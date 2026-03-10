サイバーセキュリティーは持続性の挑戦です。攻撃者は執拗に調査し、防御側は対応し、攻撃は必然的に再浮上します。多くの場合、高度なテクノロジーによって可能になったスピードと洗練度が向上します。
昨年末、IBMのセキュリティ専門家はIBM Thinkに予測を共有し、2026年にすでにトレンドになっているサイバー脅威や解決策のいくつかを予測しました。これには人工知能(AI)による新たなリスクや、アイデンティティ管理の新たな課題などが含まれます。
現在、IBMのX-Forceチームは、新たにリリースされたX-Force脅威インテリジェンス·インデックス2026で、AIとデータに重点を置いた時代において、攻撃者がどのように攻撃に適応し、実行しているかについて、より多くのパターンを特定しました。IBMと業種・業務の専門家にレポートの調査結果について話を聞きました。
レポートによると、過去5年間で、サプライチェーンおよび第三者による大規模な侵害は急激に増加し、インシデントは4倍になりました。これは攻撃者の行動の変化を反映しています。攻撃者は、単一の組織の防御を突破するのではなく、ベンダー、オープンソースの依存関係、ID統合、CI/CDワークフロー、クラウド・インターフェースなど、相互に接続されたシステムや信頼できる統合を標的にすることが増えています。
この傾向は、アトランティック・カウンシルの 「Breaking Trust」報告書など、世界のソフトウェアサプライチェーン全体にわたる体系的な弱点や、不安定なコンポーネントや信頼関係による連鎖的なリスクを記録した他の研究者の調査結果とも一致しています。
IBM 考察するとのインタビューで、 IBMのX-Force Threat Intelligence マルウェア・チームのマネージャーであるニック・ブラッドリー氏は、サプライチェーン攻撃が攻撃者にとって効果的な理由を説明しました。
「攻撃者は、有効な認証情報を持ってサプライヤーのバックドアからすぐに侵入できるので、厳重に警備されているフロントドアを突破する必要がないことに気づいたのです」とBradley氏は言います。最新のソフトウェアは、「依存関係、クラウド・サービス、APIの無秩序なウェブ上に構築されています。そして、厳しい真実は、この接続性がセキュリティー上の脆弱性をどのように生み出すかを十分に考慮せずに、高度に相互接続されたシステムを構築してきたということです」と彼は次に進む。
「攻撃者は、認証情報を持ってサプライヤーの裏口から簡単に侵入できるので、厳重に警備されている正面玄関を突破する必要がないことに気づいたのです。」
IBM X-Force Threat Intelligenceマルウェアチーム、ディレクター、Nick Bradley氏
グレゴリー・ファルコ博士、 コーネル大学の航空宇宙および半導体サプライチェーンセキュリティ研究者は、概ね組織には2つの選択肢があると指摘しました。一部の組織では、「すべてを垂直統合」し、すべてのコンポーネントをエンドツーエンドで制御することで対応しています。他の企業は、「エコシステムは混乱したままで、問題が発生したときに検知して防御する準備を整えることに重点を置く」と彼は言います。
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サプライチェーン攻撃の増加に加えて、IBM X-Forceでは、公開アプリケーションのエクスプロイテーションが前年比で44%増加していることを確認しました。レポートによると、公開アプリケーションは一般的に、脆弱性やデプロイメントまたは構成エラーのため悪用されています。このリスクは、開発エコシステムと信頼できるインフラストラクチャーを標的としたサプライチェーン攻撃によって増幅されました。
最近のSalesloftやDriftなどのプラットフォームに関わる事件（攻撃者が侵害されたDrift OAuthトークンを活用してSalesforce環境にアクセスした）は、信頼できる第三者の侵害が、組織が十分に準備していなかった方法で顧客環境への間接的なアクセスを可能にすることを示している」と、X-Force Strategic Threat Analysisのサイバー脅威アナリストであるChristopher Caridi氏はIBM Thinkに語った。
「私たちは信頼できないシステムの世界に移行しようとしています」と、ハーバード大学ケネディ・スクールのサイバーセキュリティーと公共政策を専門とするBruce Schneier氏は述べています。（シュナイアーは、2016年にIBMに買収されたResilient Systems® のCTOでもあり、IBM X-Force® の創始者でもありました。)同氏は解決策は希少であると警告しており、透明性の向上など一般的に提案されているものであっても、理想的な条件下でしか機能しません。透明性は「顧客が見ているものを理解できる十分な洗練度を備えた顧客基盤があることが前提にあるのに役立ちます」と同氏は言います。しかし彼は、多くの組織は依然として、その洞察を有意義な防御に変えるために必要な可視性と専門知識がまだ不足していると彼は指摘します。
脅威アクターは、高度に洗練された技術や施策を使用して組織の防御を突破すると見なされることがよくあります。しかし、X-Forceチームが2025年に追跡した40,000件近くの脆弱性のうち、56％は認証形式なしでも悪用される可能性がありました。
X-Force Threat Intelligenceコンサルタントのオースティン・ツァイゼル氏は、IBM Thinkに対し、「これは、攻撃者がユーザーの認証情報やMFAバイパス、またはユーザーとのやり取りに依存しない弱点をどれほど頻繁に発見するかを浮き彫りにしている」と述べています。彼は、多くの組織は、現実世界でエクスプロイトされやすい脆弱性を優先することを忘れていると付け加えました。この影響を無視するのは困難です。高度な脅威が存在しますが、多くの組織は、単純で防止可能なギャップを利用するだけの敵対者に負けています。
この傾向はまた、ID管理とパッチ適用の比較についての議論を強め、組織がID管理の強化を優先するか、悪用可能な脆弱性を最初に修正するかを優先するべきかどうかを判断しています。
「CISOは、脆弱性パッチの適用とIDの強化を並行した優先事項として扱う必要があります」とCaridi氏は言います。認証されていない欠陥は「初期アクセス・リスクの軽減」のために迅速な修復が必要であり、ID管理は「エクスプロイテーションが発生した場合の影響を制限する」のに役立つと同氏は続けました。
ビジネス・オペレーションにおけるAIチャットボットやエージェントの利用が増えることで、インフォスティーラー・マルウェアの新たな攻撃対象領域が生まれています。これらのツールが組織のワークフローに深く統合されるにつれて、保管されたチャットボットの認証情報を含むAIエージェントなどの侵害されたシステムが新たなリスクとなっています。
2025年、X-Forceの研究者は、300,000件を超えるChatGPTの認証情報がダークウェブで販売されているのを発見しました。最近、オープンソースでローカルで実行されるAIエージェント・プラットフォームであるOpenClawは、セキュリティーの悪夢として悪名を得ました。「エージェントは最も有用な内部脅威でしょうか？もちろんそうです」と、IBMのグローバルサイバー脅威管理担当副社長兼シニアパートナーであるデイブ・マクギニス氏は、OpenClawについての最近の Security Intelligence エピソード で皮肉を込めて語りました。
エージェントが効果的に機能するにはデータへのアクセスが必要であるため、組織は難しいバランス調整に直面しているとMcGinnis氏は指摘します。セキュリティチームは、従業員がAIツールのメリットを実現できるようにすると同時に、それらの機能が安全にデプロイされるようにすることが求められています。このバランスを取ることは、今日のセキュリティーリーダーが直面している最も困難な課題の1つであると彼は強調しました。
「CISOは、脆弱性のパッチ適用とIDの強化を並行する優先事項として扱わなければなりません」
IBM X-Force、サイバー脅威アナリスト、Christopher Caridi
CaridiはMcGinnisの意見に賛同し、「AIプラットフォーム自体が直接の標的になる可能性があるが、より大きなリスクは、AI支援フィッシングやインフォスティーラー・マルウェアによって可能になる認証情報の窃取の量と高度化である」と付け加えました。
「認証情報ベースのインシデントの経験が少ない」組織は、「フィッシングに強いMFAを一貫して適用し、条件付きアクセス、最小特権アクセス、認証動作の継続的な監視など、強力なID管理を適用している」組織であると彼は指摘します。
6年ぶりに北米が最も攻撃を受けた地域となり、2025年のX-Forceインシデント対応全体の割合は2024年の24％から29％に増加しました。過去数年間で最も多かったアジア太平洋地域は 34% から 27% に低下し、攻撃者の関心が地域によって大幅に再配分されたことが分かりました。
X‑Forceインシデントレスポンス担当北米リーダーのライアン・アンシュッツ氏はIBM Thinkに対し、攻撃者が北米の組織を優先している理由を説明するには3つの要因が役立つ可能性があるとIBM Thinkに語りました。
「...攻撃者にゼロデイは必要ありません。有効な認証情報と少しの忍耐力だけです。」
X-Forceインシデント対応担当北米リーダー、Ryan Anschutz氏
「私は常に、攻撃者は最も抵抗のない道をたどる傾向があると言います」とAnschutz氏は付け加えました。「それでも高いリターンを得られるでしょう。北米はどちらにも適合し、攻撃者に規模と利益をもたらします。」
すべての地域と攻撃のタイプにおいて、多くのセキュリティー・インシデントは基本的なサイバーセキュリティー衛生違反に起因しているという1つのテーマが一貫しています。セキュリティー・チームがより自動化されたAI駆動型ツールを導入しても、これらの根本的なギャップは攻撃者に機会を生み出し続けます。これらの障害が続くのはなぜでしょうか。Zeizelは、これは「基本的な統制を一貫して大規模に実施できなかった」ことが原因だと考えました。
同氏は、現代の環境は「手作業による監視ができないほど複雑すぎて、IDの無秩序な拡散は単純なミスの影響を増大させ、適切な管理や継続的なガバナンスなしにセキュリティー・ツールがデプロイされることがよくある」と指摘しています。
Zeizel氏は、強力なサイバーセキュリティーの衛生を維持するためには、以下のようないくつかの核となるアプローチが必要であると強調しました。
これらのアプローチをまとめると、サイバーセキュリティーの衛生が最前線の防御であり続ける理由がわかります。Falco氏が言うように、「フロントドアを開いたままにして置いておくだけでは」最先端のAI駆動型保護であっても、ほとんどメリットがありません。
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