これは全員参加型生産保全（TPM）の中核的な柱であり、設備保全の一部の責任を技術者から機械操作者に移す先回り保全手法です。

組織は、運用効率を高め、ダウンタイムを削減し、設備の故障や予期せぬ故障を防ぐために、自主保全を使用します。

自主保全プログラムはプロセス改善とオペレーショナル・エクセレンスという原則に基づいており、これらの概念は物理的資産の性能が経時的にどのようになるかを方向付ける上で役立ちます。

自主保全を実装する組織は、保全チームがより複雑で高価値の保全作業に集中できるようにし、機械操作者者が日常的な保守を担当できるようにします。

他の保全手法と同様に、自動化、AI、物のインターネット（IoT）の台頭により、自主保全は変革を遂げました。現代の自主保全プログラムには、 コンピューター化保全管理システム（CMMS）などのデジタル・ツールが組み込まれており、保全作業を追跡し、作業指示書を自動的に生成し、リアルタイムの保全データを取得します。