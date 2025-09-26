在庫管理に加えて、設備のメンテナンスには、予防的なメンテナンスを含む定期的に実行されるメンテナンスと、必要なメンテナンス作業の両方が含まれます。
定期的に適切なメンテナンスが必要な設備には、車両、コンピューター・システム、工具、建設機械、産業機械、製造機械、その他、事業体が運営するために必要なあらゆる資産が含まれます。
事業体の成功は、設備がどれだけうまく機能するかにかかっています。コストを抑えることは重要ですが、最も貴重な資産の故障を避けるために、設備のメンテナンスに戦略的に投資することも同様に重要です。メンテナンス・チェックリストの作成やメンテナンス・プロセスの確立など、定期的なメンテナンス・タスクを実行することは、このような事態の発生を防ぐのに役立ちます。
設備のメンテナンスを戦略的に計画することで、高額な費用がかかる故障やダウンタイムを防ぎ、事業体が資産から最大限の価値を引き出すことができます。
企業が一般的に行っている備品のメンテナンスには、主に4つのタイプがある。
予防保守とは、備品の故障リスクを軽減するために定期的に実施するメンテナンスです。たとえば、ビジネスがクレーン、フォークリフト、ブルドーザー、建設用に設計された大型車両などの重機に依存している場合、メンテナンス計画には定期的なオイル交換と注油を含める必要があります。
予防保守と同様、予知保全は、備品の機能性を維持し、寿命を延ばすための予防的なアプローチです。ただし、予防保守とは異なり、予知保全は、備品の状態に関するリアルタイムのデータに基づいて、いつ故障するかを予測します。このデータは、モノのインターネット（IoT）として知られる物理的なモノに埋め込まれたセンサーのネットワークを使用して提供されます。エンタープライズ・アセット管理（EAM）や コンピュータ化メンテナンス管理システム（CMMS）などのメンテナンス・ソフトウェアは、メンテナンス情報を一元化し、メンテナンス業務のプロセスを促進します。
事後保全（修理保守）とは、いったん故障した備品を修理する戦略のことです。この種のアプローチは、ダウンタイム中や必要な修理の結果として発生するコストは、通常のメンテナンス・プログラムよりも一般的に低いという信念に基づいています。低コストで重要度の低い備品には問題ありませんが、このアプローチは最も重要な資産のライフサイクルに悪影響を及ぼす可能性があります。
Run-to-failureメンテナンスは、完全に故障して交換が必要になるまで資産を使用することを前提とするメンテナンス戦略です。このメンテナンス計画は通常、備品の交換コストが別のメンテナンス戦略を使用して修理するよりも低い場合にのみ有効です。
定期保守により、企業に毎年数億ドルの費用がかかる機器の故障が防止されます。最近の機能不良の例は次のとおりです。
労働安全衛生局（OSHA）によると、適切なメンテナンス管理により従業員の安全が確保されます。 （ibm.com外部へのリンク）。その研究では、備品のメンテナンス不良と職場での負傷、さらには死亡事故との間に強い関連性があることが判明しました。研究者は、職場での事故の35%が備品の故障に関連していると推定しています。
ダウンタイムに関連するコストを削減するだけでなく、適切な備品のメンテナンスにより備品をより長く使用でき、頻繁に交換する必要がなくなります。パフォーマンスのリアルタイム監視を可能にするIoTおよびEAMソフトウェアなどの最新ツールによって、企業は最も貴重な資産の寿命を延ばすことができます。
幅広い業界が、メンテナンス・サービスを合理化し、備品のスムーズな稼働を維持するために備品のメンテナンスに依存しています。
メンテナンス・チームは、備品のダウンタイム、重機の故障、高額な修理作業を防ぐために重要なさまざまな役割で構成されています。チームの一部の役割は緊急時保守に重点を置きますが、その他の役割は備品管理と日常的なメンテナンス手順を担当します。
メンテナンス・マネージャーは、備品のメンテナンス戦略の策定と実施、スタッフの管理、作業の監督、将来の修理の予算編成/予測を行う上で非常に重要です。
メンテナンス技術者は、定期的なメンテナンス作業と故障に対応するための修理の両方を行う高度なスキルを持った作業者です。
メンテナンス・エンジニアは、備品を設置し、スムーズな稼働を確保します。メンテナンス・エンジニアはエンジニアリングの経験を活かして、定期的な診断テストや管理業務のほか、より現場に近い修理作業を行います。
