従業員の責任を共有するというこの概念は、根本的なアイデアを表していますが、より頻繁に採用されているものです。たとえば、包括的なサイバーセキュリティーを実現する取り組みは、現在、成功を確実にするために全従業員の最善の努力を必要とする共同責任と見なされています。少なくとも、企業は日常的に従業員に最新のサイバーセキュリティーのトレンドに対応するための継続的な教育プログラムを課しています。

総合的生産保守（TPM）は、特定の修復作業を管理するために部門横断的なチームが派遣される作業環境を育みます。基本的な考え方は、これらのチームを小規模で多分野にわたるチームに構築し、さまざまな部門の代表者がそれぞれの特定の専門知識に関与するようにすることです。

TPMの背後にある基本的な考え方の1つは、会社全体が保守管理の責任を負っている場合、重要な保守タスクが無視される可能性が低くなるというものです。

同様に、保守が全社的に厳格に適用され、全社的に意識されているため、設備の重大な故障の可能性は低減されます。つまり、全員が保管を監視するのに忙しい場合、誰かが来てその保管を盗むことはおそらくあり得ません。

責任の再配分が行われることが多いため、完全な生産的保守の実施は困難な場合があります。しかし、TPM実装の利点は、多くの場合、手間を加えるだけの価値があります。切り替えを行い、実装プロセスをうまく実行する企業は、品質の問題を軽減できる立場に立つことができます。このアプローチにより、機械、メンテナンス担当者、その他の指定された従業員が稼働時間を最大化できます。