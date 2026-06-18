バイブ・コーディングのセキュリティー・リスクは通常のセキュリティー・リスクとは違う

バイブ・コーディングのセキュリティー・リスクにとって重要な悪化要因は、AI駆動型のコード変更が通常パッケージ化される方法です。平均して、AI支援型開発者はアナログの開発者に比べて3倍以上のコミットを生成しますが、それらのコミットを大幅に少ない、しかもはるかに大きなプル要求（PR）にパッケージ化します。これらのバイブコード化されたPRは通常、範囲が大きくなり、複数のファイルやサービスを変更します。

2026年春に発表されたCursorの「Developer Habits Report」は、PRあたりの平均コード行数が前年比約250%増加した（そして、成長率自体も加速している）と指摘しています。Cursorが定義した「メガPR」とは、少なくとも1,000行のコード変更を含むPRであり、2025年1月の全PRの8%の割合から2026年5月には13.9%に増加しました。8

コードベースの多くの部分に関わる大規模で広大なPRは、小規模でターゲットを絞ったPRよりも網羅的にレビューすることがはるかに困難です。あるサービスやコードブロックに対する孤立した変更は、後続の問題を避けるために他の部分で追加変更が必要になることもありますが、レビュー対象のPRが一気にレビューするアプローチでレビュアーの注意を薄める場合、これらの付随的影響はコードレビューで捉えられにくくなります。研究からApiiro、AppSecプラットフォームは、AI支援型チームのPR量は3分の1近く減少しましたが、それらのチームのセキュリティー欠陥は10倍多くなっています。3

つまり、一度に多くの変更を実装するという悪い習慣を含め、AIはコード作成のあらゆる部分を加速させます。変更を集中させて加速させると、各合併のリスクが集中し、加速する可能性があります。