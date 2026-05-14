企業は、リソースを戦略的に管理し、保守ニーズを優先順位付けするために繰延保全を利用します。

繰延保全に加え、組織は予防保全、予知保全 、定期保全など、他の種類の保全も全体の保全計画の一部として利用することが多いです。

これら3種類の主要な保全タイプは効果的ですが、リソースに制約があるため、一部の修理を後回しにしなければならなくなる場合があり、そこで繰延保全が役立ちます。効果的な繰延保全プログラムでは、施設管理者と保全チームが運用の優先順位を評価し、すぐに対応すべき保全問題と遅らせられる問題を決定します。

繰延保全により、チームは重要な設備の性能を維持できますが、修理を長期間延期しすぎると、繰延保全のバックログにつながる可能性があります。さらに、場合によっては将来のシステム障害や、設備寿命の短縮、安全上の危険が生じるおそれがあります。最近の調査によると、米国の州および地域の行政機関は昨年、道路や橋の必要な修繕にかかる繰延保全の未払い額が1050億米ドルに達しました。1