繰延保全とは、コスト、人員不足、時間などのリソース上の制約により、必要な保全作業を延期することです。
企業は、リソースを戦略的に管理し、保守ニーズを優先順位付けするために繰延保全を利用します。
繰延保全に加え、組織は予防保全、予知保全 、定期保全など、他の種類の保全も全体の保全計画の一部として利用することが多いです。
これら3種類の主要な保全タイプは効果的ですが、リソースに制約があるため、一部の修理を後回しにしなければならなくなる場合があり、そこで繰延保全が役立ちます。効果的な繰延保全プログラムでは、施設管理者と保全チームが運用の優先順位を評価し、すぐに対応すべき保全問題と遅らせられる問題を決定します。
繰延保全により、チームは重要な設備の性能を維持できますが、修理を長期間延期しすぎると、繰延保全のバックログにつながる可能性があります。さらに、場合によっては将来のシステム障害や、設備寿命の短縮、安全上の危険が生じるおそれがあります。最近の調査によると、米国の州および地域の行政機関は昨年、道路や橋の必要な修繕にかかる繰延保全の未払い額が1050億米ドルに達しました。1
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組織は通常、コンピューター化保全管理システム（CMMS）を基盤とすることが多い、より広範な保全管理手法の一環として、繰延保全を実施します。CMMSプラットフォームは、作業指示書の自動化、設備性能の監視、および延期された修理のリアルタイム追跡を行うソフトウェア・ソリューションです。
戦略的に実施することで、繰延保全は他の種類の保全作業を補完し、企業が限られたリソースを効果的に管理できるようになります。ここでは、繰延保全の導入成功させるための鍵となる4つのベスト・プラクティスについて紹介します。
繰延保全は、設備のしっかりした優先順位付けから始まります。保全チームでは、予定されている保全作業を評価し、どの作業を優先し、どの作業を遅延できるかを決定します。このステップでは、保全技術者が、運用への影響、必要な部品と労働力、利用可能なリソースなど、要求された修理のさまざまな側面を詳しく調べます。
保全作業が電気システムの故障、空調の故障、その他の潜在的な安全上の危険など、差し迫った脅威をもたらす場合、素早く優先順位付けされます。システムのアップグレードや外観の改善などの他の作業は延期できます。
しっかりした繰延保全実施の要となるのは、容易に追跡できる繰延保全バックログであり、理想的にはCMMSを介して管理されます。最新のCMMSツールを使用すると、保全チームは、延期された作業のステータスをリアルタイムで追跡し、保全作業が期限切れになったときに技術者に警告することができます。
繰延保全作業は、利害関係者が企業資産管理（EAM）戦略全体の有効性を評価する上で重要な指標となる可能性もあります。CMMSプラットフォームでは、事後対応ではなく戦略的なリソース割り当てが可能になり、保全管理者は予算要件を満たすために重要でない作業を延期できます。
繰延保全は、設備の故障や停止につながる可能性があるため、否定的な文脈で語られることが多いですが、組織は他のタイプの保全に比べていくつかの明確な利点を得ることができます。適切な文脈において、保全を延期することは、運用の柔軟性向上や保全予算の制約の管理など、より広範な組織目標をサポートする戦略的なビジネス上の決定です。
ここでは、企業レベルにおける繰延保全の主なメリットの一部を見てみましょう。
繰延保全にはメリットがあるにもかかわらず、適切に管理されない場合、コア・ビジネス・プロセスに影響を及ぼしかねない重大な課題を組織にもたらします。
最も一般的なものは次のとおりです。
人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）など新技術により関連した他のタイプの保全ほど人気はありませんが、繰延保全は依然として重要です。大規模で高価な設備に頼る多くの業界にとって、依然として不可欠なものです。
ここでは、業界別に、最も人気のある繰延保全のユースケース5つを見ていきます。
大規模な商業ビル、大学のキャンパス、公共インフラを監督する施設管理者は、数多くの競合する保全のニーズと、限られた予算に直面しています。
外観上の改善や軽微な構造の修正など、重要度の低い保全作業は延期できることが多く、保全チームは重大な安全上のリスクや潜在的なシステム障害を解決する修理に集中できます。
医療業界における保全作業の先送りは、患者の健康を損なったり脅かしたりしない機器に限定しなければなりません。
医療施設の保全管理者は、リスクの高いシステムを優先して即時対応し、重要度の低い設備の重要ではない保全作業は後回しにすることで、コストを削減し、限られたリソースをより戦略的に割り当てることができます。
製造業の保全担当者は、設備の劣化よりもダウンタイムの方がコストのかかることが多い業界で、生産ラインの稼働と重要設備の運用を維持するために繰延保全に頼っています。
例えば、大規模な工業プラントでは、保全チームは、次の3つの条件のいずれかを満たさない保全作業を延期することがよくあります。
公益事業部門は、発電所、送電線、水力発電ダム、車両フリートなどの大規模で複雑な設備のコストを削減し、効率を高めるために、戦略的に繰延保全を利用しています。
公益事業の保全チームは、保全作業を延期しても安全な場合にだけ保全作業を延期し、延期された修理によってエネルギー生産の流れが中断したり、作業員へのリスクが増大しないように万全を期します。
石油・ガス業界の場合、繰延保全は、チームが保全コストを抑えながらポンプや坑井の稼働を維持し、パイプラインの流れを維持するために使用する、厳密に体系的されたリスク管理施策です。
石油およびガス施設は、ビジネス・ニーズをサポートするために継続的に稼働する必要がある資本集約型の設備です。これらの施設のオペレーターと保全チームは、生産性を最大化し、ダウンタイムを削減するために、繰延保全を戦略的にプロセスに組み込むことがよくあります。
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1 「State and Local Governments Face USD105 Billion in Deferred Maintenance」Pew Charitable Trusts、2025年5月