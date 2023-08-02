米国の環境保護庁（EPA）や労働安全衛生局（OSHA）などの政府EHS部門は、集団的な環境保護、職業安全、健康と福祉を推進する基準への順守を徹底するために、EHS規制を導入しています。同様に、国際標準化機構（ISO）のような国際機関も基準を策定し、その基準を順守する事業体に認証を提供しています。



一部の地域や状況では、EHSはHSE（健康、安全、環境）と呼ばれており、EHS、SHE、OHS、WHS、QHSE、HSSEなど、他にも類似した略語がありますが、これらはすべて同じ分野を指しています。

EHSは、相互に関連する3つの分野で構成されています。