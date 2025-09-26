備品のメンテナンスとは何ですか？

備品のメンテナンスとは、企業が備品を適切な状態に維持するために行うメンテナンス活動を指します
機械を検査する人
備品のメンテナンスとは何ですか？

在庫管理に加えて、設備のメンテナンスには、予防的なメンテナンスを含む定期的に実行されるメンテナンスと、必要なメンテナンス作業の両方が含まれます。

定期的に適切なメンテナンスが必要な設備には、車両、コンピューター・システム、工具、建設機械、産業機械、製造機械、その他、事業体が運営するために必要なあらゆる資産が含まれます。

事業体の成功は、設備がどれだけうまく機能するかにかかっています。コストを抑えることは重要ですが、最も貴重な資産の故障を避けるために、設備のメンテナンスに戦略的に投資することも同様に重要です。メンテナンス・チェックリストの作成やメンテナンス・プロセスの確立など、定期的なメンテナンス・タスクを実行することは、このような事態の発生を防ぐのに役立ちます。

設備のメンテナンスを戦略的に計画することで、高額な費用がかかる故障やダウンタイムを防ぎ、事業体が資産から最大限の価値を引き出すことができます。
機器メンテナンスのタイプ

企業が一般的に行っている備品のメンテナンスには、主に4つのタイプがある。

 予防保守

予防保守とは、備品の故障リスクを軽減するために定期的に実施するメンテナンスです。たとえば、ビジネスがクレーン、フォークリフト、ブルドーザー、建設用に設計された大型車両などの重機に依存している場合、メンテナンス計画には定期的なオイル交換と注油を含める必要があります。

 予防保守について詳細はこちら 予知保全

予防保守と同様、予知保全は、備品の機能性を維持し、寿命を延ばすための予防的なアプローチです。ただし、予防保守とは異なり、予知保全は、備品の状態に関するリアルタイムのデータに基づいて、いつ故障するかを予測します。このデータは、モノのインターネット（IoT）として知られる物理的なモノに埋め込まれたセンサーのネットワークを使用して提供されます。エンタープライズ・アセット管理（EAM）や コンピュータ化メンテナンス管理システム（CMMS）などのメンテナンス・ソフトウェアは、メンテナンス情報を一元化し、メンテナンス業務のプロセスを促進します。

 

 事後メンテナンス

事後保全（修理保守）とは、いったん故障した備品を修理する戦略のことです。この種のアプローチは、ダウンタイム中や必要な修理の結果として発生するコストは、通常のメンテナンス・プログラムよりも一般的に低いという信念に基づいています。低コストで重要度の低い備品には問題ありませんが、このアプローチは最も重要な資産のライフサイクルに悪影響を及ぼす可能性があります。

 Run-to-failureメンテナンス

Run-to-failureメンテナンスは、完全に故障して交換が必要になるまで資産を使用することを前提とするメンテナンス戦略です。このメンテナンス計画は通常、備品の交換コストが別のメンテナンス戦略を使用して修理するよりも低い場合にのみ有効です。
機器メンテナンスの利点
メンテナンスコストの削減

定期保守により、企業に毎年数億ドルの費用がかかる機器の故障が防止されます。最近の機能不良の例は次のとおりです。

  • 2015年：店舗閉鎖により、巨大テクノロジー企業に25,000,000米ドルの損害が発生 (1)
  • 2016年：大手航空会社の電源異常により2,000便が欠航となり、推定1億5,000万米ドルの損失が発生(2)
  • 2019年: サービス停止により、巨大ソーシャル・メディア会社が推定90,000,000米ドルの損害を被った (3)
 従業員の安全性の向上

労働安全衛生局（OSHA）によると、適切なメンテナンス管理により従業員の安全が確保されます。 （ibm.com外部へのリンク）。その研究では、備品のメンテナンス不良と職場での負傷、さらには死亡事故との間に強い関連性があることが判明しました。研究者は、職場での事故の35%が備品の故障に関連していると推定しています。

 備品のライフサイクルの延長

ダウンタイムに関連するコストを削減するだけでなく、適切な備品のメンテナンスにより備品をより長く使用でき、頻繁に交換する必要がなくなります。パフォーマンスのリアルタイム監視を可能にするIoTおよびEAMソフトウェアなどの最新ツールによって、企業は最も貴重な資産の寿命を延ばすことができます。
機器メンテナンスを行う業種


幅広い業界が、メンテナンス・サービスを合理化し、備品のスムーズな稼働を維持するために備品のメンテナンスに依存しています。

  • 製造業：製造業における備品のメンテナンスは、工場と施設の稼働を維持し、生産能力を最大限に高めるために重要です。
  • 情報技術（IT）：IT部門の備品のメンテナンスは、機能停止や停止後にシステムの可用性を回復し、ダウンタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。
  • 航空宇宙業界と運輸：航空宇宙業界と運輸では、効果的な備品のメンテナンス・プログラムは、飛行機、自動車、その他の乗り物をスムーズに稼働させ、備品の故障によるダウンタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。
  • 石油とガス：備品のメンテナンスは、天然資源の採掘、輸送、貯蔵に使用される機械の部品、製造、メンテナンスにおいて重要な役割を果たします。例としては、石油プラットフォーム、掘削装置、船舶およびその他の輸送車両、製油所、パイプラインなどが挙げられます。
  • 公益事業：公益事業における備品のメンテナンスは、配電資産を修理し、停電後に顧客に電力を復元するのに必要な時間を短縮するのに役立ちます。これには、トラック、送電線、ケーブル、工具、発電所、発電機のメンテナンスと定期修理が含まれます。
  • 医療：備品のメンテナンスに関して、医療業界以上に危機に瀕している業界はおそらく他にありません。病院やその他の医療施設は、除細動器、人工呼吸器、診断機、人工蘇生器、患者輸送車両などの救命備品を稼働状態に保つためにメンテナンス・プログラムに依存しています。
  • ホスピタリティ：ホテル、レストラン、バーでは、空調設備、エレベーター、配管、照明、調理備品、洗浄備品など、従業員や顧客が信頼できる複雑なシステムを維持する必要があるため、備品のメンテナンスは非常に重要です。
機器メンテナンスにおける役割

メンテナンス・チームは、備品のダウンタイム、重機の故障、高額な修理作業を防ぐために重要なさまざまな役割で構成されています。チームの一部の役割は緊急時保守に重点を置きますが、その他の役割は備品管理と日常的なメンテナンス手順を担当します。

 メンテナンス・マネージャー

メンテナンス・マネージャーは、備品のメンテナンス戦略の策定と実施、スタッフの管理、作業の監督、将来の修理の予算編成/予測を行う上で非常に重要です。

 メンテナンス技術者

メンテナンス技術者は、定期的なメンテナンス作業と故障に対応するための修理の両方を行う高度なスキルを持った作業者です。

 メンテナンス・エンジニア

メンテナンス・エンジニアは、備品を設置し、スムーズな稼働を確保します。メンテナンス・エンジニアはエンジニアリングの経験を活かして、定期的な診断テストや管理業務のほか、より現場に近い修理作業を行います。
備品のメンテナンス・ソリューション
次のステップ

