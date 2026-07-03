建物の保守チェックリストは、必要なすべての検査、整備、保守作業の構造化された概要です。チェックリストのプロセスにより、建物のすべての物理的構造、設備、システムが適切に維持管理され、一貫して点検・保守されることを確実にできます。
企業は、建物の保守を季節、保守の頻度、システムごとに計画します。業種・業務に応じて、施設管理、不動産管理、商業不動産チームがチェックリストを管理します。建物を安全で清潔かつ運用可能な状態に維持することは、事業運営に不可欠です。
チェックリストは予防保全プログラムの中核を成し、事業オペレーション全体の効率性を向上させます。現代のオペレーションでは、チェックリストとコンピュータ化された保守管理システム（CMMS）および人工知能（AI）搭載ツールを組み合わせて、スケジューリングの自動化と完了の追跡を行っています。
建物の保守は、居住者の健康と安全を確保し、資産価値を保護し、資産の寿命を延ばすことができるため、事業運営において重要な役割を果たします。火災警報器の交換や排水管の清掃など、建物の定期的な維持管理は、高価な設備の寿命を延ばし、責任リスクを軽減することができます。
また、予防保全チェックリストを活用した建物の保守は、コスト削減や緊急修理、システム全体のオーバーホールの必要性を減らすのに役立ちます。予防的かつ計画的な保守管理アプローチは、建物を良好な状態に保ち、エネルギー効率を高め、損害が発生する前に維持管理を行うことができます。
オフィス、学校、工場のいずれであっても、建物のシステムが最適に稼働していれば、エネルギー使用量を減らして効率を高めることができます。適切にメンテナンスされた施設は多くの場合、より安全であり、水害や旧式の煙探知器、故障した電球などによる安全上の危険を回避できます。
建物の保守は事業運営の根幹です。メンテナンスが行き届いていない建物は、投資家や潜在的な購入者を遠ざけ、現在の居住者のエクスペリエンスを損なう可能性のある弱点を示しています。
組織が採用できるビルの保守には、複数の種類があります。保守は、作業がいつ、なぜ行われるかに基づいて特定の保守戦略に分類されます。
施設管理者は通常、建物の保守チェックリストを頻度または施設システムごとに分類します。季節性も考慮され、保守チェックリストの内容に影響を与えることがあります。
チェックリストに応じて、組織は建物の保守の種類を組み合わせて使用できます。例えば、商業ビルの保守チェックリストは、施設の性質により、テナントビルのチェックリストとは異なります。
施設管理者は通常、毎日、毎週、毎月、四半期、毎年のタスクを含む頻度別にチェックリストを整理します。
一部の事業運営では、職種や特定の建物システムごとに作業を割り当てる場合があり、以下のカテゴリーが含まれます。
季節の変化に応じて必要な建物の保守作業は異なるため、企業は春、夏、秋、冬それぞれに別のチェックリストを用意することを検討できます。異常気象の前にシステムを準備することで、建物を長期的な損傷から保護し、構造の健全性を維持できます。
最初のステップは、企業がチェックリストをどのように運用するかを決定することです。次のステップはチェックリストの作成ですが、組織の賛同、部門間のコラボレーション、すべてのタスクを1か所で追跡するシステムが必要です。
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