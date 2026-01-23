最新のAIMプログラムは、確立されたプロセスと、予防および予知保全、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）などの最先端テクノロジーを使用して、資産の予期せぬ故障とそれが引き起こすダウンタイムを防ぎます。

AIMプログラムは、実証済みの保守戦略と定期的リスクベース検査（RBI）を通じて、資産の機能性、安全性、および使用適合性（FFS）の維持を支援します。

最近のレポートによると、AIM製品とソリューションの世界市場は昨年250億米ドルと見積もられています。また、今後5年間は年平均成長率（CAGR）約6％で成長すると予測されています。1