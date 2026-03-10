サプライチェーン攻撃の増加に加えて、IBM X-Forceでは、公開アプリケーションのエクスプロイテーションが前年比で44%増加していることを確認しました。レポートによると、公開アプリケーションは一般的に、脆弱性やデプロイメントまたは構成エラーのため悪用されています。このリスクは、開発エコシステムと信頼できるインフラストラクチャーを標的としたサプライチェーン攻撃によって増幅されました。

最近のSalesloftやDriftなどのプラットフォームに関わる事件（攻撃者が侵害されたDrift OAuthトークンを活用してSalesforce環境にアクセスした）は、信頼できる第三者の侵害が、組織が十分に準備していなかった方法で顧客環境への間接的なアクセスを可能にすることを示している」と、X-Force Strategic Threat Analysisのサイバー脅威アナリストであるChristopher Caridi氏はIBM Thinkに語った。

「私たちは信頼できないシステムの世界に移行しようとしています」と、ハーバード大学ケネディ・スクールのサイバーセキュリティーと公共政策を専門とするBruce Schneier氏は述べています。（シュナイアーは、2016年にIBMに買収されたResilient Systems® のCTOでもあり、IBM X-Force® の創始者でもありました。)同氏は解決策は希少であると警告しており、透明性の向上など一般的に提案されているものであっても、理想的な条件下でしか機能しません。透明性は「顧客が見ているものを理解できる十分な洗練度を備えた顧客基盤があることが前提にあるのに役立ちます」と同氏は言います。しかし彼は、多くの組織は依然として、その洞察を有意義な防御に変えるために必要な可視性と専門知識がまだ不足していると彼は指摘します。