換気システムを清掃する
  • HVACエアフィルターの確認と交換
  • 駐車場の標識が見やすく表示されていることを確認する
  • すべての火災警報器、防火システム、消火システムをテストする
  • 給水ヒーターとボイラーの点検
  • 外装のコーキング、シーラント、ウェザー・ストリッピングを点検する

年次保守作業

  • HVACシステムの総合点検と整備を実施する
  • 構造、建物外装、屋根を点検する
  • 駐車場のシーリング、コーティング、区画線の引き直しを行う
  • 建物内の詳細なウォークスルーを実施する
  • バックアップ電源システムと発電機をテストする
  • 敷地内の植栽について、植物や土壌の状態を確認する
  • すべての家電製品の清掃と整備
  • すべての鍵と入退室システムを点検し、必要な更新を行う

システム別の建物の保守チェックリスト

一部の事業運営では、職種や特定の建物システムごとに作業を割り当てる場合があり、以下のカテゴリーが含まれます。

  • HVAC
  • 配管
  • 電気および照明
  • 屋根と外装
  • 防火・安全
  • エレベーターと垂直搬送設備
  • 造園と敷地管理

HVAC

  • エアフィルターの交換
  • ダクトワークに漏れや堆積物がないか点検する
  • サーモスタットのキャリブレーションをテストする
  • 冷却コイルを点検・整備する
  • 排気ファンを点検する
  • 冷媒のレベルを毎年確認

配管

  • すべての備品と配管システムに漏れがないか点検する
  • 水圧をテストする
  • サンプポンプの動作を確認する
  • 給湯器に腐食がないか点検する
  • 床排水口を洗浄する
  • 逆流防止デバイスのテスト

電気と照明

  • すべての漏電遮断器（GFCI）付きコンセントをテストする
  • 電気パネルに熱や腐食の兆候がないかを検査する
  • 切れた屋内外の電球を交換する
  • 緊急照明と出口照明のテスト
  • 機械室の配線の検査

屋根と外装

  • 屋根材と板金（フラッシング）を点検する
  • 排水溝と雨樋を清掃する
  • 冬季はつららや氷によるせき止めがないか確認する
  • 外壁に亀裂や水の侵入がないか検査する
  • 窓やドア周辺のコーキングを点検する

防火・安全

  • 毎月火災報知器のテスト
  • 消火器を検査する
  • スプリンクラーヘッドをテストする
  • 非常口の標識が点灯しており、標識が遮られていないことを確認する
  • 消火システムの認証日を確認する

エレベーターと垂直搬送設備

  • キャブの清潔さ、階段、照明を毎日検査
  • 緊急通報システムのテスト
  • 検査証明書の有効期限を確認する
  • 年1回の総合点検を予定する

造園と敷地管理

  • 予定に従って芝刈りと縁刈りを行う
  • 灌漑システムの検査
  • 歩道や駐車場のゴミを取り除く
  • 建物に接しないよう木や植え込みを剪定する
  • 舗装の亀裂やつまずきの危険がないか点検する

季節ごとの建物の保守チェックリスト

季節の変化に応じて必要な建物の保守作業は異なるため、企業は春、夏、秋、冬それぞれに別のチェックリストを用意することを検討できます。異常気象の前にシステムを準備することで、建物を長期的な損傷から保護し、構造の健全性を維持できます。

  • HVACを暖房モードから冷却モードに切り替える
  • 灌漑システムを始動・テストする
  • 冬の後に屋根を点検する
  • 建物の外壁と通路を高圧洗浄する
  • 空調（AC）ユニットを点検・整備し、コイルを清掃する
  • 冬季の損傷がないか屋外照明を点検する
  • 雨水排水管を清掃する

  • 大雨時に屋根の損傷を監視する
  • 駐車場の舗装面と区画線を点検する
  • ピーク使用時の冷却システムの性能を確認する
  • 敷地に浸食や雨水の流出に関する問題がないか確認する
  • 外装構造材の腐食や錆を点検する

  • 暖房シーズン前に暖房炉とボイラーを点検・整備する
  • 灌漑配管の凍結対策を行う
  • 雨樋から落ち葉を取り除く
  • パイプの断熱材の検査
  • 除雪車のために車道をマーキングする
  • 冬季の緊急事態と除雪計画の確認
  • 気温が氷点下になる前に、駐車場の亀裂をシールする

  • 屋根と雨樋にアイスダムがないか点検する
  • パイプの凍結の兆候がないか内部をモニターする
  • すべてのGFCIコンセントと暖房システムの動作をテストする
  • 天井と床に水による損傷がないか点検する
  • 除雪サービスが稼働中であることを確認する

建物の保守チェックリストの作成方法

最初のステップは、企業がチェックリストをどのように運用するかを決定することです。次のステップはチェックリストの作成ですが、組織の賛同、部門間のコラボレーション、すべてのタスクを1か所で追跡するシステムが必要です。

  1. 建物システムのニーズを評価する：すべての建物はそれぞれ異なります。企業は、建物と資産を評価して、独自の要件と一般的な保守のアプローチ方法を決定する必要があります。教育施設や公園の建物など、特定の種類の建物に適用される可能性のある建物の規模、築年数、収容人数の制限、および規制要件に留意してください。
  2. タスクを分類する：企業はシステム、頻度、季節に基づいて保守作業を整理する必要があります。建物や資産によっては、あるアプローチが別のアプローチよりも重視される場合があります。メンテナンス作業を3つのタイプに分けて整理することで、包括的なカバー範囲を確保し、作業指示を効率化し、戦略的な意思決定を促進することができます。
  3. 各タスクを明確に記述する：チェックリストの各タスクは明確に定義する必要があります。既存および新しい建物の保守スタッフ全員が作業を行えるように、詳細な説明、具体的な手順、安全上の注意事項、必要な資材を提供します。曖昧さがあると、保守スケジュールやチーム全体の効率性が低下する可能性があります。
  4. 責任を割り当てる：建物の保守管理者は、チェックリストの各作業を個人またはチームに割り当てる必要があります。特定の季節保守チームが必要かどうかを決定し、各作業の責任者を明確にします。このステップは、チーム全体で説明責任を確立するための鍵です。
  5. チェックリスト作成にはテンプレートを使用する：チェックリスト作成プロセスは面倒です。ログ・シートや承認欄を含む事前に設計されたテンプレートを各チェックリストで活用しましょう。これらの詳細を文書化することで、保守オペレーションを効率化し、一貫性を確保できます。
  6. AI搭載のソリューションを検討する：複雑な環境で事業を運営する企業は、AI搭載の予知保全ソリューションの導入を検討する必要があります。チェックリスト・データをリアルタイムでアップロードし、資産の履歴、優先順位、性能を明確に把握できます。CMMSは、完了データを使用して時間の経過とともにプログラムを改良し、保守チェックリストを拡張しやすくするツールです。

執筆者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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