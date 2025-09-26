在庫管理に加えて、設備のメンテナンスには、予防的なメンテナンスを含む定期的に実行されるメンテナンスと、必要なメンテナンス作業の両方が含まれます。

定期的に適切なメンテナンスが必要な設備には、車両、コンピューター・システム、工具、建設機械、産業機械、製造機械、その他、事業体が運営するために必要なあらゆる資産が含まれます。

事業体の成功は、設備がどれだけうまく機能するかにかかっています。コストを抑えることは重要ですが、最も貴重な資産の故障を避けるために、設備のメンテナンスに戦略的に投資することも同様に重要です。メンテナンス・チェックリストの作成やメンテナンス・プロセスの確立など、定期的なメンテナンス・タスクを実行することは、このような事態の発生を防ぐのに役立ちます。

設備のメンテナンスを戦略的に計画することで、高額な費用がかかる故障やダウンタイムを防ぎ、事業体が資産から最大限の価値を引き出すことができます。